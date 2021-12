Musikaalielokuva West Side Story tulee kansainvälisesti ensi-iltaan kuluvalla viikolla.

West Side Story -elokuvan markkinointivalokuvassa näyttelijä Iris Menas on nuorisojoukossa äärimmäisenä vasemmalla.

Tuore musikaalielokuva West Side Story menee yleisöltä sivuun useissa Persianlahden maissa.

Viihdeteollisuutta seuraavan Deadline-sivuston mukaan Hollywood-elokuvan esittämättä jättäminen liittyisi yhteen elokuvan henkilöhahmoista.

West Side Story -elokuva perustuu suosittuun musikaaliin, josta ensimmäinen elokuvaversio valmistui jo vuonna 1961. Tuoreen, Steven Spielbergin ohjaaman West Side Storyn ensi-ilta on maailmanlaajuisesti kuluvalla viikolla.

Närkästystä Persianlahden maissa herättänyt hahmo on nimeltään Anybodys. Tarinan uudessa filmatisoinnissa hahmon transsukupuolisuutta on korostettu. Asiaa ei kuitenkaan sanota uudessakaan elokuvatulkinnassa ääneen.

Deadlinen sekä muiden Hollywoodia seuraavien uutissivustojen mukaan Saudi-Arabia ja Kuwait kieltäytyivät esittämästä elokuvaa ehdoitta kun taas muissa alueen maissa, Omanissa, Bahrainissa, Arabiemiraateissa sekä Qatarissa, elokuvaan vaadittiin muutoksia.

Elokuvan takana oleva viihdejätti Disney ei suostunut leikkaamaan ja muokkaamaan elokuvaa.

Musikaalin teksti on alun perin näytelmäkirjailija Arthur Laurentsin käsialaa, ja The Guardianin haastatteleman kirjailijan perikunnan edustaja vahvistaa, että Anybodys-hahmo olisi ”mies, joka on syntynyt naisen kehoon”.

Uudessa elokuvassa tätä henkilöhahmoa esittää näyttelijä Iris Menas, joka tiedetään ei-binäärisenä näyttelijänä. Termillä tarkoitetaan henkilöä, joka voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen tai sukupuoleton.

West Side Storyn esityskielto ei ole tullut varsinaisena yllätyksenä, sillä vastikään toinen Disney-elokuva The Eternals jäi myös eräissä Persianlahden maissa esittämättä, sillä tuossa elokuvassa avoimesti homoseksuaalit suutelevat eikä Disney suostunut paikallisten sensuuriviranomaisten toiveiden mukaisesti leikkaamaan kohtausta.