Sadankomitean rauhanpalkinto on jaettu vuodesta 1978 alkaen merkittävän rauhantyön tunnustuksena.

Ville Suhonen on kirjoittanut ja ohjannut urallaan yli 30 elokuvaa.

Rauhanjärjestö Sadankomitea on myöntänyt tämän vuoden rauhanpalkinnon elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjailija Ville Suhoselle. Suhonen käsikirjoitti ja ohjasi dokumenttielokuvan Ikuiseen rauhaan (2021), joka kertoo Suomen tunnetuimman aseistakieltäytyjän Arndt Pekurisen (1905–1941) lyhyestä elämästä.

”Dokumentti Ikuiseen rauhaan on universaali ja ajaton kertomus mielipiteidensä vuoksi vainotusta ihmisestä. Samalla se on kuvaus nuoren itsenäisen Suomen heikosta sietokyvystä toisinajattelijoita kohtaan”, Sadankomitea perustelee tiedotteessa.

Suhonen on kirjoittanut ja ohjannut urallaan yli 30 elokuvaa. Ikuiseen rauhaan on sisarteos Suhosen edelliselle dokumenttielokuvalle Ompelijatar (2015). Siinä Suhonen kertoi vakaumuksensa vuoksi kuolemaan tuomitun ompelija Martta Koskisen tarinan viime vuosisadan alkupuolen Suomessa. Ikuiseen rauhaan on Ompelijattaren tapaan myös katsaus 1920–1940-lukujen Suomen henkiseen ja poliittiseen maisemaan.

Arndt, Aleksandra, Säde ja Juhani Pekurinen kesällä 1939 kesäsiirtola Rientolan terassilla Herttoniemessä.

Arndt Pekurinen puhui väkivallattomuuden, aseistakieltäytymisen ja rauhan puolesta. Hänen pasifisminsa merkitys oli huomattava: hän sai tukea kansainväliseltä rauhanliikkeeltä, tuli Suomen oman rauhanliikkeen kasvoksi ja kävi sitkeästi vuosia kestänyttä oikeustaistelua, jonka seurauksena Suomeen säädettiin maan ensimmäinen siviilipalveluslaki (1931), niin sanottu Lex Pekurinen.

Hänen maailmankatsomuksensa kuitenkin törmäsi Suomessa aikakauden nationalistiseen ja militaristiseen ilmapiiriin, jossa häntä pidettiin petturina ja maskuliinisuuden irvikuvana. Vakaumuksensa takia Pekurinen ei tarttunut aseisiin sodan aikana ja lopulta hänet teloitettiin maanmiestensä toimesta 5. marraskuuta 1941.

”Ikuiseen rauhaan on erinomainen perinteinen dokumentti: asiallinen, hallittu ja aikakauden asenteita kiihkottomasti ruotiva”, kirjoittaa elokuvakriitikko Pertti Avola HS:n arviossa.

Sadankomitean rauhanpalkinto on jaettu vuodesta 1978 alkaen merkittävän rauhantyön tunnustuksena.

“On ilahduttavaa kuulla tulleensa palkituksi tällaisella pitkien perinteiden kunnianosoituksella. Samalla olen kuitenkin hyvin nöyränä sen edessä: rauhanpalkinto on jo nimenä jotain valtavan tärkeää ja velvoittavaa. Siinä mielessä tämä palkinto kuuluisi erityisen hyvin itse Arndt Pekuriselle. Minä toimin vain viestinviejänä”, kommentoi Ville Suhonen Sadankomitean tiedotteessa.