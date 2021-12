HS kysyi itsenäisyyspäivän alla lukijoilta, mikä suomalainen hetki heitä sykähdytti. Samaan kysymykseen vastasivat myös Presidentinlinnan artistit.

Mikä on ollut vuoden sykähdyttävin suomalainen hetki? HS kysyi tätä Presidentinlinnassa itsenäisyyspäivänä esiintyneiltä artisteilta.

Samaan kysymykseen vastasivat itsenäisyyspäivän alla myös HS:n lukijat: lukijoiden valinnoissa kärkeen nousivat muun muassa Blind Channelin euroviisumenestys, koronahoitajien ponnistelut ja Mira Potkosen olympiamitali nyrkkeilyssä.

Ylen Presidentinlinnasta lähettämässä juhlalähetyksessä nähtiin tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion lisäksi esitykset Nina Tapiolta ja Kai Hyttiseltä, Kaija Koolta ja Elastiselta.

HS pyysi heitä esittelemään asunsa ja kertomaan, mikä suomalainen tapahtuma heitä tänä vuonna sykähdytti.

Kaija Koo: Yleisö, joka odotti keikkaa puolitoista vuotta

Kaija Koo edusti Mert Otsamon puvussa.

Asu: Asun suunnittelija on Mert Otsamo, joka on suunnitellut Kaija Kokkolalle eli Kaija Koolle useita pukuja.

”Tämä tuli taksilla tänään”, Kokkola kertoo.

Asussa oli mukana sekä Kokkolan että Otsamon ehdotuksia. Otsamon luomia asun hihoja Kokkola kuvasi ”nerokkaiksi”.

Kaija Koon asuun kuului näyttävä sormus.

Sykähdyttävä suomalainen hetki: Epidemian aikana eräs Kaija Koon keikka peruuntui kaikkiaan kolme kertaa ja lykkääntyi lopulta puolitoista vuotta, ennen kuin artisti pääsi esiintymään.

”Samat ihmiset odottivat puolitoista vuotta sitä, siellä vain muutama lippu oli palautettu”, Kokkola sanoo. ”Se kertoo siitä, miten paljon ihmiset haluavat musiikkia ja musiikin parantavaa voimaa.”

Tämä vakuutti Kokkolan oman kertomansa mukaan lopullisesti siitä, miten tärkeä kulttuuriala on.

”Sitten kun tämä esiintyminen tuli, niin ihmiset aivan hullaantuivat, ja niin minäkin. Mehän itkimme sitten puolin ja toisin, ja se oli upea kokemus.”

Elastinen: Suomi–Tanska-ottelu jalkapallon EM-kisoissa

Elastisen eli Kimmo Laihon asun oli suunniteluut Teemu Muurimäki.

Asu: Elastinen eli Kimmo Laiho esiintyi Linnassa Teemu Muurimäen tilaisuutta varten suunnittelemassa mittapuvussa.

”Kun olen täällä ollut vieraana, niin pukuani arvostettiin, niin se pani painetta.”

Sykähdyttävä suomalainen hetki: Elastinen nimeää kaksi hetkeä, pienen ja ison. Historiasta hän muistelee seitsemän vuoden takaisia Linnan juhlia, joissa hän tapasi aloittelevan startup-yrittäjän Miki Kuusen, jonka johtama Wolt myytiin tänä vuonna yhdysvaltalaiselle Doordashille miljardikaupalla.

Elastisen puvuntakkia koristivat monimutkaiset kirjailut.

”Mutta kyllä oikeasti on sanottava sama kuin herra tasavallan presidentin”, Elastinen sanoo. Presidentti Niinistö viittasi Ylen tv-lähetyksessä Suomi–Tanska-otteluun jalkapallon EM-kisoissa. Suomi voitti ottelun, jonka kesken Tanskan pelaaja Christian Eriksen lyyhistyi kentän pintaan.

”Urheilun viitekehyksessä tapahtuu elämän ja kuoleman asioita, ja Suomi vielä voittaa. Se oli ehkä häkellyttävin ja ikimuistoisin urheilukokemus, jota minulla on koskaan ollut.”

Kai Hyttinen: Sukulaisten tapaaminen koronan keskellä

Kai Hyttinen edusti vintage-asussa.

Asu: Hyttinen oli pukeutunut vintageen. Takki oli hänen mukaansa Kivikasvot-yhtyeen jäämistöä.

”Housut ovat Imatran teatterista, kun esitin Olavi Virtaa. Tämä asu on hybridi.”

Sykähdyttävä suomalainen hetki: ”En pysty nimeämään mitään suurta, mutta ihan se kun katsoo, lapsenlapset telmivät, se on suomalainen hetki, kun niiden kanssa voi peuhata rannassa kesäaikaan”, Hyttinen sanoo.

Hänestä sykähdyttäviä ovat olleet ne hetket, kun koronapandemian keskellä on voinut olla suvun kanssa tekemisissä.

”Ne ovat niitä hienoja hetkiä.”

Nina Tapio: Paluu keikoille ja yleisön kohtaaminen

Nina Tapion asun oli suunnitellut Teemu Muurimäki.

Asu: Nina Tapio esiintyi Teemu Muurimäen tilaisuutta varten suunnittelemassa asussa, jonka ompeli Sari Hörkkö. Tapion ja Elastisen puvuilla oli siis sama suunnittelija. Koruina hänellä oli kotimaisia jalokiviä, Luumäen beryllejä.

Nina Tapion koruja koristivat kotimaiset Luumäen beryllit.

Sykähdyttävä suomalainen hetki: ”Se hetki, kun pääsi ison yleisön jälkeen pitkän tauon jälkeen on kieltämättä jäänyt mieleen. Yleisöstä huokui se into, että herranjumala, tätä me olemme kaivanneet. Ja kun itselläni on vielä se onni, että pääsen esiintymään. Toivon tietysti myös kaikkien kanssakollegojen puolesta, että saisimme jatkaa työntekoa.”

