Tanskalais-suomalainen mielisairaaladraama Psykosia on tyylikäs, joskin hahmot ja heidän tuskansa jäävät etäisiksi

Marie Grahtøn esikoiselokuva kumartaa Ingmar Bergmanille.

Draama

Psykosia ★★★

Tanska/Suomi 2019

Teema klo 21.45 ja Areena (K16)

Draaman keskiössä on vaikea aihe: itsemurha. Tanskalais-suomalainen elokuva Psykosia kertoo tutkijasta, joka on erikoistunut aiheeseen, ja potilaasta, jolla on siitä omaa kokemusta.

Viktoria (Lisa Carlehed) on kutsuttu työhön mielisairaalaan akateemisen asiantuntemuksensa takia, potilastyöstä tai psykiatriasta hänellä ei ole kokemusta. Lääkäri Anna Klein (Trine Dyrholm) haluaa Viktorian kuitenkin hoitavan Jennyä (Victoria Carmen Sonne), älykästä ja impulsiivista nuorta naista, joka on ollut lapsesta asti vuoroin sijaisperheissä ja vuoroin osastolla. Jenny on itsetuhoinen.

Psykosia ei ole perinteinen potilasdraama. Viktorian silmissä vuorottelevat kuvat sairaalan puhtaanvalkoisista käytävistä ja toisenlaiset kuvat dekadenssista, pimeistä huoneista ja vähäpukeisista ihmisistä. Hänen kertojaäänensäkin asettaa vastakkain ihanteellisuuden ja halun.

Ulkoisesti hän edustaa ensimmäistä. Korkea valkoinen kaulus, musta housupuku ja nuttura tekevät hänestä itsekurin ja etäisyyden airuen. Jenny kuitenkin koettelee Viktorian viileyttä. Ensitapaamisella nuori potilas kutsuu uuden auttajansa kylpyammeeseen, jonka veteen sekoittuu verta.

Tanskalainen Marie Grahtø on kutsunut esikoiselokuvaansa ”psykoottiseksi realismiksi”. Perinteistä realismia se ei ainakaan edusta. Juoni koostuu repaleista, joista osa sijoittuu päähenkilön pään sisään. Kuvilla ja äänillä luodaan outoja tunnelmia ja näkyjä, ei aina kuljeteta tarinaa.

Selkeä esikuva on ollut Ingmar Bergmanin taide-elokuvaklassikko Persona (1966). Myös se kuvaa kahta naista – psykiatrista hoitajaa ja hoidettavaa – ja näiden välistä psykologista jännitettä. Molemmissa juuri hoitajan psyyken solmut alkavat avautua, ja molemmissa kaksikon suhteessa on intiimiyttä, joka lähentelee eroottista.

Psykosiassa päähenkilöiden arvoituksellisuus pelkistyy ajoittain poseeraamiseen asetelmallisissa otoksissa. Vaikka katsojille tarjotaan myös näkymiä mielten uumenista, hahmot ja näiden tuska jäävät etäisiksi.

Elokuvaa on ollut tuottamassa suomalainen Bufo. Myös työryhmässä on suomalaisia tekijöitä, muun muassa maskeeraussuunnittelija Salla Yli-Luopa, minimalistisesta musiikista vastaava säveltäjä Pessi Levanto ja foley-artisti Heikki Kossi.

Suomalaistekijät ovat osaltaan olleet luomassa tyylikästä kokonaisuutta, joka on ulkoisesti eheä vaikka käsitteleekin rajojen häilymistä. Potilas ja auttaja, terve ja sairas, tosi ja kuvitelma sekoittuvat toisiinsa. Kuolema tuntuu olevan ainoa raja, joka ei heilu.