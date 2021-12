Teppo Räisänen vie lukijansa Sri Lankan sisällissodan loppuvaiheisiin.

Romaani

Teppo Räisänen: Paratiisiranta. Myllylahti. 410 s.

Elokuvaohjaajaksi ja käsikirjoittajaksi kouluttautunut Teppo Räisänen (s. 1968) julkaisi ensimmäisen romaaninsa Pikkuisen parempi ihminen vuonna 2016. Ekohotellihankkeeseen ryhtyvästä yrittäjästä kertova romaani oli aiheeltaan kiinnostava, mutta ei oikein löytänyt painopistettään, vaan hajosi liian monen henkilöhahmon tarinoiksi.

Räisäsen toinen romaani Paratiisiranta on parempi, keskittyneempi teos. Sen pohjana ovat kirjailijan omat kokemukset Sri Lankalta sekä kyseisen maan tuntemus.

Vuoden 2008 loppupuolelle ja seuraavan vuoden kevääseen sijoittuva tarina kertoo insinööritoimistoa pyörittävästä Karista ja hänen toimittajavaimostaan Minnasta, jotka ostavat unelmiensa kesäasunnon Sri Lankalta.

Hyvinvoivat länsimaalaiset kuvittelevat elelevänsä talossaan kuin entisaikojen siirtomaaisännät tarvitsematta välittää maan pohjoisosassa riehuvasta sisällissodasta hallituksen joukkojen ja tamilivähemmistön sotilaiden välillä. Kari aikoo nauttia auringosta ja hoidella toimistonsa asioita etänä ja Minna laatia lehtijuttuja talon remontoinnista ja ihanasta lomailusta.

Toisin käy. Kari aistii heti jännitystä talosta huolehtivan, saaren valtaväestöön kuuluvan Gaminin ja yövartijaksi palkatun tamilin Matthin välillä. Mitä enemmän Kari Matthin kanssa keskustelee, sitä selvemmäksi käy srilankalainen rasismi.

Kun vielä selviää, että Matthin vaimo, tytär ja vanha isä ovat sodan jaloissa maan pohjoispuolella, Karin omatunto ja moraalinen tarve tehdä jotain heräävät. Matthia olisi autettava, mutta mitä ummikko ulkomaalainen voisi tehdä, ja kuinka moinen toiminta vaikuttaisi Minnaan ja pariskunnan tyttäreen, Intiasta adoptoituun Ainoon?

Paratiisiranta on sujuvasti kirjoitettu lukuromaani, joka ruotii kipeää aihetta: länsimaisen ihmisen omaatuntoa tilanteessa, jossa hän joutuu vastakkain aivan uudenlaisten, kammottavien realiteettien kanssa.

Karin ja Matthin tarinan ohella Räisänen kuljettaa rinnakkaista tarinaa Matthin vaimosta Hitasta, tyttärestä Thamista ja isästä Sundarista. He kärvistelevät “tulitusvapaalla” alueella, jonne kuitenkin lentää kranaatteja ja pommeja jatkuvasti.

Räisäsen onnistuu luoda lukijalle konkreettiseksi Karin ahdinko omatunnon ja oman perheen välillä. Matthin perheen karmeita kokemuksia kirjailija kuvaa lakonisesti, säästelemättä, mutta myös paisuttelematta.

Kyse on inhimillisyydestä, siitä, mitä on olla ihminen toiselle, aivan tuntemattomallekin ihmiselle. Räisänen on keskittänyt kerrontansa kahteen seikkaan, Karin yrityksiin auttaa Matthia ja tämän perhettä ja Matthin perheen kokemuksiin.

Tällä tavoin romaanista on tullut tiivis ja yhtenäinen, sekä jännittävä ja viihdyttävä että myös aihettaan kommentoiva ja ajatuksia herättävä.

Romaanin loppuun Räisänen on liittänyt selonteon Sri Lankan tilanteesta yli 10 vuotta sisällissodan päättymisen jälkeen. Se ei paljon toivoa anna aikoinaan Ceyloniksi kutsutun ja teeviljelmistään tunnetun Britannian entisen siirtomaan tulevaisuuden suhteen.