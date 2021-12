Skavlan-ohjelman vetäjä Fredrik Skavlan jää tauolle tv-työskentelystä. Viimeisen jakson vieraaksi tulee muun muassa Ruotsin ensimmäinen naispääministeri Magdalena Andersson.

Norjalainen Fredrik Skavlan on vetänyt suosittua keskusteluohjelmaa 13 vuotta.

Pohjoismaiden suosituin keskusteluohjelma Skavlan päättyy tänään perjantaina, kertoo muun muassa SVT. Syynä on se, että ohjelman vetäjä, norjalainen Fredrik Skavlan, 55, haluaa pitää hetken taukoa tv-työskentelystä. Skavlan on vetänyt ohjelmaa 13 vuotta. Nyt päättyvä kausi on kahdeskymmenesviides.

Viimeisen jakson vieraaksi tulevat Ruotsin ensimmäinen naispääministeri Magdalena Andersson sekä ruotsalainen Felix Herngren, joka ohjaa Netflixin uutuussarjan Ahdistunutta porukkaa. Lisäksi tavataan Norjan huumorikuningatar Else Kåss Furuseth ja valkovenäläinen oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja. Esiintymislavalle nousee Bo Kaspers Orkester.

Skavlan on yksi pisimpään pyörineistä keskusteluohjelmista paitsi Pohjoismaissa myös koko Euroopassa. Ruotsalais-norjalainen show alkoi SVT:llä vuonna 2009 ja pian myös Norjan NRK:lla. Suomessa Skavlan alkoi näkyä SVT Worldin kautta vuonna 2011 ja vuodesta 2013 sitä on voinut seurata myös Tanskassa.

Suomessa ohjelma on suosittu etenkin suomenruotsalaisten keskuudessa. Se kerää viikoittain Fem-kanavalla 30 000–40 000 katsojaa. Areenassa ohjelmalla on noin 10 000 starttia per jakso.

Ohjelmassa on vuosien varrella vieraillut laaja kattaus erilaisia julkisuuden henkilöitä, kuten Dalai Lama, Greta Thunberg, Hannah Gadsby, Bill Gates sekä prinsessa Madeleine ja tämän puoliso Chris O’Neill.

”Tärkein vuosien varrella oppimani asia on, ettei kukaan ohjelmassa kohtaamistani ihmisistä ole ollut aivan sellainen kuin olin etukäteen kuvitellut. Voit tehdä kuinka paljon taustatutkimusta tahansa, mutta keskustellessa pintaan pulpahtaa silti jotain odottamatonta”, Skavlan sanoo SVT:lle.

Skavlanin paikalle SVT:n ohjelmakartalle tulee ruotsalaisen toimittajan ja kirjailijan Carina Bergfeldtin vetämä keskusteluohjelma.

Skavlan, katsottavissa Yle Areenassa tänään klo 20.00.

