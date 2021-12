Komisario Montalbano jättää hyvästit, viimeinen rikostapaus on ovela ja kimurantti

Sisilialaiskomisarion vaiheita on seurattu yli 20 vuoden ajan. Sarjan viehätys on ollut muuttumattomuudessa.

Luca Zingaretti on näytellyt Salvo Montalbanoa alusta saakka.

Mikään ei kestä ikuisesti, vaikka joskus voisi niin kuvitella. Italialainen tv-sarja komisario Montalbanosta on tullut tiensä päähän. Viimeinen tapaus on liki kaksituntinen murhamysteeri, joka noudattaa entisiä kaavoja.

Salvo Montalbano tarjoilee yhä kahvit parvekkeellaan meren rannalla ja käy syömässä autuaallisen maukkaat lounaansa kantapaikassaan. ”Kun syödään, ei puhuta.” Mimìn naisseikkailuille ei näy loppua, Fazio pysyy vakaana ja luotettavana, ja Catarella törmää joka kerta oveen.

Andrea Camillerin romaaneihin perustuva RAI-yhtiön sarja alkoi vuonna 1999, ja siitä lähtien kausia on valmistunut tasaiseen tahtiin, tosin osassa niistä on vain kaksi jaksoa. Näyttelijät ovat pysyneet samoina, alkaen Montalbanoa näyttelevästä Luca Zingarettista. Sisilian kuvauspaikoista on tullut pyhiinvaelluskohteita.

Sarjan viehätys on ollut juuri muuttumattomuudessa. Vieläkään poliisiasemalla ei juuri käytetä tietokoneita, eikä kukaan lähettele viestejä vaan asiat toimitetaan aina ”perskohtaisesti”. Suomentaja Kari Jokelainenkin jättää lopussa omat hyvästinsä.

Myös naiskuva on jämähtänyt menneille vuosikymmenille, vaikka suhde Livian kanssa onkin varsin moderni. Päätösjaksossa Montalbano rakastuu ensimmäiseen naispuoliseen kollegaansa ja mukaan tulee kiusallista romantiikkaa.

Kuten ennenkin, itse mysteeri on itse asiassa tosi ovela ja kimurantti. Mimì sananmukaisesti törmää ruumiiseen yöseikkailullaan, ja kohta lähistöltä löytyy toinenkin ruumis.

Komisario Montalbano, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena. (K12)