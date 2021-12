Juuso Määttäsen ja Joonas Hytösen Jyrki 1995–2001 on onnistunut, vetävä ja tasapainoinen paketti.

Tietokirja

Juuso Määttänen ja Joonas Hytönen: Jyrki 1995-2001 – Nuoriso-ohjelman nousu ja tuho. Johnny Kniga. 422 s.

”Ysärin” puolivälissä nuorisokulttuuri ei televisiossa juhlinut. MTV3:n, ainoan valtakunnallisen kaupallisen kanavan, viihdetarjonta oli Napakymppiä ja Onnenpyörää.

Avuksi tuli kanadalaisen Chum-konsernin nuortenohjelma MuchMusic. Chumissa vannottiin kulttuurifilosofi Marshall McLuhanin (1911–1980) nimeen: ”The medium is the message” eli väline on viesti.

MuchMusicin suomalaista sisarohjelmaa ideoidessa lähdettiin siitä, että studion on oltava keskellä kaupunkia, avokonttorimainen tila ja vierailevien artistien olohuone. Nuoriso voisi seurata kaikkea ikkunan takaa.

Alkuperäiset ajatukset interaktiivisuudesta ja räväkkyydestä törmäsivät lama-Suomen todellisuuteen. Tuotantoyhtiöksi saatiin Spede Pasasen perustama, Maikkarin pöytälaatikkoon unohtunut Funny-Films Oy. Studioksi valikoitui nuhjuiseen kuntoon päässyt Lasipalatsi. Uusinta uutta edustivat studio-ohjaaja Antti ”Pizza” Pekkarisen ääneen lukemat faksit.

Naapurissa oli sentään Ale-pubi, Jyrkin tekijöiden hengailupaikka.

Juontaja Joonas Hytönen (kesk.) on kuvassa ensimmäistä kertaa suorassa lähetyksessä. Vasemmalla Mikko Silvennoinen.

Näin sai alkunsa nuoriso-ohjelma, joka parhaimmillaan tavoitti yli 80 prosenttia ikäluokasta ja muodostui sukupolvikokemukseksi niin tekijöilleen kuin katsojilleen.

Vuonna 1995 kotimaiset musiikkivideot olivat harvassa. Levylistoilla mentiin manserockin jälkilämmöllä tai iskelmän tahtiin.

Vuosituhannen vaihteessa Suomi-trance ja -hip-hop, Daruden Sandstorm ja Bomfunk MC’s:n Freestyler jyräsivät koko maailmassa. HIM ja The Rasmus pitivät goottimetallin ja vaihtoehtorockin lippua yllä.

Jyrki 1995–2001:n tekijät, Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Juuso Määttänen ja ex-jyrkiläinen, mediavaikuttaja Joonas Hytönen kutsuvat Jyrkiä ”suomalaisen musiikkivideon kodiksi”. Uudet bändit ja genret saivat yllin kyllin tilaa.

1990-luvun jälkipuolen keskeisiin nimiin kuuluvat Tehosekoitin, Apulanta, Don Huonot, Ultra Bra, Zen Café, YUP, Nightwish, Jonna Tervomaa ja Maija Vilkkumaa.

Kirjassa kuvaillaan Apulannan ja Jyrkin suhdetta Matti Nykäsen ja Seiska-lehden kaltaiseksi symbioosiksi: ”Apiksen” solisti Toni Wirtanen ja Jyrkin juontaja Tea Khalifa seurustelivat. Basisti Tuukka Temonen aloitteli elokuvauraansa ohjaamalla videoita niin omalle bändilleen kuin monille muillekin.

Glamourin ja nuorekkaan tekemisen meiningin ohella Jyrki saattoi olla myös aivan helvetillinen työpaikka. Työpäivät venyivät helposti 12–16-tuntisiksi. Uusia jyrkiläisiä rohkaistiin ”videograafereiksi”, siis hoitamaan haastatteluissa samaan aikaan kuvaajan ja toimittajan työt.

Oli kyse juontamisesta, kuvaamisesta, editoinnista tai tuottajan hommista, harjoittelijoita opastettiin venäläisen uimakoulun tapaan: pinnalla pysyy, kun muuta vaihtoehtoa ei ole.

