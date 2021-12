Rebel Wilson kertoi BBC:lle, minkälaisia kommentteja hänen ”terveyden vuotensa” keräsi ympäristöltä.

Yksi Hollywoodin tämän hetken suosituimmista komedienneista, australialaissyntyinen näyttelijä Rebel Wilson, on paljastanut, että hänen oma markkinointitiiminsä vastusti hänen laihduttamistaan.

Tiimin perusteluna oli Wilsonin mukaan se, että hän ”tienaa miljoonia dollareita olemalla hauska lihava tyttö”.

Wilson aloitti terveytensä ja kuntonsa tavoitteellisen kohentamisen pari vuotta sitten. Hän on kuvaillut viime vuottaan ”terveyden vuodeksi”, jonka aikana hän kiinnitti huomiota syömiseensä ja syömiseen liittyviin tunteisiin ja nosti kuntoaan liikunnan avulla. Sen ansiosta hän sai kohenemaan sekä fyysisen että henkisen kuntonsa merkittävästi.

Näyttelijä dokumentoi muutostaan sosiaalisessa mediassa hyvinkin tarkasti. Samaan aikaan hän sai mediahuomiota varsinkin juuri merkittävän painonpudotuksensa takia

”Sain todella paljon vastustusta omalta tiimiltäni täällä Hollywoodissa, kun kerroin heille: ’Okei, aion omistaa tämän vuoden terveydelle. Minusta tuntuu siltä, että yritän nyt toden teolla muuttua fyysisesti ja muuttaa elämäni”, näyttelijä kertoi BBC Breakfast -ohjelmassa tiistaina. BBC valitsi Wilsonin sadan merkittävän naisen listalleen vuonna 2021.

Wilsonin mukaan hänen taustaryhmänsä ei ymmärtänyt lainkaan, miksi näyttelijän pitäisi toimia niin. Hänen mukaansa ryhmä ajatteli, että hän ansaitsee miljoonia nimenomaan sillä, että on se ”hauska, lihava tyttö”.

Rebel Wilson ja Anna Kendrick Pitch Perfect 3 -elokuvassa vuonna 2017.

Rebel Wilson tunnetaan useista Hollywoodin suosikkielokuvista, esimerkiksi komediasta Morsiusneidot (2011), musikaalikomedioista Pitch Perfect (2012 , 2015 ja 2017) ja rikoskomediasta The Hustle – Ammattihuijarit (2019).

Viime aikoina hän on puhunut äänekkäästi sen puolesta, että ihmiset keskittyisivät hänen uraansa hänen kehonsa sijaan.

”Onko tämä se, mitä naisen on tehtävä maailmassa saadakseen huomiota: pudotettava painoaan”, hän kysyi BBC:n haastattelussa

”Tiedän, millaista on olla nainen, joka on käytännössä näkymätön useimmille ihmisille sen takia, ettei häntä pidetä perinteisellä tavalla kauniita tai muuta tällaista. On aivan hullua yrittää sovittaa itseään siihen rooliin. On siis vain parempi olla itsestään se terveempi versio.”

Haastattelussa Wilson sanoi myös, että vaikka hän on ollut aina sinut ulkonäkönsä kanssa, hän on tiennyt syvällä sisimmässään, ettei hänen syömiskäyttäytymisensä ole ollut aina tervettä.

Wilson uskoi syömisen olleen puolustusmekanismi, joka auttoi häntä selviytymään urapaineista. Hän ei pitänyt itseään synnynnäisenä näyttelijänä yrittäessään vakiinnuttaa omaa paikkaansa elokuvamaailmassa.

Viime kesänä Wilson julkaisi Instagramissa vanhan kuvan, jossa hän poseerasi tennistähti Novak Djokovicin vierellä. Kuvan yhteydessä Wilson kirjoitti, että oli kuvan ottamisen hetkellä ”epäterveimmillään”. Tuolloin hän söi roskaruokaa turruttaakseen tunteensa, sillä isä oli kuollut vähän aiemmin eikä näyttelijä myöskään arvostanut itseään lainkaan.

Rebel Wilson syyskuussa Los Angelesissa.

Rebel Wilson ei ole ensimmäinen julkisuuden henkilö, joka on puhunut avoimesti ulkonäköönsä liittyvästä julkisesta keskustelusta. Poptähti Adele kertoi äskettäin, että hänen kehostaan on puhuttu koko hänen uransa ajan.

”Olin joko liian iso tai liian pieni. Joko olin kuuma tai sitten en”, Adele kertoi Oprah Winfreyn haastattelussa muutama viikko sitten.

Hän kertoi kuitenkin, ettei ole silti juurikaan piitannut kommenteista.