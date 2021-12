Poikkeuksellisesti kaksi suomalaisvetoista elokuvaa kärkkyy ehdokkuutta kansainvälisen elokuvan Oscar-palkintoluokassa. Varsinaiset ehdokkuudet julkistetaan helmikuussa.

Suomalaiselokuva Guled & Nasra on kelpuutettu kisaamaan Oscar-ehdokkuudesta Somalian edustajana ei-englanninkielisen eli kansainvälisen elokuvan palkintoluokassa. Palkintoja jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia julkaisi sunnuntai-iltana listan kisaan kelpuutetuista elokuvista.

Etukäteen oli epäselvää, miten Guled & Nasran alkuperä ja kansallisuus määritellään. Elokuva on somalinkielinen ja Djiboutissa kuvattu, mutta Suomessa elokuvaa on pidetty kotimaisena. Työryhmä on monikansallinen ja päätuotantoyhtiö on helsinkiläinen Bufo. Ohjaajana ja käsikirjoittajana on suomensomali Khadar Ahmed. Kansainvälisesti elokuva tunnetaan nimellä The Gravedigger’s Wife.

Kaikkiaan 93 valtiota on lähettänyt tänä vuonna kisaan oman ehdokkaansa. Somalia on sarjassa ainoa ensikertalainen.

Suomesta samaan kisaan on valittu edustajaksi lähinnä venäjäksi puhuttu elokuva Hytti nro 6. Juho Kuosmasen ohjauksena tunnettu elokuva voitti kesällä Cannesin elokuvajuhlilla kakkospalkinnon.

Varsinaiset Oscar-ehdokkuudet julkistetaan helmikuun alussa vuonna 2022, jolloin siis myös julkistetaan viisi ehdolla olevaa elokuvaa ei-englanninkielisessä palkintoluokassa. Jo joulukuussa akatemia typistää ei-englanninkielisen palkintoluokan tarjokaselokuvien listan 15 elokuvaan eli shortlistaan.