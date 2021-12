New York

Voisi kuvitella, että kun näyttelijä voittaa Oscar-palkinnon, hänen uransa lähtisi kiivaaseen nousuun.

Niin ei käynyt Rita Morenolle.

Moreno nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 1961 julkaistussa West Side Story -musikaalielokuvassa, joka kertoo nuorten Tonyn ja Marian traagisen rakkaustarinan New Yorkin jengitaisteluiden keskellä.

Aikanaan valtavan ylistetty hittielokuva voitti kymmenen Oscaria, joista yhden sai Anitan keskeisessä roolissa hurmannut Moreno. Hän oli ensimmäinen Oscarin voittanut latinalaisamerikkalainen näyttelijä.

Voiton jälkeen ura jäi kuitenkin vuosiksi junnaamaan paikoilleen.

”Minulle tarjottiin todella ala-arvoisia rooleja latina-typsynä, kovalla aksentilla puhuttuna. Naamani olisi pitänyt meikata niihin tummemmaksi. Se oli todella ikävää. Meni miltei seitsemän vuotta ennen kuin aloin saada mitään järkeviä ehdotuksia pöydälleni”, Rita Moreno muistelee.

Hän kertoo, ettei aikoinaan tajunnut, mistä kaikki johtui. Nyt hän ymmärtää: ”Kyse oli juuristani, ja se on todella masentavaa.”

Olemme New Yorkissa haastattelutilaisuudessa Steven Spielbergin ohjaaman West Side Storyn uuden version vuoksi. Rita Moreno näyttelee jälleen elokuvassa, nyt uudessa roolissa. Hän on Valentina, alkuperäisen elokuvan roolihahmon Docin leski.

Rita Moreno (etualalla) sai Oscar-palkinnon roolistaan alkuperäisessä West Side Storyssa.

Sähäkästi elehtivä Rita Moreno tuntuu valaisevan huoneen. Näyttelijä saa kaikki toimittajat hyvälle tuulelle.

Moreno täyttää ensi lauantaina 90 vuotta, mutta sanoo, ettei hänellä ole aikomustakaan jäädä vielä eläkkeelle.

”Aion jatkaa näyttelemistä niin pitkään kun pysyn pystyssä kameran edessä. Minun ei tarvitse esittää puolikuuroa vanhaa mummoa, sillä minusta löytyy paukkuja muuhunkin”, hän sanoo

Uuteen West Side Storyyn Moreno päätyi ohjaajan toiveesta. Hän toimi lopulta myös elokuvan osatuottajana. Moreno myöntää kokemuksen olleen välillä haastava.

”Koko prosessi oli minulle hyvin tunteellinen kokemus. Nähdä uusi Anita (Ariana DeBose) antamassa uutta energiaa rooliin, joka oli aina ollut minun. Se oli hienoa, ja todella tunteellista. Oli ihanaa katsoa näitä lahjakkaita nuoria näyttelijöitä sekä keskustella heidän kanssaan päivittäin. He halusivat tietää niin paljon alkuperäisestä versiosta.”

Uudessa West Side Storyssa Moreno näyttelee alkuperäisen elokuvan roolihahmon Docin leskeä.

Puerto Ricossa syntynyt näyttelijä, tanssija ja laulaja on yksi kuudesta naisesta maailmassa, joita voidaan kutsua EGOT-voittajaksi. Rita Moreno on palkittu sekä Emmy-, Grammy-, Oscar- että Tony-patsailla. Samassa ovat onnistuneet Audrey Hepburn, Liza Minelli, Helen Hayes sekä Barbra Streisand.

Tie tähtiin ei ole ollut kaikkein helpoin. Moreno muutti viisivuotiaana ompelijaäitinsä kanssa Puerto Ricosta New Yorkiin.

”Muistan muuton New Yorkiin, sillä elämäni muuttui täysin. En enää kävellyt paljain jaloin lämpimässä vehreässä ympäristössä. Nyt olin keskellä isoa harmaata ja kylmää kaupunkia. Muutimme New Yorkiin tammikuussa, joten šokki oli alussa melkoinen”, Moreno muistelee.

Hän esiintyi teatterissa jo 6-vuotiaana, ja Broadwaylla hänet nähtiin ensimmäisen kerran 13-vuotiaana.

