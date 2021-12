Viides vuodenaika-romaani käynnistää yhdysvaltalaisen N. K. Jemisinin Murtunut maailma -trilogian.

N. K. Jemisin on ensimmäinen Hugo-palkinnon voittanut musta kirjailija, ja hänen Murtunut maailma -trilogiansa on ensimmäinen kirjasarja, jonka kaikki osat on palkittu.

Fantasiaromaani

N.K. Jemisin: Viides vuodenaika. Murtunut maailma 1 (The Fifth Season. The Broken Earth 1). Suom. Mika Kivimäki. Jalava. 480 s.

Maailma on rikki, ja se hajoaa koko ajan lisää.

Yhdysvaltalaisen N. K. Jemisinin dystopian lähtökohdat ovat monin tavoin tutut: ihmisten itsekkyys, piittaamattomuus ja eriarvoisiin yhteiskuntaluokkiin jakaantuminen tuhoavat maailman. Jemisinin tapa lähestyä aihettaan on kuitenkin oivaltava ja monitasoinen, vähemmän sanomaansa alleviivaava.

Viides vuodenaika käynnistää Murtunut maailma -trilogian, jonka kaikki kolme kirjaa ovat voittaneet scifi- ja fantasiakirjallisuuden merkittävän Hugo-palkinnon – sen lisäksi, että Jemisin on ensimmäinen palkinnon voittanut musta kirjailija, on trilogia ensimmäinen kirjasarja, jonka kaikki osat ovat palkinnon saaneet. Sarjan toinen osa ilmestyy suomeksi keväällä.

Jemisin laittaa ihmiset huikaisevalla tavalla maan armoille: ironisesti nimetty Tyynimaa sijaitsee mannerlaattojen risteyksessä, jossa järistyksiä, purkauksia ja eri suuruusluokissa tuhoisaa liikehdintää tapahtuu jatkuvasti. Aina toisinaan tulee Vuodenaika, joka tuhoaa yhteiskunnan kokonaan.

Kirja käynnistetään etäännyttävällä esipuheella, jossa sävy on näennäisen kevyt ja koominen, vaikka puhe on maailmanlopusta: mutta niitähän nyt tulee.

Maailmaa tarkastellaan kolmen eri-ikäisen naisen kautta. Kaikki kolme ovat orogeneja, eräänlaisia synnynnäisiä velhoja, jotka pystyvät kuuntelemaan maata ja vaikuttamaan sen toimintaan.

Orogenit ovat pelättyjä ja halveksittuja, mutta myös välttämättömiä valtakunnan toiminnalle – ja valtaapitävät ovat alistaneet nämä taikaolennot käyttöönsä kuin kuormajuhdat. Orogenit pakotetaan jopa harrastamaan seksiä, parittelemaan, vain uusien, nöyrien velhotyöläisten synnyttämiseksi.

Kun 42-vuotias Essun tulee kotiin hän löytää lähes kolmevuotiaan poikansa kuoliaaksi hakattuna olohuoneen lattialta. Isä on tappanut pojan ja vienyt tyttären. Lisäksi maahan on revennyt railo, joka syöksee sisuksistaan tuhkaa niin, että se pimentää taivaan. Vuosien mittainen talvi on tulossa, kuin George R. R. Martinin Tulen ja jään laulussa konsanaan.

Toisaalla pieni Damaya herää ladon oljilta, kun hänen äitinsä myy hänet lastenostajalle. Lastenostaja osoittautuu Vartijaksi, turvapaikaksi, joka kohtelee Damanya ymmärtävämmin kuin hänen vanhempansa – mutta joka myös murskaa tahallaan tämän käden, vain osoittaakseen voivansa tehdä niin.

Kolmannen näkökulman tuo parikymppinen Syenite, joka saa määräyksen epämiellyttävästä työtehtävästä. Hän joutuu kulkemaan – ja toki myös parittelemaan – itseään korkea-arvoisemman orogenin kanssa turvallisesta pääkaupunki Yumenesista kaukaiseen rannikkokaupunkiin poistamaan satamasta korallia.

Essunia kertoja sinuttelee, Damaya ja Syenite saavat kulkea kolmannessa persoonassa. Persoonapronominista riippumatta Jemesinin henkilöhahmot ovat sydäntä särkevän kokonaisia inhimillisyydessään; vihassaan, pelossaan ja rakkaudessaan, tarpeessaan selviytyä ja tarpeessaan säilyttää omanarvontuntonsa.

Paljon on kyse lapsen ja vanhemman, mutta myös valtaa käyttävän ja sen kohteena olevan, suhteesta. Valtakunnassa kaikki riippuu siitä, minkä värinen iho on ja minkälaiset ovat hiukset. Nämä ulkoiset asiat kertovat mistä päin maailmaa tulee, minkä arvoinen on. Jemisin kuvaa taitavasti sitä, miten sisäänrakennettuja rasistiset ajatusmallit ovat, miten lähes huomaamattaan, nopean vilkaisun perusteella, ihmisen arvo määritellään.

Ihmishahmojen rinnalle nousevat ensimmäisistä sivuista lähtien kivensyöjät, mystiset ikivanhat hahmot, jotka saattavat luoda illuusion ihmismuodosta. Niiden mukana nousee ymmärrys maan ikiaikaisuudesta ja ihmisen pienuudesta, mutta toisaalta ihmiselämän kiihkeästä, täyteen ladatusta merkityksellisyydestä.

Viides vuodenaika ei pääty cliffhangeriin, mutta jättää monin tavoin odottamaan seuraavaa osaa. Selviääkö kivensyöjien ja jättimäisten obeliskien rooli? Löytääkö Essun tyttärensä? Miksi hyvä isä murhasi lapsensa? Millä tavalla maailma loppuu?

N. K. Jemisin on tämän hetken ansiokkaimpia scifi- ja fantasiakirjailijoita. Hänen luomansa maailma on ainutlaatuinen, kielenkäyttö ja tarinalliset rakenteet tuovat tarinaan syvyyttä kekseliään harkituin keinoin. Mika Kivimäki tavoittaa suomennoksessa kielen eri sävyt sulavasti.