Jyrkin perustaja, vastaava tuottaja ja Funny-Filmsin toimitusjohtaja Marko Kulmala halusi töihin pari-kolmikymppisiä, usein ”junantuomia” nuoria, joilla oli taustalla viestinnän opintoja tai paikallisradiokokemusta.

”Pöllölaakson oppeihin” ja ”Ylen tesseihin” pidettiin tiukasti etäisyyttä. Vaikkapa säännöllisiin työvuoroihin ja ylityölisiin.

Loppuunpalamisiakin pahempaa oli Kulmalan ja hänen Kruununhaan baareissa istuvan kaveripiirinsä äijäkulttuuri, raivoaminen ja ”pelon ilmapiiri”.

”Fuckability” eli yleinen pantavuus oli yksi Jyrki-kielen avainsanoista. Toimituksen naisille huomauteltiin heidän muodoistaan ja pukeutumisestaan.

Nyttemmin Kulmala on raitistunut ja pyytänyt anteeksi silloista epävakaisuuttaan.

Jyrkin toimitus vuonna 1998.

Kirjaan on haastateltu yli sataa henkilöä, ex-jyrkiläisistä muusikoihin ja mediapelin taustavaikuttajiin.

Useimmat muistavat pioneerihengen ja intohimon yhteiseen asiaan. Arki ja vapaa-aika olivat yhtä Jyrkiä: Tavastian keikoille pääsi jonon ohi, viikonloput kuluivat usein maakuntakiertueilla.

Jyrkin tekeminen oli ”kuuden vuoden Big Brother”, loputon ”Päiväni murmelina” -kokemus ja TV-alan korkeakoulu samaan aikaan.

Nuoriso-ohjelma ei ollut koskaan erityisen suosittu pääkaupunkiseudulla. Maakunnissa sen vaikutus oli järisyttävä.

Alkuaikojen juontaja Mikko Silvennoinen teki juttuja seksuaalivähemmistöistä. Hän kertoo saavansa edelleen kiittävää palautetta ikäisiltään homomiehiltä.

Muistakin juontajista, kuten Katja Ståhlista, Minna ”Minna O” Ottavaisesta, Tea Khalifasta, Olli ”Molli-Olli” Ollikaisesta ja Raymond ”Reiska” Ebanksista tuli uuden, nuorekkaan ja monikulttuurisen Suomen tähtiä.

Katja Ståhl (vas.) ja Minna Ottavainen juonsivat Jyrkiä. Kuva on marraskuulta 1995.

Toisaalta huipulta tullaan myös nopeasti alas. Räiskyvän, rämäpäisen, visuaaliselta ilmeeltään tahallisen ”vinkuran” ohjelman tekijät kokivat vuosituhannen vaihteessa muuttuneensa sisäsiistiksi instituutioksi. Uutta kilpailijaa, kaapelikanava MoonTV:tä eivät koskeneet samat toimilupaehdot kuin valtakunnallista MTV3:ta.

Niinpä MoonTV:n katu-uskottavat ”aitopäät” saattoivat viedä häröilyt ja sekoilut aivan eri tasolle kuin Jyrkissä ikinä.

Populaarikulttuurissa koitti nuorten vihaisten miesten ja häijyn huumorin aika. Ultra Bran ja Nylon Beatin leikkisästä ironiasta mentiin Eminemiin, Limp Bizkitiin ja South Parkiin.

MoonTV:n porukoissa Jyrkiä vähäteltiin ”Pikku Kolmoseksi”, täydeksi lastenohjelmaksi.

Samaan aikaan massiivisiin talousvaikeuksiin ajautuneen MTV3:n oli leikattava kuluja. Eikä Jyrkin ansaintalogiikkaa vain saatu kestävälle pohjalle.

Jyrki 1995–2001 on onnistunut, vetävä ja tasapainoinen paketti. Se yhdistelee ajankuvaa ja jyrkiläisten arkikohellusta suomalaiseen mediahistoriaan ja populaarikulttuurin historiaan.

”Videograaferit” tarvitsivat maailmalla oveluutta ja kyynärpäätaktiikkaa. Kannatti mumista managereille hieman epäselvästi, mitä tahoa edustaa.

MTV3, Finland ei olisi aukaissut samoja ovia kuin MTV. Siis amerikkalainen Music Television, jonka tahdissa viihdemaailma silloin täysillä pyöri.

Haastattelun lopuksi saattoi sitten kysyä artistin erityisterveisiä suomalaisille faneille.