Kun kykyjenetsijä löysi 16-vuotiaan Morenon, hänet vietiin tapamaan MGM-studion johtajaa. Tämä ihastui Morenon ulkonäköön ja tyyliin ensi-istumalta.

”Tiesin todella aikaisin haluavani viihdealalle ja esiinnyin niin paljon kuin mahdollista. Harjoittelin paljon, mutta sopimuksen sain käytännössä pelkällä ulkonäölläni. Olin mykistynyt”, Moreno muistelee.

Vuotta myöhemmin hänen agenttinsa raiskasi hänet. Moreno on kertonut häpeävänsä sitä, ettei silti hankkiutunut agentista eroon. Kun Moreno oli 20-vuotias, hänelle ehdotteli törkeyksiä Columbia-elokuvayhtiön johtaja.

”Kärsin lapsena rasismista ja myöhemmin paljon muusta, asioista, joista ei ole ollut helppoa päästä yli. Kenenkään ei pitäisi alistua rasismille tai antaa hyväksikäyttäjän päästä pälkähästä. Tänä päivänä ihmisoikeuksien puolesta toimivat liikkeet ovat auttaneet ihmisten silmien aukaisemisessa ja uskon, että vihdoin asiat alkavat muuttua”, Moreno sanoo vakavana.

Morenosta tuli nuorena tähti, ja hän kertoo sen johtuneen ulkonäöstään.

Moreno yritti silti jatkaa elämäänsä. Hän jatkoi määrätietoisesti uraansa ja saikin 1950-luvulla rooleja isoissa elokuvissa, kuten Singing in the Rain -musikaalissa vuonna 1952. Hänen elämänsä muuttui kuitenkin täysin vuonna 1954 julkaistun Désiree-elokuvan kuvauksissa.

Silloin 22-vuotias Moreno tapasi 30-vuotiaan Marlon Brandon, joka valloitti hänet sekunneissa. Moreno on kutsunut Brandoa elämänsä rakkaudeksi. Heidän tempoileva suhteensa kesti kahdeksan vuotta, ja siihenkin liittyi pettämistä.

”Meillä oli kiihkeä suhde, jota ei ollut tarkoitettu kestäväksi. Kävin deiteillä Dennis Hopperin ja sitten Elviksen kanssa saadakseni Brandon mustasukkaiseksi”, Moreno virnistää.

Morenon ja Marlon Brandon suhde kesti kahdeksan vuotta. Kuva yhteisestä elokuvasta Yö ilman armoa vuonna 1968.

Brando ja Moreno jatkoivat kaikkien käänteiden jälkeen vielä jonkin aikaa yhdessä. Suhteen loppuvaiheessa Moreno tuli raskaaksi, ja Brando järjesti hänelle laittoman raskauden keskeytyksen. Se vei nuorelta naiselta miltei hengen.

Pettäminen ei kuitenkaan loppunut suhteessa. Moreno yritti itsemurhaa ja päätyi terapiaan.

”Apua pitää hakea, jos asiat eivät tunnu menevän hyvin. Lääkärini piti suhdettamme minulle tuhoisana ja myrkyllisenä ja oli siinä myös oikeassa. Päätimme lopettaa suhteemme.”

Samoihin aikoihin Moreno sai West Side Story -elokuvan kuvaukset päätökseen.

”Sain roolistani Oscarin, sillä uskon yhden kohtauksen olleen ylitse muiden. Raiskauskohtaus avasi kaikki haavani ja tunteet, jotka tulivat minusta ulos olivat aitoja. En tajunnut olevani edelleen haavoittuva, ja sen kohtauksen tekeminen oli todella raastavaa. Ohjaaja antoi kameran pyöriä, ja lopputulos näkyy valmiissa elokuvassakin”, Moreno muistelee.

ElokuvaRooleja ei tullut Oscar-voiton jälkeen odotetusti, ja Moreno palasi Broadwaylle. New Yorkissa hän tapasi tulevan aviomiehensä Lenny Gordonin, ja he saivat tyttären. Grammyn Moreno sai ollessaan osa The Electric Company -lastensarjaa.

