Pedro Almodóvar teki ensimmäisen englanninkielisen elokuvansa – Tältä näyttää Tilda Swintonin tähdittämä The Human Voice

Nainen käy puhelinkeskustelua hänet hylänneen miehen kanssa espanjalaisohjaajan lyhytelokuvassa, joka on nähtävissä nyt elokuvateattereissa.

Espanjalaisen elokuvan maineikkain nykyohjaaja Pedro Almodóvar (s. 1949) on kulkenut pitkän tien ensimmäisten ohjaustöidensä seksuaalisuudella, sovinnaisuuksilla ja mustalla huumorilla leikittelystä yhä vakavampiin ja täysipainoisempiin elokuviin.

Almodóvarin viime vuonna tekemä puolituntinen elokuva The Human Voice on kuitenkin tavallaan paluuta ohjaajan keveämpään tyyliin. Se on ohjaajan ensimmäinen englanninkielinen elokuva.

Aihe ei ole uusi. Ranskalaisen taiteen monilahjakkuus Jean Cocteau (1889–1963) kirjoitti näytelmän La voix humaine jo 1928, ja kantaesityksensä se sai La Comédie-Françaisen näyttämöllä 1930. Tunnin mittaisessa näytelmässä nainen käy puhelinkeskustelua hänet hylänneen miehen kanssa, joka on seuraavana päivänä astumassa avioon toisen naisen kanssa. Nainen, hänen äänensä ja puhelin ovat ainoat ainekset, joista Cocteau rakensi näytelmänsä.

Almodóvar on tehnyt aiheesta niin vaatteiden kuin sisustuksenkin kirkkaissa väreissä loistavan pienen draaman, jossa Cocteaun peruselementit ovat tallella, mutta joka kulkee toden ja fantasian rajalla näyttämällä katsojalle, että naisen hulppea asunto on elokuvastudioon tehty lavaste.

Roberto Rossellini teki Cocteaun näytelmästä ensimmäisen elokuvaversion vuoden 1948 italialaiseen episodielokuvaan L’amore. Siinä Anna Magnani väänsi yksipuolisesta puhelinkeskustelusta tyylinsä mukaisesti uhkeaa melodraamaa. Almodóvarin englanninkielisen elokuvan kännykkään puhuva Tilda Swinton on hillitympi, mutta tuo rooliin myös huumoria.

Elokuva alkaa, kun nainen kävelee koiran kanssa rautakauppaan ja ostaa kirveen. Häipyneen miehen matkalaukut odottavat yhä kotona hakijaa, samoin kuin hänen pukunsa, jonka nainen pilkkoo kirveellä – koiran suureksi kauhuksi. Siinä kun on vielä rakkaan isännän hajua tallella.

Almodóvar ei ole tässä ensimmäistä kertaa Cocteaun näytelmän äärellä. Se toimi inspiraationa jo hänen elokuvassaan Naisia hermoromahduksen partaalla (1988). Samanlainen musta huumori väikkyy myös The Human Voicessa. Se näkyy etenkin siinä etäännytyksessä, jonka elokuvastudion ja lavasteen yhdistelmä luo. Tilanne on kipeän tosi, eikä kuitenkaan ole. Vaan hauska, kipeästi, niin, että katsoja voi nauraa vasta kun nainen löytää tien ulos ahdingostaan.

Cocteaun näytelmä on osoittautunut kestäväksi. Almodóvarin teoksen lisäksi siitä on tehty 2010-luvulla kaksi muutakin lyhytelokuvaa, puhelimessa ovat niissä roikkuneet Sophia Loren ja Rosamund Pike. Ja vuoden 1968 tv-versiossa itse Ingrid Bergman.

The Human Voice tulee meillä elokuvateatterien ohjelmistoon ilman tekstitystä. Sitä seuraa ensi helmikuussa Pedro Almodóvarin uusin pitkä elokuva Madres paralelas eli Rinnakkaiset äidit, tarina kahdesta naisesta, jotka synnyttävät lapsen samana päivänä.

The Human Voice elokuvateattereissa perjantaina 17. joulukuuta.