Paul McCartneyn Elämä & sanat korostaa lauluntekijän omatoimisuutta myös The Beatles -aikana.

Elämäkerta

Paul McCartney: Elämä & Sanat. Suomentanut Pasi Jääskeläinen ja Timo Korppi. Bazar. Kahden kirjan paketti, 874 s.

Elämä & laulut -teos on kahvipöytäformaattia.

Mihin tätä kirjaa vielä tarvittiin? Paul McCartney kertoi elämästään Barry Milesin auktorisoidussa elämäkerrassa Many Years From Now vuonna 1998, ja Eilinen-suomennos ilmestyi 2002.

Lisäksi ovat tuhannet haastattelut sekä erinäiset The Beatles- ja McCartney-elämäkerrat, joita on tehty myös ilman hänen myötävaikutustaan.

Mutta ehkä tilaa oli vielä omaelämäkerralle, sillä Elämä & laulut -paketissa hän tarjoaa sittenkin jotain uutta.

Paul McCartney ja Paul Muldoon kertoivat Life & Lyrics -kirjasta Lontoon Southbank Centressä 5. päivä marraskuuta. Muldoon on runoilija ja ehkä siksi McCartney korostaa laulujensa kirjallisia vaikutteita Shakespearesta lähtien.

McCartney käy runoilija-lauluntekijä Paul Muldoonin avulla läpi 154 laulua teinivuosista nykytuotantoon.

Laulujen kautta hän kertoo elämänvaiheistaan minä-muodossa, joten haastattelija on häivyttänyt itsensä tekstistä. Lähdevertailuja olisi kuitenkin tarvittu kohdissa, joissa McCartney muistaa asiat toisin kuin aiemmin.

Johdannon suomennos on lauserakenteiltaan konstikas, mutta kaikkeen tottuu. Itse rakenne on ovela, jopa hankala: laulut käsitellään aakkos- eikä julkaisujärjestyksessä.

Alkupäässä puhutaan kuitenkin enemmän lapsuudesta ja loppupäässä vanhuudesta, joten kronologiakin vaikuttaa.

Paul McCartney 1950-luvun lopulla.

Kirjallisista vaikutteistaan hän puhuu paljon Shakespearesta lähtien, mutta osa lyriikoista toimii toki vain musiikin yhteydessä. Eleanor Rigby ja vaikkapa For No One ovat vaikuttavia pelkkinä teksteinäkin.

Kirjat ovat kahvipöytäformaattia ja kuvitus ylellisen runsas. Painojälki ja paperi ovat priimalaatua kuin taidekirjoissa.

Mikä kiinnostavinta, kesäkuussa 80 vuotta täyttävä McCartney tuntuu puhuvan suunsa puhtaaksi vasta nyt esimerkiksi seuraavista teemoista.

Paul MCartney, George Harrison, John Lennon ja Dennis Littler Liverpoolissa 1958. Päihteiksi riittivät tuolloin vielä tupakka ja alkoholi.

1. Huumemyönteisyys

McCartney vähätteli aikoinaan huumemyönteisiä viittauksia tuotannossaan ja totesi Hi, Hi, Hi -laulusta, että ei enää kirjoittaisi sellaista.

Nyt hän antaa palaa: ”Rock ’n’ rollin kaksi tärkeintä peruselintarviketta ovat seksi ja huumeet.”

Ne ovat ”hauskoja asioita” ja välillä häntä harmittaa yleisön ”turha siveys”.

”Ajatus haihtuu, kun nenääni leyhähtää tuttu marin tuoksu ja mietin, että ’Tulihan se sieltä, ja hyvälle tuoksuukin’.”

Hän ylpeilee huumeviittauksista lauluissa kuten Let Me Roll It ja The Beatlesin Got To Get You Into My Life, joka oli McCartneyn mukaan “oodini pilvelle”.

Kovemmista huumeista hän ei perusta ja paheksuu John Lennonin heroiininkäyttöä Let It Be -sessioiden aikaan.

Heroiiniin tehdään pesäeroa myös The Anti-Heroin-Projectille tehdyssä vuoden 1986 Simple As That -laulussa.

Paul McCartney kiistää Fixing A Hole -laulun kertovan suonensisäisestä huumeidenkäytöstä. ”Kaikki kodinremppaamiseen liittyvät asiat olivat alkaneet vaatia jakamatonta huomiotani”, hän kertoo sanoituksen taustasta. Myöhemmin remonttihommat jatkuivat maatilalla Skotlannissa.

2. Yoko Ono -vastaisuus

Peter Jacksonin mahtidokumentti The Beatles: Get Back osoittaa kuinka reilusti McCartney yritti suhtautua Lennonin tulevan vaimon Yoko Onon jatkuvaan läsnäoloon Let It Be -sessioissa tammikuussa 1969.

Sisällä kuitenkin kiehui.

”Yoko oli kirjaimellisesti tiellä levytystapahtumissa ja se aiheutti suuria haasteita”, hän arvioi. ”Sillä oli suuri merkitys ryhmädynamiikan kannalta.”

Hän toivoi, että joku yhtyeestä päättäisi sanoa: ”En voi laulaa, jos hän on paikalla.”

