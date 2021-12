Karin Smirnoff iloitsee siitä, että pääsee astumaan Millennium-sarjan päähenkilön Lisbet Salanderin nahkoihin.

Ruotsalainen kirjailija Karin Smirnoff jatkaa Stieg Larssonin Millennium-sarjaa, josta Larsson ehti kirjoittaa kolme osaa ennen kuin kuoli yllättäen sydänkohtaukseen vuonna 2004.

Smirnoffia ennen hittisarjaan kirjoitti kolme osaa David Lagercrantz.

”Olen aivan innoissani, että pääsen kirjoittamaan Lisbeth Salanderista”, Smirnoff kommentoi uutista Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle.

Smirnoff kertoo olleensa yllättynyt, kun Polaris-kustantamo pyysi häntä jatkamaan kirjasarjaa, jonka oikeudet se oli hankkinut itselleen tänä syksynä.

”Mutta sitten ajattelin, että ehkä romaanieni päähenkilöllä Jana Kippolla on jotain yhteistä Lisbeth Salanderin kanssa. Pidän myös todella paljon hänen henkilöhahmonsa monitahoisuudesta”, Smirnoff sanoo.

Smirnoff uskoo, että Larssonin ja hänen kirjailijanlaatuja yhdistää myös tietty yhteiskunnallisuus.

”Larsson oli yhteiskunnallisesti hyvin tiedostava ihminen ja hän oli helvetin vihainen monista asioista niin kuin minäkin olen.”

Karin Smirnoff kirjoittaa Millennium-sarjan seuraavat kolme osaa.

Smirnoff tulee kirjoittamaan kolme uutta osaa Millenium-sarjaan. Vielä ei ole selvillä, milloin ne ilmestyvät tai millaisia juonenkäänteitä niihin sisältyy. Dagens Nyheterin haastattelussa hän kuitenkin paljastaa, että on kääntänyt katseensa kohti Pohjois-Ruotsia, mistä on kotoisin ja minne myös hänen Jana Kippo -romaaninsa sijoittuvat.

”Asun Pohjois-Ruotsissa, tunnen alueen erittäin hyvin ja lisäksi täällä tapahtuu juuri nyt erittäin mielenkiintoisia asioita. Pohjois-Ruotsi kasvaa nopeasti ja siinä yhteiskunnallisessa muutoksessa on paljon kiinnostavaa”, hän sanoo.

Smirnoff on tunnettu kirjailija Suomessakin. Hänen August-ehdokkaaksi yltänyt esikoisromaaninsa Lähdin veljen luo (Tammi) ilmestyi suomeksi alkuvuonna. Helsingin Sanomien arvostelussa sitä kuvailtiin naisnäkökulmasta kirjoitetuksi ja ruotsalaiseksi versioksi Timo K. Mukan Maa on syntinen laulu -romaanista. Jaana Kiposta kertova sarja saa jatkoa heti tammikuussa, kun siitä ilmestyy toinen osa Viedään äiti pohjoiseen (Tammi).

Millennium-kirjasarja on yksi Ruotsin kaikkien aikojen menestyneimmistä sarjoista. Sitä on tähän mennessä myyty maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa kappaletta ja sarjaa on julkaistu yli 50 maassa.

Larssonin kirjoittamat trilogian ensimmäiset osat ovat nimeltään Miehet jotka vihaavat naisia (WSOY, 2006), Tyttö joka leikki tulella (WSOY, 2007) ja Pilvilinna joka romahti (WSOY 2008). Niiden pohjalta on tehty useita elokuvia. Ruotsalaisissa elokuvissa Lisbeth Salanderia näyttelee Noomi Rapace.