Turku

”Aika pitkä kuin taivaanranta tässä huoneessa, johon jokainen lapsi minut jättää.”

Näin sanoo muistisairas Aini, jonka hänen oma perheensä on lukinnut peräkamariin. Siellä hän on viettänyt jo vuosikausia.

Uudessa Koria täti -monologioopperassa nähdään vain Aini huoneessaan, ahdistuneena.

”Sillä sinusta on vain vaivaa, Aini. Sillä et enää muista. Sekoitat asioita ja unohdat kattilat hellalle. Kerrot levottomia tarinoita, jotka eivät ole tapahtuneet”, Aini kertaa miehensä sanoja vihaisena.

Valoa ei tule, sillä sähköt on katkaistu – ettei vain rouva esimerkiksi työnnä jotakin pistorasiaan.

Korian tädin päähenkilö Aini (Päivi Nisula) kokee ahdistuksen hetkiä pimeässä kamarissaan.

Korian tädin roolin laulaa sopraano Päivi Nisula, joka myös tilasi teoksen libreton kirjailija Tommi Kinnuselta ja musiikin säveltäjä Olli Kortekankaalta. Idean teokseen Nisula sai Kinnuselta kuulemastaan tositarinasta.

Päivi Nisula kertoo eläytyvänsä Ainin rooliin ajattelemalla omia kokemuksiaan: hänen äitinsä sairastui Alzheimerin tautiin ja kuoli vuonna 2012, kymmenen vuotta sairastettuaan.

”Yhdessä kohdassa tämä roolihahmo katsoo peiliin, ja kerran harjoituksessa ajattelin että voi hyvänen aika, äitini katsoo minua tuolta peilistä. Olin niin samannäköinen”, Nisula kertoo. ”Sen jälkeen minun on pitänyt katsoa vain kehystä eikä suoraan peiliin.”

Nisulan tavoin monella katsojalla on todennäköisesti myös omakohtaisia kokemuksia muistisairauksista, ja moni peilaakin kokemuksiaan oopperan kertomukseen. Ja ajateltavaa riittää myös vanhusten yksinäisyydestä, kuten Nisulalla.

”Isäni kuoli vuosi sitten 93-vuotiaana. Hän asui palvelutalossa. Se oli hirveää aikaa vanhoille ihmisille. Me emme saaneet tavata isää moneen kuukauteen. Otin valokuvia ja printtasin niitä, laitoin syötävää ja juotavaa pussiin ja jätin palvelutalon eteiseen. Silloin vanhusten yksinäisyys oli tosi konkreettista”, Nisula sanoo, viitaten korona-ajan vierailurajoituksiin.

Oopperaa tuottaa Nisulan oma oopperaseurue Saaristo-ooppera, jonka toiminta-ajatuksena on oopperoiden esittäminen ketterästi ja oopperaperinteestä poiketen.

Korian tädin lähtötilanne on julma: vanhus on lukittu huoneeseen, koska tämän kanssa eläminen koetaan niin hankalaksi. Hänen ainoa lohtunsa on naapuritalon nuori tyttö. Hänelle Aini saattaa antaa laatikoistaan löytämiään kiiltokuvia, jotka ovat aiemmin kuuluneet hänen lapsilleen.

Siksi naapurin tyttö on alkanut nimittää häntä koriaksi tädiksi.

Teos perustuu tosielämään, sillä oopperan korian tädin esikuva eli Lapualla, Etelä-Pohjanmaalla 1960-luvulla. Sinne ooppera myös sijoittuu, 1960-luvun lopun jouluviikolle.

Siellä tädin naapureina elivät kirjailija Tommi Kinnusen äiti ja täti, tuolloin vielä nuorina tyttöinä. Se olikin Kinnusen täti, joka alkoi nimittää kiiltokuvia ja silkkinauhoja tytöille jakavaa dementoitunutta rouvaa ”koriaksi tädiksi”.

Kamarin sulake on pyöritetty irti, joten Aini (Päivi Nisula) joutuu käyttämään pimeän tullen taskulamppua.

”Koska ne olivat niin korioita tavaroota, joita hän lahjoitti. Hänen oikeaa nimeään en tiedä vieläkään”, Tommi Kinnunen kertoo.

”Kaipa hänen perheellään oli ihan hyvät tarkoitusperät, kun he lukitsivat hänet huoneeseensa, ettei hän vahingoita itseään tai karkaa. Mutta olihan se murheellista. Tätini kertoi, että aina kouluun kävellessään hän näki kamarin ikkunasta, kuinka tämä täti kolisteli laatikoitaan läpi taskulampun valossa.”

