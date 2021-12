Elokuvaohjaaja Juho Kuosmasen ja hänen työryhmänsä valmistama Hytti nro 6 on ehdolla vuoden eurooppalaiseksi elokuvaksi.

Ohjaaja Juho Kuosmanen voitti kesällä Cannesissa kakkospalkinnon Hytti nro 6- elokuvalla. Saako Kuosmasen työryhmä nyt revanssin ja voittavatko he Euroopan parhaan elokuvan palkinnon ranskalaisen Cannes-voittaja Titanen ohi?

Lauantaina Berliinissä palkitaan vuoden paras eurooppalainen elokuva gaalassa, josta harva elokuvien ystävä on edes kuullut.

Suomalaisittain kiinnostavaa on, että parhaan euroelokuvan palkinnosta viiden ehdokkaan joukossa on kisaamassa suomalainen Hytti nro 6.

Siltikään palkinto ei ole herättänyt Suomessa pöhinää. Miksi?

Euroelokuvien oma palkinto on perustettu 1980-luvun lopussa nostamaan oman maanosamme elokuvan huomiota ja korostamaan eurooppalaisen elokuvateollisuuden roolia. Ideana oli tietenkin horjuttaa Yhdysvalloissa jaettavien Oscarien arvovaltaa.

Isot nimet olivat asialla. Palkintoa jakavan järjestön, eurooppalaisen elokuva-akatemian, ensimmäisenä puheenjohtajana toimi ruotsalainen ohjaajakuuluisuus Ingmar Bergman, mutta sittemmin järjestön keulakuvana on toiminut yli kaksi vuosikymmentä saksalainen Wim Wenders. Nykyinen vetäjä on puolalaisohjaaja Agnieszka Holland.

Palkinnot kulkevat nimellä European Film Awards eli eurooppalainen elokuvapalkinto.

Tähän päivään mennessä ”Euro-Oscarit” ovat kuitenkin, jos eivät hävinneet, niin jääneet huomiosodassa Oscarien kanssa kirkkaasti hopealle. Samaan aikaan maailman elokuvakartalle on nousemassa Kiinan kaltaisia uusia jättejä.

Perustajat tuskin halusivat, että heidän kehittämäänsä palkintoa kutsuttaisiin nimellä ”Euroopan Oscarit”. Alentuva nimitys on ollut sopivin tapa kertoa palkinnosta, jonka merkitys on hämärä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ”Euro-Oscareilta” puuttuu lisäarvo eli palkinto ei myy. Ei vaikka aiempien gaalojen suuria voittajia ovat olleet sellaiset rakastetut elokuvat kuten Yhdet vielä (2020), The Favourite (2019) Cold War (2018), The Square (2017) ja Isäni Toni Erdmann (2016).

Syitä palkinnon merkityksettömyyteen suuren yleisön silmissä voi hakea palkintoja jakavasta akatemiasta ja gaalan keskieurooppalaisesta pönötyksestä, mutta syvemmät syyt löytyvät tietenkin eurooppalaisesta elokuvasta. Ei ole syytä yhteiseen juhlaa, koska mitään yhteistä elokuvaakaan ei ole.

Elokuvaohjaajien kolmikko, Tom Tykwer (vas.), Hendrik Handloegten ja Achim von Borries, esitteli europalkintojaan vuonna 2019 tähän tapaan.

Karusta esimerkistä käy Suomi. Meillä katsotaan lähinnä kotimaista ja pohjoisamerikkalaista elokuvaa. Miten harvoin meillä on ensi-illassa naapurimaiden elokuvia puhumattakaan kaukaisemmista valtioista. Euroopassa tuotetaan vuosittain kuitenkin jopa noin 2 500 elokuvaa eli jopa yli kolminkertainen määrä Pohjois-Amerikkaan verrattuna, mutta harva euroelokuva kiinnostaa tuottajamaan ulkopuolella.

Englanti jyrää kielenä, Hollywoodin tuotanto- ja jakelukone on jyräävän tehokas, ja euronäyttelijöiltä puuttuu kaupallista vetovoimaa.

Iso syy ovat myös kulttuurierot. Elokuvakomedioita tehtaillaan Euroopassa lähes joka maassa, mutta samalla jokainen maa haluaa nauraa omille humoristeilleen omalla kielellään.

Lauantaisessa gaalassa suomalaiselokuva Hytti nro 6 on joka tapauksessa ehdolla kolmessa merkittävässä palkintoluokassa. Ohjaaja Juho Kuosmasen ja hänen työryhmänsä valmistama elokuva on ensinnäkin viiden ehdokkaan joukossa kisaamassa parhaan euroelokuvan palkinnosta.

Eli tarjolla on mahdollisesti päävoitto.

Muut ehdokkaat ovat Jasmila Žbanićin ohjaama Quo Vadis, Aida?, Florian Zellerin ohjaus Isä, Paolo Sorrentinon The Hand of God sekä Julia Ducournaun elokuva Titane.

Lisäksi elokuvan pääosaa näyttelevä Seidi Haarla on ehdolla parhaasta naispääosasta. Yhtä lailla ehdolla on elokuvan pääosamiesroolissa nähty venäläisnäyttelijä Juri Borisov.

Jos Hytti nro 6 nappaisi kaikki nuo kolme, Suomi ja suomalainen elokuvaosaaminen olisi gaalan ylivoimainen voittaja. Vastus on kuitenkin maailmanluokkaa: naisnäyttelijöiden sarjassa ehdolla on muun muassa Carey Mulligan ja miesten puolella Anthony Hopkins ja Tahar Rahim.

Hytti nro 6 -elokuvan pääosapari Seidi Haarla ja Juri Borisov olivat kuvaajien ristitulessa Cannesin elokuvajuhlilla heinäkuussa.

pelkkä ehdokkuus on sekin jo saavutus.

Tällä haavaa Eurooppalaisella elokuva-akatemialla on jäseniä noin 4 000 eli noin puolet vähemmän kuin Yhdysvaltain vastaavalla. Saksalaiseen makuhermoon kannattaa eurooppalaisen tekijän panostaa, sillä akatemian jäsenistä ylivoimaisesti suurin osa tulee Saksasta. Heitä on joka viides. Suomalaisjäseniä on vain pari prosenttia, akatemian oman ilmoituksen mukaan 82. Muutamien kunniajäsenten joukkoon kuuluu muun muassa Sophia Loren.

Tänä vuonna eurooppalaisen elokuvan gaala järjestetään hybridimallisena eli moni ehdokkaista on paikalla Berliinin gaalassa virtuaalisesti. Syynä on tietenkin koronatilanne. Juhlan juontaa saksalaisnäyttelijä Annabelle Mandeng.

Kirjoittaja on Euroopan elokuva-akatemian jäsen.

