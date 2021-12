Kaisa-talo ja Amos Rex saavat Tore Tallqvistilta kiitosta. Elielinaukion suunnitelmat eivät.

Kun on syntynyt joulupäivänä, vuosipäivän juhlinta on saattanut jäädä joulun varjoon. Tänä vuonna arkkitehti Tore Tallqvist ei voi välttää juhlimista, sillä myös hänen arkkitehtivaimonsa Barbara Tallqvist täyttää samana päivänä tasavuosia, 70 vuotta. Pariskunnan lapset, joita on kaikkiaan kuusi, järjestävät heille syntymäpäiväkutsut.

Tallqvistin suurperhe asui ennen Töölössä, mutta kun lapset lähtivät kotoa, ”myös neliöt lensivät lasten mukana” ja Tallqvistit hankkivat eläkeasunnon Munkkiniemestä.

”Olin luullut jo jättäneeni [Alvar] Aallon taakseni lopetettuani työt hänen toimistossaan, mutta 50 vuoden tauon jälkeen hän on palannut elämääni takaisin kahdella tavalla. Nykyinen asuintalomme on yksi Aallon toimiston Munkkiniemeen suunnittelemasta neljän kerrostalon kokonaisuudesta. Ikkunasta avautuu viuhkatori, joka kytkee rakennukset yhteen.”

”Onnellinen perhe asuu tiilitalossa”, Tallqvist vitsailee ja lisää, että sadun väitteessä on vinha perä: ”Tiili on roomalaisten ja myöhäisantiikin lahja meidän ajallemme viinin, takoteräksen, lain ja kristinuskon lisäksi.”

Aikasyvyyden tajuaminen on rakennushistorian emeritusprofessorin mielestä olennaista sekä kulttuurimaiseman että rakennetun ympäristön luennassa, analysoinnissa ja suunnittelussa.

Se toinen asia, joka aiheutti paluun Aallon pariin, on näyttely Ajaton Aalto – rakennuskulttuurin dna, jonka Tallqvist kokosi viime kesänä Säynätsalon kunnantaloon Alvar Aalto -museon kutsusta.

”Säynätsalon kunnantalo on ajaton rakennuskulttuurin opetusväline. Siihen sisältyy Aallon elämäntyössään soveltamia ikuisia perusmalleja ja arvo-ominaisuuksia”, hän kiteyttää.

Rakennuskulttuurin arvo-ominaisuudet ovat Tallqvistin mukaan arkkitehtuurin toimivuus, rakenne, tyyli, maisema, aikasyvyyden takaama perinne, juurevuus, tunnelma ja aitous.

”Ihmiset arvostavat näitä ominaisuuksia ympäristössään tuntematta historiaa. Kun turistit käyvät vanhassa Porvoossa, he eivät ehkä tiedä mitään kaupungin rakennushistoriasta, mutta arvostavat ja aistivat nämä perusasiat.”

Nyt on tullut ajankohtaiseksi arvioida, miten asioita kytketään menneisyyteen.

”Tässä mielessä myös Aalto ja hänen tuotantonsa arviointi on tullut takaisin. Aalto oli humanisti. Hänelle historia oli varmistin, johon arkkitehtuuri ankkuroitiin. Näin syntyi rakennuskulttuuria, ei pelkästään arkkitehtuuria.”

Tallqvist on niitä harvoja elossa olevia, jotka ehtivät tuntea Alvar Aallon henkilökohtaisesti. Hän työskenteli Aallon toimistossa seitsemän vuotta vuodesta 1965. Hän vastasi Göran Schildtin kodin, nykyisin yleisölle avoimen Villa Skeppetin, toteutuksesta Tammisaareen.

Tallqvistin ura on ollut työtä kolmella rintamalla:

”Arkkitehtuuri, rakennussuojelu ja arkkitehtuurin historia ovat opetuksesta kytkeytyneet toisiinsa, ensiksi Otaniemessä ja sen jälkeen pitkään Tampereella. Omat suunnittelu- ja kaavoitustyöt ovat opetustyön ohella liittyneet lähinnä rakennussuojeluun, ennen kaikkea historiallisissa puukaupungeissa”, hän kertoo.

Tallqvistin assistenttiaikana Otaniemessä arkkitehtuurin historiasta tuli myös suunnitteluaine. ”Se innosti sekä opettajia että opiskelijoita. Professori Henrik Lilius hoiti Otaniemessä pääosan historian luennoista, ja me assistentit järjestimme ja ohjasimme suunnittelutöitä.”

”Vein käytännön mukanani Tampereelle. Olen iloinen, että seuraajani Olli-Paavo Koponen on jatkanut traditiota, että arkkitehtuurin historia ja konkreettinen työ kytketään toisiinsa.”

Tallqvistin mukaan vielä 1930-luvulla rakennettiin suurin piirtein samalla tavalla kuin keskiajalla. Vasta maailmansodan jälkeen rakennustekniikka muuttui dramaattisesti.

”Arvostettu ruotsalainen restauroinnin asiantuntija Ove Hidemark on arvioinut, että sodanjälkeinen jakso on rakennusopin näkökulmasta väliaikainen, että kohta palataan vanhaan. Puu, tiili, teräs, rauta ja luonnonkivi ovat keskeisiä lähtökohtia myös tulevaisuuden rakentamisessa.”

Kun Rautatieaseman ympäristöä muutetaan, täytyy Tallqvistin mielestä muistaa, että Eliel Saarisen suurenmoinen, aikaa kestänyt asemarakennus on alueella pääasia:

”Se ei ole pelkästään tuon paikan ikoni vaan koko Suomen ikoni. Vasta rautatie yhdisti rannikko-Suomen, järvi-Suomen ja Lapin”, hän muistuttaa.

Tallqvist on kiinnittänyt huomiota siihen, että Elielinaukion lisärakentamista koskevista kuvista on jätetty rautatieaseman torni pois, vaikka suhteutus siihen olisi tärkeä.

Suomen Arkkitehtiliitto piti sijoittajayhteenliittymän ehdotusta liian massiivisena ja kerrosaloja liiallisina eikä osallistunut järjestettyyn ”kilpailuun”. Tallqvist ihmettelee, että koronapandemian hoidossa ei päätetä mistään ilman lääketieteen tuntijoiden kantoja, mutta arkkitehtuurissa asiantuntijoiden käsitykset voidaan huoletta sivuuttaa.

”Täydennysrakentamisessa tarvitaan tahdikkuutta”, hän kiteyttää ja lisää, että haluaisi lähestyä arkkitehtuuria myös positiivisten esimerkkien kautta.

Mitä ne olisivat nyt?

Tallqvist puhkeaa kiittämään Selina Anttisen ja Vesa Oivan suunnittelemaa Kaisa-taloa nimenomaan siitä, miten se on istutettu ympäristöönsä. Myös JKMM:n Asmo Jaaksin Amos Rex saa häneltä kiitosta.