Kammottavimpana tarinana Kinnunen pitää sitä, kun hänen tätinsä lähetettiin kerran jouluna viemään joulukukkaa naapuritaloon.

”Hän vei sen hyasintin tupaan ja kuuli, kuinka kamarin ovea raavittiin toiselta puolelta. Sieltä kuului surkea vetoomus, että päästäkää minutkin katsomaan sitä joulukukkaa.”

Tommi Kinnunen kirjoitti Korian tädin libreton.

Oopperaksi tarina alkoi kehräytyä, kun Tommi Kinnunen kuuli äitinsä ja tätinsä puhuvan tästä koriasta tädistä. Hän kirjoitti aiheesta sosiaalisessa mediassa ja pohti, että aiheesta saisi hienon monologinäytelmän.

Kun Päivi Nisula näki kirjoituksen, hän ehdottikin Kinnuselle heti monologioopperaa näytelmän sijaan. Kinnunen innostui, sillä hän on pitkäaikainen oopperan ystävä – vaikka hän harmittelee myös oopperateosten perinteisten roolihahmojen ominaisuuksia.

”Klassisten oopperoiden naisroolithan ovat aina aivan kauheita. Heidän roolinsa on uhrautua ja kuolla pois, jotta mies pelastuu. Ja hehän ovat pääsääntöisesti kaikki aina nuoria. Nyt oli ihanaa, että sai kirjoittaa vähän vanhemman naishahmon, jonka ei tarvitse uhrautua kenenkään takia”, Kinnunen kertoo.

Säveltäjä oopperalle oli jo valmiina: Olli Kortekangas, joka oli lupautunut Saaristo-oopperan seuraavan teoksen säveltäjäksi jo ennen kuin aihekaan oli selvillä. Kortekankaan oopperoissa Päivi Nisula (s. 1961) on laulanut jo vuonna 2005 kantaesitetystä Messenius ja Lucia -oopperasta alkaen. Sen jälkeen Kortekangas on säveltänyt Nisulalle roolit Isän tyttöön (2007), Veljeni vartijaan (2018) ja Elämänkuviin (2019). Saaristo-ooppera myös kantaesitti Kortekankaan Oma vika -monologioopperan vuonna 2015.

Miten Nisulan yhteistyö Olli Kortekankaan kanssa on muuttunut?

”Minä olen muuttunut, vanhentunut”, sanoo Päivi Nisula. ”Huomaan, että en enää pysty tekemään kaikkea sitä mitä nelikymppisenä, joten Ollia piti toppuutella jonkin verran. Halusin tehdä tästä vielä tavallaan epäoopperaa, ettei siinä ole pelkkää kaunolaulua, vaan myös puhetta ja puhelaulua. Ja kyllä minulla sattuu kurkkuunkin, kun huudan. Mutta taiteen vuoksi!”

Messeniuksen ja Lucian ohjasi Pertti Sveholm, joka on nytkin mukana Korian tädin ohjaajana.

Pertti Sveholm on Korian tädin ohjaaja.

”Onneksi mulla on Svenkka!” kiittää Päivi Nisula. ”Hän on itse niin hieno näyttelijä, että olen oppinut tosi paljon. On tosi kivaa, että vielä kuusikymppisenäkin oppii uusia asioita tästä ammatista.”

Sveholm sanookin tehneensä mielellään yhteistyötä Nisulan kanssa aina Messeniuksesta ja Luciasta alkaen.

”Jos olen joutunut kieltäytymään jostakin teoksesta, se on aina johtunut aikatauluongelmista. Päivi on ilmaisuvoimainen artisti, eikä ainoastaan ääneltään”, Sveholm sanoo.

Koria täti on mitä suurimmassa määrin suljetun huoneen draama, jossa vanha nainen pysyy neljän seinän vankina ja pääsee sieltä vapaaksi korkeintaan unta nähdessään.

”Tapahtumiahan tuohon pieneen huoneeseen ei saa, eikä voi ohjata roomalaisia sotilaita oikealta tai vasemmalta, joten tämä on mielenliikkeiden toimintaa: mitä tapahtuu muistisairaan ihmisen päässä tuollaisessa tilanteessa”, Sveholm sanoo.

”Tämä on pieni suuri teos.”

Korian tädin esitykset Turun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä perjantaina 17. joulukuuta klo 18.30 ja lauantaina 18. joulukuuta klo 13.30 ja 18.30.