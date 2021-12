Quynh Tranin hieno esikoisromaani on ilmaisultaan lyyrinen ja yksilöllinen.

Quynh Tranin romaani Skugga och svalka (suom. Varjo ja viileys) on yksi Runeberg-kirjallisuuspalkinnon ehdokasteoksista. Kirjailija kuvattiin Porvoossa ehdokasteosten julkistamistilaisuudessa 9. joulukuuta.

Romaani

Quynh Tran: Varjo ja viileys (Skugga och svalka). Suom. Outi Menna. Teos & Förlaget. 257 s.

Pietar­saarelais­lähtöisen, nyt Malmössa asuvan Quynh Tranin romaani Varjo ja viileys on jo saanut sen verran huomiota ja kiitosta kuin suomen­ruotsalainen esikoiskirjailija voi käytännössä toivoa. Svenska Ylen kirjallisuus­palkinto, suomenkielinen käännös pian ilmestymisen jälkeen, kiittäviä arvosteluja ja suosituksia mediassa myös Ruotsin puolella sekä Runeberg-ehdokkuus – ja nämä tuovat myös lukijoita, voisi olettaa.

Arvostus on täysin ansaittua.

Varjo ja viileys on lyyrinen helmi, tiivistunnelmainen ulkopuolisuuden kuvaus, joka tuo vietnamilaisyhteisön näkökulman voimalla kotimaiseen kirjallisuuteen. Outi Mennan suomennos on niin onnistunut, että jo kirjan alussa unohtaa lukevansa suomennosta.

Päähenkilö asuu äitinsä, siis Mán, ja isoveljensä Hieun kanssa Pietarsaarta muistuttavassa kaupungissa, josta on tarjolla lukuisia osuvia tunnelmakuvia. Tapahtumisen tuntu on kirjassa vääjäämätön kuin film noir -elokuvassa:

”Ihmiset seisoivat hiljaa ja tähyilivät ylös pilviin. Alkoi sataa kaatamalla. Yksi kerrallaan elokuvissakävijät juoksivat parkkipaikalle. Yksittäisiä, madellen ajavia autoja: liikenteen selittämätön hitaus.”

Tarina sijoittuu useamman vuoden ajalle, osapuilleen 1990-luvun alkupuolelta 2000-luvun alkuun.

Má työskentelee pesulassa ja elättää sillä kolmihenkisen perheen, vaikka harjoittaa välissä myös videovuokrausta – Suomessa harvinaiset japanilaiset elokuvat kun ovat kovaa valuuttaa vietnamilaisyhteisössä – ja saapa hän paikallislehdestä odotetun työkeikan valokuvaajana. Tosin kuvia ei koskaan julkaista.

Hieu elää päähenkilön kanssa samassa huoneessa, mutta on mystinen, vanhempi ja arvaamaton, eikä juuri kommunikoi pikkuveljensä kanssa. Hän saa kaupungilla huonon maineen pahoinpideltyään tyttöystävänsä, eikä tällaisia asioita käsitellä perhepiirissä avoimesti.

Skandinaaviseen kulttuuriin kirjan hahmot suhtautuvat usein huvittuneesti. Kun Hieu menee tapaamaan psykologiaan, Má kysyy, oliko tällä huivia. Hieun vastattua myöntävästi Má nauraa kovaan ääneen:

”Huivi!

Pitihän se tietää.

Niin naiivia väkeä ne valkolaiset… Kuvittelevat, että kaikesta voi aina puhua…”

Mán ja pettymyksiä kerta toisensa jälkeen tuottavan Hieun suhde on silti lämpimämpi kuin Mán suhde kertojaan, joka pänttää koulukirjoja yötä myöten ja suorastaan ylisuoriutuu kaikista haasteista.

Toisin kuin esimerkiksi kanadalaisen Kim Thúyn suosituissa vietnamilaisdiasporaa kuvaavissa pienoisromaaneissa, perheen tausta Vietnamissa ei ole esillä kuin korkeintaan pienin vihjein. Tranin kanssa samanikäinen ja samankaltaisia teemoja käsittelevä amerikkalaiskirjailija Ocean Vuong puolestaan on proosassaan suorapuheisempi.

Varjossa ja viileydessä se mitä ei kerrota on jopa tärkeämpää kuin se mitä kerrotaan, ja pinnanalaiset jännitteet kuplivat voimakkaina. Hahmottuu yksilöllisen kasvukertomuksen lisäksi kollektiivinen trauma, joka on kasvavan nuoren näkökulmasta hyvinkin epämääräinen asia.

Kaikki mitä kirjassa tapahtuu, tapahtuu kertojalle – joko todellisuudessa tai mielikuvituksessa. Silti hän on kohtauksista usein poissa tai ulkopuolinen, vaiti.

Marjojen poimiminen on kirjassa erityisen tärkeässä roolissa, ja siihen liittyy kiinnostava yksityiskohta. Má pitää kertojaa liian nuorena lähtemään mukaan päiviä kestäville marjastusreissuille ja jättää tämän odottamaan perhetutun luokse.

Kertojalle juuri hänen poissaolonsa näiltä metsäreissuilta tekee niistä erityisen voimakkaita kokemuksia. Hän siis täydentää runoilijan mielikuvituksella reissut eeppisiksi koitoksiksi, joissa mustikkametsässä voi kohdata vaikka leopardin.

Teos koostuu lyhyistä kappaleista, jotka on otsikoitu novellien tavoin ja joiden pituudet vaihtelevat kymmenestä sivusta muutamaan riviin.

Ratkaisu on hieno: näin romaani voi vähä vähältä kasvattaa massaansa, alkaa monta kertaa alusta ja tarjota uuden sirpaleen, joka valaisee tarinaa odottamattomasta kulmasta. Kertomuksen alku ja loppu ovat monella tavalla avoimia – ja vahvemmin mieleen jää yksittäisten kohtausten tunnelma.

Koska maahanmuuttajien elämää selitetään meille joka paikassa, on todella arvokasta, että meillä on tällaisia kirjoja, jotka eivät selitä vaan näyttävät. Kirjan maailma on hyvin yksilöllinen, mutta omasta varjoisasta nurkastaan se valaisee vietnamilaisyhteisön kokemuksia (ruotsinkielisessä) Suomessa.

Lue lisää: Kymmenen teosta tavoittelee arvostettua Runeberg-palkintoa