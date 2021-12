Viihdealan huutokaupan järjestää losangelesilainen huutokauppa.

Losangelesilaisessa huutokaupassa on myynnissä satamäärin tv- ja elokuvahistoriaan kuuluvaa esineistöä, esimerkiksi John Travoltan käyttämä puku elokuvasta Pulp Fiction.

Pitkälle edenneen filmihulluuden tunnettuihin muotoihin kuuluu kaikenlainen elokuviin ja filmitähtiin liittyvien esineiden ja kuvien ihailu ja ennen kaikkea niiden keräily.

Los Angelesissa on ollut joulukuun alussa käynnissä huutokauppa, jossa tällaista tavaraa on myynnissä satamäärin.

Myynnissä on sekä elokuvissa että televisiosarjoissa käytetty asuja, käsikirjoituksia, valokuvia, muuta tarpeistoa sekä kuuluisille filmitähdille ammoin kuulunutta omaisuutta.

Kaupat olivat tätä kirjoitettaessa edelleen tekemättä esimerkiksi näyttelijä Liam Neesonin Tähtien sota: Episodi I – Pimeä uhka -elokuvassa käytössä olleesta valomiekasta. Esineestä oli tarjottu 20 000 dollaria. Lähtöhinta oli 5 000 dollaria.

Tuhat dollaria vastaa nykykurssilla noin 900 euroa.

Liam Neesonin käsissä käynyt valomiekka Tähtien sota -elokuvasta.

Myynnissä on ollut muun muassa Game of Thrones -sarjassa käytetty tikari, roolihahmo Ron Weasleyn käyttämä taikasauva Harry Pottereista sekä surffilauta, jolla aikansa kuumiin näyttelijöihin kuulunut Patrick Swayze painoi menemään vuoden 1991 elokuvassa Point Break – myrskyn ratsastajat.

Myyntien takana on huutokauppahuone Julien’s, joka kutsuu tämänkertaista huutokauppaa nimellä Icons & Idols eli myynnissä on esikuviin ja ihanteisiin liittyvää tavaraa.

Erikoisimpiin myyntiartikkeleihin kuuluu Playboy-lehden omistajalle Hugh Hefnerille kirjoitettu oranssinen lääkepurkki. Losangelesilainen apteekki on kirjoittanut lääkkeen mediamogulille vuonna 2004, ja myyntiin sen on tuonut Hefnerin leski.

Purkki on sisältänyt Viagraa. Tuote myytiin vajaalla 8 000 dollarilla.

Elizabeth Taylorin käyttämä villatakki.

ViihdEtavaroiden hamstraamisinnostuksessa tuntuu paksu lompakko auttavan.

Hollywoodin takavuosien suuriin tähtiin kuuluneen Elizabeth Taylorin käyttämä villatakki on myyty käynnissä olevassa huutokaupassa vajaalla 9 000 dollarilla. Takki on Christian Diorin suunnittelema ja huutokauppahuoneen näyttelijä käytti takkia filmatessaan Kleopatra-elokuvaa.

Tätä kirjoitettaessa kaksipäiväisessä huutokaupassa myynnissä oli edelleen runsaasti memorabiliaa. Muun muassa näyttelijä Gal Gadotin käyttämä keltainen lasso elokuvasta Wonder Woman kaupan ja lähtöhintana on 2 000 dollaria.

Lasso elokuvasta Wonder Woman.

Näyttelijä John Travoltan tumma puku elokuvasta Pulp Fiction kuuluu myös myyntikohteisiin. Roolihahmo Vincent Vegalle kuuluneen, Perry Ellisin suunnitteleman puvun mukana tulee aitoustodistus, kuten muissakin kohteissa. Todiste voi olla valokuva tai kirjallinen lausunto. Travoltan puvun kohdalla aitoutta on todistamassa elokuvan apulaispuvustajan kirje. Puvun lähtöhinta on ollut 5 000 dollaria, mutta tätä kirjoitettaessa hinta on noussut kolmen huudon jälkeen 9 000 dollariin.

Roolihahmo Vincent Vegalle kuulunut pukukokonaisuus elokuvasta Pulp Fiction.

Kaikkien aikojen suurimpiin filmitähtiin usein lasketun Marilyn Monroen nimissä huutokauppahuoneella on ollut myynnissä useita esineitä. Kaupan on Monroen kirjoittamia kirjeitä, näyttelijäliiton jäsenkortti, palkkakuitteja, valokuvia ja elokuvajulisteita.

Keraaminen laatta Marilyn Monroen kylpyhuoneesta.

Yksi erikoisimmista on keraaminen laatta, joka on Monroen viimeiseksi jääneen kodin kylpyhuoneesta Brentwoodista. Laatassa on käsinmaalattuja kukkia. Laatta meni kaupaksi vajaalla 8 000 dollarilla.