Tony-pysti tuli Googie Gomez -musikaalista, Emmy taas vierailijan roolista Muppet Show’ssa. Monet muistavat Morenon myös vuosituhannen vaihteen suosikkisarjasta Kylmä rinki, missä hän esitti sisar Peteä, vankilapsykologia.

Uuden West Side Storyn ensi-ilta oli Suomessa tiistaina 7. joulukuuta. Siinä nähdään liuta uusia nimiä, kuten toista pääroolia, Mariaa, esittävä Rachel Zegler.

Rachel Zegler (vas.) ja Rita Moreno kuvattuna West Side Story -elokuvan ensi-illassa.

Moreno paljastaa antaneensa Zeglerille samat neuvot, jotka hän antaa aina nuorille näyttelijöille.

”Tärkeintä on opiskella, käydä koulut loppuun ja pitää jalat maassa. Älä anna muiden lannistaa itseäsi, sillä hyvin harvoin menestys tulee nopeasti.”

Vaikka Morenolle sanottiin ”ei” vuosien ajan, hän pysyi määrätietoisena eikä lannistunut. Nyt hän sanoo, että jos ei usko itseensä, ei voikaan menestyä.

”Tämä ala on todella raaka, ja kaikille sanotaan joskus ei. Mutta jos sinulla on lahjoja ja jaksat tehdä töitä urasi eteen, on vain ajan kysymys, milloin sinun aikasi koittaa parrasvaloissa.”

Tonyn ja Marian rakkaustarina heräsi uudelleen henkiin Steven Spielbergin ansiosta.

Ohjaaja kertoo olleensa 10-vuotias, kun hänen vanhempansa ostivat West Side Storyn alkuperäisen soundtrackin.

”Olemme laulaneet ja tanssineet levyn tahtiin myös omien lapsieni kanssa. Kun aloin tehdä elokuvia, kummitteli tarina aina jossain mielessäni. Lupasin itselleni jonain päivänä tekeväni West Side Storyn. Oli vain ajan kysymys, että sain tarinan oikeudet”, Spielberg muistelee hymyillen.

Steven Spielberg on haaveillut West Side Storyn tekemisestä pitkään.

Vuonna 2016 Spielberg oli aamiaisella käsikirjoittaja Tony Kushnerin kanssa, kun hän sanoi haaveensa viimein ääneen. Kushner ei ollut uskoa korviaan.

”Pidin häntä hulluna. Menin kotiin ja kerroin puolisolleni tästä hullusta ehdotuksesta ja toivoin hänen tulevan järkiinsä ja unohtavan projektin”, Kushner sanoo.

Spielberg ei kuitenkaan luovuttanut. Hän toi koko ajan Kushnerin pöydälle ”loistavia ideoita”. ”En voinut olla lähtemättä mukaan”, Kushner sanoo.

” ”En ole kokenut samanlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta kuvauksissa sitten E.T:n jälkeen.”

Tarinaa on muokattu hyvin vähän, sillä Spielberg halusi olla uskollinen alkuperäiselle elokuvalle.

”Muutimme alkuperäisestä Arthur Laurentsin tarinasta vain yhden hahmon. Kirjoitin roolin Rita Morenolle. Se oli itse asiassa mieheni idea, ja Steven rakasti sitä”, Kushner kertoo.

”Rita Moreno on silta sukupolvien välillä”, Spielberg täydentää.

Steven Spielberg on hyvin tyytyväinen lopputulokseen sekä sitä edeltäneeseen prosessiin.

”Kun olin harjoituksissa mukana, olin todella onnellinen ja hypin musiikin mukana. Todellakin tanssin ja lauloin kaikkien edessä antaessani ohjeita näyttelijöille. En ole kokenut samanlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta kuvauksissa sitten E.T:n jälkeen.”

Palkittu ohjaaja-tuottaja uskoo tarinan toimivan nykyajassa.

”Tämä musikaali peilaa myös monia tämänhetkisiä asioita. Hyvin surullisella tavalla sitä voi myös rinnastaa tähän kahtia jakautuneeseen maahan”, hän sanoo.

”Samaan aikaan se antaa edelleen kipinän lauluun, tanssiin ja tulisiin tunteisiin. Me kaikki tarvitsemme sitä kipinää nyt.”