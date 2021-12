Aavistuksia on kotikutoinen mutta viisas esseekokoelma.

Esseet

Zadie Smith: Aavistuksia (Intimations). Suom. Irmeli Ruuska. WSOY. 80 s.

Vuodesta 2020 kirjoitettaan vielä monta kirjaa: historiallisia, analyyttisia ja poliittisia teoksia ja myös kattavia selontekoja. Tämä ei ole mikään niistä – vuosi ei ole vielä puolessakaan, Zadie Smith kirjoittaa esseekokoelmansa esipuheessa.

Aavistuksia on Smithin henkilökohtainen kuvaus korona-ajan hämmentävästä alusta. Pienimuotoinen kirja on epäilemättä tuleva pandemiakirjallisuuden klassikko. Juuri nyt sen lukeminen tuntuu kuitenkin hieman triviaalilta ja oudosti nostalgiselta.

Ensimmäisen koronakevään sekoilu tuntuu vuoden 2021 lopussa kaukaiselta menneisyydeltä. Vähänpä silloin tiedettiin! Vessapaperin hamstraaminen, kotiseudulle pakeneminen, lopun aikojen tunnelmat ja hysteerinen leipomisvimma tuntuvat melkein naurettavilta.

Smith vertaa kirjoittamista banaanileivän tekoon. Aavistuksia on eristysajan puuhastelua – jotakin, jolla aika on täytetty. Kirjoittaminen on Smithille myös ”henkilökohtaisten puutteiden vuoksi kehittynyt psyykkinen omituisuus”.

Asenne tuntuu vaatimattomalta, kun lausuja on New Yorkin yliopiston kirjoittamisen professori ja kirjallisen eliitin kiintotähti.

Aavistuksia on kieltämättä kirjallinen banaanileipä. Se on vain 80-sivuinen ja monet sen havainnoista ovat melko ilmeisiä.

Smith on silti hyvä, silloinkin, kun kirjoittaa jotakin näin pienimuotoista. Aavistuksia on lohdullinen, surullinen ja viisas kokoelma.

Kerronta on nautinnollisen taidokasta ja välillä hieman humoristista. Henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen taso kietoutuvat toisiinsa syvällisesti ja usein oivaltavasti.

Smith tiedostaa selkeästi oman asemansa ylemmän keskiluokan edustajana. Hänen pandemiansa on erilainen kuin sairaanhoitajien, pienyrittäjien, köyhien ja kodittomien.

Etätöihin passitettujen tietotyöläisten ”jalat pumppaavat kuin vedestä nostetun mopsin jalat”. Puritaanisen kulttuurin kasvatit tuntevat, että työt on joka tapauksessa tehtävä, ja he aloittavat kakun leipomisen, puutarhaprojektit tai ”neuvottelut taloudessa elävän toisen kirjailijan kanssa päivittäisistä lapsettomista tunneista, joiden aikana voisi tehdä ’jotain’”.

Sitten lenkkeillään, pelataan Minecraftin kaikki tasot ja lopuksi postataan sosiaaliseen mediaan.

Smithin kotikadulla asuva, pyörätuolissa istuva mies sen sijaan karjuu, ettei pelkää flunssaa. Hän on selvinnyt pahemmastakin, paljon pahemmasta.

Korona-aikana kuuluu hyviin tapoihin vakuuttaa, että voi ihan hyvin ja tiedostaa olevansa etuoikeutettu verrattuna moneen muuhun.

Kärsin kuin Mel Gibson -essee on saanut nimensä internetmeemistä, jossa Mel Gibson ja Kristus vertailevat koettelemuksiaan. Eräässä meemin versiossa lukee: ”Kun selität ystäville, joilla on alle kuusivuotiaita lapsia, millaista on olla yksin erityksissä”.

Smithin mielestä pandemia on langettanut kuitenkin jokaiselle omanlaisensa kärsimyksen.

Yksin elävä ajattelee, ettei ole koskaan ollut niin yksinäinen. Ahtaasti asuva perheellinen haaveilee eristyksissä eristäytymisestä. Kirjailija yrittää olla kirjoittamatta, näyttelijä näyttelemättä.

Kahdessa kodissa asuvia lapsia kuskataan pitkin tyhjiä katuja toisen vanhemman luota toisen luo – ”ja sitä ihmissuhteiden mielettömyyden vertauskuvaa he tuskin koskaan unohtavat.”

Silti jokainen oppii, että oma kärsimys on toissijaista ”oikeaan kärsimykseen” verrattuna.

Smithin mielestä ajatusta etuoikeuksista ei voi soveltaa suoraan kärsimiseen. Kriisin alkuaikoina hän luki uutisen 17-vuotiaasta naisesta, joka teki itsemurhan, kun ei päässyt kolmeen viikkoon tapaamaan ystäviään.

Tuon naisen mielestä hänen kärsimyksensä oli, kuten kaikki muukin kärsimys, absoluuttista, ja se valtasi hänen ruumiinsa ja mielensä, aivan kuin se olisi muovattu häntä varten, eikä hän kyennyt voittamaan sitä, ja niinpä hän kuoli.

Painokkaan sisällön lisäksi Aavistuksia-kokoelmasta löytyy myös höttöisempää pohdintaa. Kuvakaappauksia-essee koostuu sirpalemaisista tunnelmapaloista, jotka tuovat mieleen someen tuutatut tekstit.

Lopussa on pitkät kiitokset, jossa Smith käy läpi rakkaitaan. Ehkä ne olisi voinut vain lausua suoraan kohteilleen?

Toisaalta kotoisuus ja henkilökohtaisuus tuntuu sympaattiselta. Pandemia-aika on ollut kaikille ankeaa: edes nerokas Zadie Smith ei ole ihan parhaimmillaan.

Aavistuksia puolustaa paikkaansa myös siksi, että Smith antoi tekijänoikeuspalkkiot hyväntekeväisyysjärjestöille.