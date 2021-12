Jarmo Mäkilä yhdisti Matrix-elokuvat, taidehistorian ja omat lapsuusmuistonsa, tuloksena on mystisyyttä tihkuva kokonaistaideteos

Jarmo Mäkilän nykytaidenäyttely on avautunut Sinebrychoffin kotimuseossa. Myös uudistunut kokoelmanäyttely ovat nyt auki.

Jarmo Mäkilä: Matrix Harcore 24.4.2022 saakka Sinebrychoffin taidemuseossa. Ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la–su 10–17.

Vanhaan eurooppalaiseen taiteeseen keskittynyt Sinebrychoffin taidemuseo saattaa vaikuttaa oudolta paikalta nykytaidenäyttelylle, mutta Jarmo Mäkilän (s. 1952) Matrix Hardcore istuu sinne erinomaisesti.

Mäkilä on muuttanut museon kellarin hämäräksi, hautaholvia tai muinaista kirkkoa muistuttavaksi kokonaistaideteokseksi, jonka hämäryydessä länsimainen taidehistoria, Matrix-elokuvat ja Mäkilän omat lapsuusmuistot sekoittuvat tiheäksi merkitysten ja tunteiden verkostoksi. Onkalomainen kellaritila on kuin luotu tätä näyttelyä varten.

Uusissa teoksissaan Mäkilä kehittää eteenpäin visuaalista maailmaa, jossa hänen parissa hän on työskennellyt johdonmukaisesti vuosituhannen alkupuolelta saakka. Tuo maailma on raadollinen ja groteski. Se sijoittuu ankeisiin risukoihin, rähjäisiin betonirakennuksiin ja sodanjälkeisen Suomen kouluihin. Sitä kansoittava kuriton poikalauma on nyt kasvanut tatuointien peittämäksi nuorisojengiksi, joka jatkaa miehisiä riittejään järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolella.

Hämähäkkimies (2020) lainaa kuva-aiheensa pyhän Sebastianin marttyyrikuolemasta.

Mäkilän maalaukset ovat vahvan tarinallisia, vaikka tarinat ovat läsnä vain lukemattomina vihjeinä, viittauksina ja tunnelmina. Teoksia leimaa väkivallan läsnäolo, joka leijuu teosten yllä painostavana aurana. Palasista ei synny yksiselitteistä kokonaisuutta, mutta juuri tämä tarkoituksellinen epämääräisyys tekee maalauksista niin vangitsevia.

Mäkilän maalaukset asettuvat länsimaisen historiamaalauksen jatkumoon, mutta samalla ne purkavat sitä sekoittamalla yhteen faktaa ja fiktiota, henkilökohtaista ja universaalia. Muotokuvamaisissa teoksissaan Mäkilä taas kuvaa ihmiskehoa perinteisin ottein, mutta kuvatut henkilöt ovat tatuointeineen ja lävistyksineen selvästi tätä päivää.

Jarmo Mäkilä kertoi näyttelyn lehdistötilaisuudessa, ettei hänelle aikoinaan annettu Suomen Taideakatemian koulussa päättötodistusta puuttuvien taidehistorian opintojen vuoksi, ja hänen piti suorittaa ylimääräinen vuosi taidehistoriaa todistusta varten. Samalla hänen kiinnostuksensa heräsi, ja taidehistoriallisista viittauksista tuli oleellinen osa hänen repertuaariaan.

Mäkilä ei viittaa Sinebrychoffin näyttelyssä mihinkään tiettyihin taideteoksiin vaan länsimaisessa taidehistoriassa toistuviin kuva-aiheisiin, kuten pyhän Sebastianin marttyyrikuolemaan, Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen ja pietà-aiheeseen. Ne hän on siirtänyt omaan visuaaliseen maailmansa: Mäkilän Golgata (2021) ei sijaitse Jerusalemissa vaan sotkuisessa metsikössä, ruostuneiden autojen ja muun romun keskellä.

Morpheus (2021) viittaa Matrix-elokuvien samannimiseen henkilöhahmoon.

Mäkilä hakee sekä sommitelmallista että sisällöllistä kosketuspintaa flaamilaismestari Maerten de Vosin työhuoneelle attribuoidusta maalauksesta Ristiinnaulitseminen (1500-luvun loppu), joka kuuluu Sinebrychoffin kokoelmiin.

Kokoelmateosten ja nykytaiteen rinnastaminen on usein museonäyttelyiden väkinäinen maneeri, mutta nyt rinnastus toimii täysin luontevasti. De Vosin maalauksen vääntyneet kehot ja ihmisenä olemisen draama resonoivat vahvasti Mäkilän töiden kanssa.

Taidehistorian ohella Mäkilä ammentaa uusissa teoksissaan myös Wachowskin sisarusten Matrix-elokuvista, joissa maailma paljastuu koneiden luomaksi virtuaalitodellisuudeksi. Mäkilä näkee Matrixin vertauskuvana joukkovalvonnan ja internetin läpäisemälle nykyajalle, jossa tekniikka hallitsee ihmistä eikä toisinpäin. Matrixista tuleva illuusioiden, unien ja ennustusten tematiikka tuo näyttelyyn oman mystisen ulottuvuutensa.

Mäkilän dramaattinen synkkyys luo vahvan kontrastin Sinebrychoffin ylempien kerrosten kauneudelle ja kimallukselle. Yläkerran näyttelytilat avautuivat pitkän ikkunaremontin jälkeen viime kuun lopussa, parahultaisesti kotimuseon 100-vuotisjuhlan alla. Nyt joulunalusaikaan kotimuseossa voi kokea taideteosten ohella porvariskodin joulutunnelmaa.

Barokkitaiteilija Salvator Rosan (1615–1673) maalaus Johannes Kastaja saarnaa (1636–38) on esillä Sinebrychoffin uudessa kokoelmaripustuksessa.

Myös kokoelmanäyttely on uudistunut. Esillä on teoksia, jotka eivät ole pitkään aikaan olleet näytillä, sekä uusia hankintoja, kuten barokkitaiteilija Salvator Rosan tummanpuhuva Johannes Kastaja saarnaa (1636–38) sekä Albert Edelfeltin muotokuva kauppaneuvoksetar Anna Sinebrychoffista (1885).

Museossa on esillä tammikuun alkupuolelle saakka myös Mesenaattien matkassa -näyttely, jonka ansiosta Sinebrychoffilla on nyt esillä poikkeuksellisen paljon Kansallisgallerian vanhan taiteen helmiä.

