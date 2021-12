Matias Riikosen Matara voitti vuoden 2021 Tulenkantaja-palkinnon.

Matias Riikonen voitti Aamulehden vuoden 2021 Tulenkantaja-palkinnon romaanillaan Matara (Teos). 5 000 euron arvoinen, suomalaisen kirjallisuuden vientiä ulkomaille edistävä palkinto myönnettiin Riikoselle Tulenkantaja-maljan kera Tampereen kirjamessuilla lauantaina 4. joulukuuta.

Mataran idea on, että jonkinlaisessa kesäsiirtolassa lomaa viettävät pojat ovat perustaneet lähimetsään oman kuvitteellisen valtionsa. Se on olemassa vain päiväsaikaan. Yöksi pojat palaavat ”opistolle”, jossa hoitajattaret peittelevät heidät nukkumaan. Pääosassa on pieni poika, josta hänen isoveljensä kouluttaa tiedustelijaa. Pojan kautta seurataan valtakunnan rakennusta ja sotaa toisia kansoja vastaan.

Matara on Riikosen viides romaani. Raati perustelee valintaansa: ”Fiktion mahdollisuudet ovat Matarassa käytössä täysimääräisesti. Mitä syvemmälle lukija uppoaa kirjan näennäisen realistiseen maailmaan, sitä unenomaisemmalta se näyttää. Lapset puhuvat kuin aikuiset. Lähimetsä osoittautuu taianomaisen laajaksi korpimaaksi. Syntyy täysin omalakinen maailma, jonka immersiivinen voima on suunnaton.”

Erityismaininnan raati antaa Mataran yksityiskohtiin paneutuvasta kielestä, ja pitää romaanin vientipotentiaalia ilmeisenä.

HS:n kirja-arvostelussa Noora Vaarala kutsui romaania ”kotimaisen kirjallisuuden merkkiteokseksi”.

Aamulehden Tulenkantaja-kirjallisuuspalkinto jaettiin nyt 9. kerran. Palkintoon kuuluu rahapalkinnon lisäksi Kirjallisuuden vientikeskuksen Filin valmennuspaketti voittajalle.

Palkinnon päätuomarina työskenteli tänä vuonna kirjailija Juhani Karila. Tuomaristossa istuivat myös Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu ja Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen.

Tulenkantaja-ehdokkaat valinneessa esiraadissa työskentelivät kirjallisuustuntijat Markku Soikkeli, Kaisa Järvelä, Marjaana Tunturi ja Minna Hyytiäinen sekä Aamulehden toimittajat Nina Lehtinen ja Markus Määttänen.