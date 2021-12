Brittiyhtye The Cure tulee Suomeen ensi syksynä

Maailman suosituimpiin vaihtoehtorock-yhtyeisiin kuuluva The Cure konsertoi ensi vuonna Suomessa.

Robert Smithin luotsaama The Cure esiintyi Suomessa edellisen kerran Flow’ssa 2019.

Uutta albumiaan valmisteleva brittiläinen The Cure konsertoi Hartwall-areenalla 8. lokakuuta 2022 osana tulevaa Euroopan-kiertuettaan. Konsertin lämmittelijänä nähdään skotlantilainen post-punk/indierock -yhtye The Twilight Sad. Lipunmyynti konserttiin käynnistyy torstaina 9. joulukuuta kello 11.

Ensimmäisen keikkansa vuonna 1978 soittanut The Cure on yksi maailman arvostetuimmista vaihtoehtorock-yhtyeistä. Post-punkilla aloittaneen bändin suurimpia hittejä ovat muun muassa Friday I’m In Love, Boys Don’t Cry ja Lullaby.

Robert Smithin luotsaama yhtye keikkailee edelleen aktiivisesti, ja on kiertänyt viime vuosina maailmaa esiintyen muun muassa viisi iltaa peräjälkeen Sydneyn oopperatalolla Australiassa sekä heittänyt 25 festivaalikeikkaa kolmen kuukauden aikana. Ensi vuoden Euroopan-kiertue käsittää yhteensä 44 keikkaa 22 eri maassa. Yhtyeen edellinen albumi on vuonna 2018 ilmestynyt 4:13 Dream, jolle saadaan jatkoa ensi vuoden aikana.

Suomessa yhtye on konsertoinut edellisen kerran vuoden 2019 Flow-festivaalilla, sitä edelliset esiintymiset olivat Hartwall-areenalla vuonna 2016 ja Provinssirockissa vuonna 1996.