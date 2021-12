Roy Schwartzin kirja tarkastelee sitä, miten juutalaisten maahanmuuttajien lapset loivat Teräsmiehen hahmon.

Yhdysvaltalaisen kirjailija Roy Schwartzin teos Is Superman Circumcised? The Complete Jewish History of the World's Greatest Hero (”Onko Teräsmies ympärileikattu? Täydellinen juutalainen historia maailman suurimmasta sankarista”) on palkittu tämän vuoden oudoimpana kirjan nimenä.

Kirjassaan Schwartz tarkastelee sitä, miten juutalaisten maahanmuuttajien lapset Jerry Siegel ja Joe Shuster loivat Teräsmiehen hahmon. Schwartz väittää tarinan Teräsmiehen alkuperästä perustuvan Mooseksen tarinaan, Teräsmiehen voiman taustalla olevan Simsonin tarina, Teräsmiehen tehtävän perustuvan juutalaisen taruston golemiin ja salaisen henkilöllisyyden Siegeliin ja Shusteriin itseensä. Teräsmiehen kotiplaneetan Kryptonin yhteiskunta perustuu Schwartzin mukaan juutalaiselle kulttuurille.

Diagram-palkintoa jakaa The Bookseller -lehti, ja palkinnon voittajasta äänestää yleisö. Tänä vuonna kisaamassa oli kuusi kirjaa, joista äänesti yli 11 000 henkilöä. Mukana olivat Julian Havilin Curves for the Mathematically Curious, Malcolm Smithin Hats: A Very Unnatural History, Matthew P Romaniellon, Alison K Smithin ja Tricia Starksin The Life Cycle of Russian Things: From Fish Guts to Fabergé, Adele Batesin Miss, I Don’t Give a Shit: Engaging with Challenging Behaviour in Schools sekä Omar Amin Alhajin, Bernard Fayen ja Rajendra Prasad Agrawalin Handbook of Research on Health and Environmental Benefits of Camel Products.

Aiemmin palkinnon ovat saaneet muun muassa How to Avoid Huge Ships (”Kuinka välttää valtavia laivoja”) sekä The Big Book of Lesbian Horse Stories (”Lesbolaisten hevostarinoiden suuri kirja”).

The Diagram Group -kustantamon perustajat keksivät palkinnon vuonna 1978 saadakseen ajan kulumaan Frankfurtin kirjamessuilla. Ensimmäisen palkinnon sai Tatsuji Nomuran toimittama Proceedings of the Second International Workshop on Nude Mice (”Toisen kansainvälisen alastomia hiiriä käsittelevän työpajan julkaisuja”).

Voittoon ei sisälly palkintoa.