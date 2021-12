Voisiko rikossarja Koskisesta tulla kaivattu lisä sarjoihin, joiden kanssa on mahdollista fiilistellä Tampereen erityisyyttä, pohtii toimittaja Sanna Kangasniemi.

Pakko sitä oli kokeilla, Koskista. Neloselle juuri katsottavaksi tullutta rikossarjaa, Seppo Jokisen pitkäikäiseen, Tampereelle sijoittuvaan dekkarisarjaan perustuvaa.

Odotukset olivat ja eivät olleet korkealla.

Eivät olleet, koska ystävien kertoma ja esimerkiksi Hesarissa julkaistu arvostelu oli varsin kriittinen.

Olivat, koska Koskinen tapahtuu Tampereella.

Vinksahtanut lähtökohta? Ehkä hyvinkin, mutta kun tähän asti kotiseutuerityisyyden tuntemisen tarpeeseen (tunne on sukua kotiseutuikävälle, mutta ei sama asia) on ollut televisuaalisina vaihtoehtoina Reinikainen, Kummeli ja Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Aake Kallialan Youtubesta löytyvä Tampere-laulu, oli uusi tulokas enemmän kuin tervetullut.

Niin että antaa palaa, ylikonstaapeli Sakari Koskinen, roolissa Eero Aho. Ja Tampere, roolissa Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki.

Molemmat suoriutuvat erinomaisesti. Koskinen ei tunnetusti ole lörpöttelijä, mutta Eero Ahon ilmaisuvoima antaa hänelle syvyyttä heti ensi minuuteista alkaen, ja hississä luotu katse kollega Lundeliniin (Maria Ylipää) tuntuu kertovan tulevista ihmissuhdekiemuroista tehokkaammin kuin useampi sivu replikointia.

Tampere taasen, no, se näyttää tosi hyvältä. Ihan oikealta kaupungilta. Ja miten iloinen kotiseutuerityisyyden tuntemisen kaipuuta poteva onkaan siitä, että ainaisten Helsingin-kulmien tunnistamisen sijaan saa tehdä samaa Tampereelle.

Koskisen roolista on toki sanottava, että eikö Eero Ahon näyttelijänkyvyt huomioiden rooliin olisi voitu antaa edes hitunen Tampereen murretta. Olen varma, että Aho olisi tehnyt sen yleisen tyylikkyyden kärsimättä.

Mutta, vaikka ensimmäisen jakson loppukuva oli Aholta ja Tampereelta hyvin saumatonta yhteen näyttelemistä, en näe minulla ja sarjalla yhteistä tulevaisuutta.

Siinä kun on ikävä kyllä liikaa kotimaisten tuotantojen helmasyntejä, esimerkiksi kankeita, ohuita, epäuskottavia kohtauksia. Kun rahaa on rajallisesti, pitäisi kohtaukset miettiä paljon tarkemmin, tiiviimmiksi. Nyt avustajien kohtauksissa on usein jotenkin kökkö tai vääränlainen atmosfääri. Noinko suomalainen media ihan totta yrittäisi saada ylikonstaapelilta kommenttia ratikkavarikon portilla?

Pahalta tuntuu sanoa sekin, että vaikka Tampere näyttää yleiskuvissa hyvältä, ei se lähempää katsoen mitenkään kovin omatunnelmaisena esiinny. Hotellin näköalabaari, juu juu, näimme tämän jo somessa.

Ennen kuin palasin Petelius/Kallialan Hämeenkatu, Hervanta, Koovee ja Ilves, Ikuri ja Amuri ja Pyynikki nääs -rallatukseen (joka on kyllä upea, ei sillä) sain onneksi vinkin klassikoksi nousseen Ylen Isot koneet -sarjan uudesta jaksosta, joka sopisi kuulemma täsmätuotteeksi Tampere-fiilistelyyn.

Jakso on nimeltään Ratikka ja kyllä, toimii. Jaksossa onnistutaan näyttämään paitsi Tampereen uskomattoman sininen taivas myös Tampereen uudet raitiotievaunut niin upeasti kiiltävinä ja mielettömän hienosti ohjattavina sekä kovaa kiitävinä, että erityinen fiilis säilyy vielä pitkään katsomisen jälkeen.

Kyä on hianoa, että on olemassa ratikka.