Niin ei tehty, koska hyvin tiedettiin, että Lennon valitsisi mieluummin Onon kuin The Beatlesin.

Yoko Ono, John Lennon ja Paul McCartney Yellow Submarine -elokuvan ensi-illassa Lontoossa 7. heinäkuuta 1968.

”Olisin pystynyt sulattamaan Yokon studiossa, jos hän olisi suostunut vain istumaan viltin päällä vahvistimeni edessä. Olisin nähnyt oikeasti vaivaa sen eteen, että olisin pystynyt elämään sen asian kanssa”, McCartney jatkaa.

Lopulta hän teki kuten Lennon eli pyysi tulevan vaimonsa Linda Eastmanin studioon ja värväsi tämän myöhemmin myös Wings-yhtyeeseen.

Paul McCartney ja John Lennon kehittelevät kappaletta I Saw Her Standing There sanoitus edessään Liverpoolissa vuonna 1962.

3. Lennon-trauma

John Lennon ja Paul McCartney kirittivät toisiaan lauluntekijöinä ja olivat parhaimmillaan läheisiä ystäviä.

Vaikka McCartney toi The Beatlesin hajoamisen julkisuuteen keväällä 1970, hän ajoittaa hajoamishetken syyskuuhun 1969, jolloin Lennon sanoi ”heippa” kesken neuvottelujen, lähti käytännössä bändistä ja nauroi päälle.

”Se oli aikamoinen täystyrmäys”, McCartney muistaa.

Lennon halusi The Beatlesin manageriksi Allen Kleinin, joka Paulin mukaan ”oli luvannut Yoko Onolle näyttelyn New Yorkiin”. McCartney ei suostunut, ja yhtye hajosi.

McCartney väittää päässeensä asian yli.

”Kyseessä oli nuoruuteni paras kaveri ja yhteistyökumppani, jonka kanssa olin saanut aikaan joitakin 1900-luvun parhaita teoksia (kuten hän itse vaatimattomasti asian ilmaisi). Jos hän kerran rakastui tähän naiseen, niin mitä tekemistä sillä nyt minun kanssani olisi?” hän päätteli.

Lennonin viimeisinä vuosina he tapailivat taas. McCartney toivoo, että olisi kehdannut kertoa ystävälleen suoremmin kuinka paljon tätä rakasti.

Paul McCartney kertoo kirjassa myös yhteistyöstään Stevie Wonderin (kuvassa) ja Michael Jacksonin kanssa.

4. Laulujen omistajuus

Aiemmin McCartney on todennut, että Lennon saattoi tehdä 10 tai 15 prosenttia McCartneyn pääosin tekemistä Beatles-lauluista ja päinvastoin. He lisäilivät aineksia toistensa lauluaihioihin ja parantelivat niitä yhdessä.

Nyt McCartney vaihtaa perinteisen Lennon-McCartney-merkinnän toisin päin ”omiin lauluihinsa” eikä mainitse Lennonin osuutta lainkaan A Day in the Life -laulussa, vaikka sen merkintä toki on kirjassa Lennon-McCartney.

Lennon sävelsi ja sanoitti suurimman osan mestariteoksesta, mutta McCartney puhuu vain siitä, että hän kirjoitti säkeet ”He blew his mind out in a car / He didn’t notice that the lights had changed” auto-onnettomuudessa kuolleesta Tara Guinnesista sekä kirjoittamastaan väliosasta ja ideoimastaan avantgardistisesta orkesterivälikkeestä.

Onko Lennonin osuus vain unohtunut mainita? Aiemmin McCartney on tunnustanut Lennonin laulun pääasialliseksi tekijäksi.

Paul McCartney levyttämässä vuonna 1977.

5. Ikuinen optimisti ei puhu avioerosta

McCartney ei puhu suutaan puhtaaksi epäonnistuneesta toisesta avioliitostaan, sillä Heather Millsiä ei mainita lainkaan. Muita traumoja käsitellään äidin varhaisesta kuolemasta lähtien, mutta hän ei jää vellomaan synkkyyteen.

McCartney ei myöskään suostu ajattelemaan että kyynisyys olisi parempaa kuin rauha ja rakkaus. Kun häntä syytettiin ”typerien rakkauslaulujen tekemisestä”, hän vastasi laululla Silly Love Songs.

”On helpompaa saada kriitikkojen hyväksyntä, jos vastustaa kaikkea”, McCartney pohtii.

”Mutta rakkaus toista ihmistä kohtaan tekee elämistämme parempia.”

Tässä Lennon seurasi McCartneya ja teki protestilauluvaiheen jälkeen eräät kauneimmista rakkauslauluistaan.

Kirjaan ei mahtunut kaikkien McCartneyn laulujen käsittely. Odotin esimerkiksi The End of the End -laulun läpikäyntiä, mutta se on toki selkeä ilman taustoitustakin.

Laulussa ikuinen optimisti ennakoi kuolemansa hetken ja toivoo, että ihmiset kertovat silloin vitsejä ja muistelevat vanhoja lauluja.

Itkuun ei ole syytä, sillä tämä maailma ei ollut huono, ja hän on matkalla johonkin paljon parempaan.