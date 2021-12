Uuden johtajan tavoitteena on terävöittää ja laajentaa Helsingin taidehallin profiilia.

Taidehallin uuden toimitusjohtajan Nina Toppilan äänestä ei voi olla kuulematta, miten onnellinen hän on nimityksestään, josta on joutunut pitämään suunsa supussa viikon ajan.

”Tämä on minulle unelmatyö. Tuntuu tosi huikealta ja vielä vähän epätodelliseltakin, koska elämme etätyöaikaa, ja hakuprosessikin tehtiin osaksi etänä”, Toppila kertoo puhelimessa.

Hän on juuri päättänyt Teams-kokouksen nykyisessä työpaikassaan Pro Artibus -säätiön Sinne-galleriassa Iso Roobertinkadulla, missä on viihtynyt hyvin.

”Taidehallin johtajan työpaikka on kuitenkin aivan ainutlaatuinen mahdollisuus. Sellainen tulee vastaan vain kerran elämässä”, hän sanoo.

Toppila (s. 1977) aloittaa Helsingin taidehallin toimitusjohtajana 12. tammikuuta 2022.

Toppila uskoo, että hänen valinnassaan painoi sekä vahva taiteentuntemus että kokemus erilaisten organisaatioiden johtamisesta.

””Olen toiminut johtajana yli kymmenen vuotta, ja vahvuuteni on varmaankin talous- ja henkilöstöjohtamisessa ja projektien hallinnoimisessa”, hän sanoo.

Koulutukseltaan Toppila on filosofian maisteri. Hän on valmistunut Helsingin ylipistosta pääaineenaan taidehistoria. Hänellä on myös johtamisen ja yritysjohtamisen erikoistutkinto.

Toppila ehti toimia ruotsinkielisellä alueella operoivan Pro Artibus -säätiön toimitusjohtajana kolme vuotta ja uskoo, että aika antaa hyvät lähtökohdat Taidehallin johtamiseen.

”Pro Artibuksen painopiste on sama kuin Taidehallin. Molemmat tekevät sekä nykytaiteen että modernin taiteen näyttelyitä. Minua innostaa erityisesti se, miten monipuolisesti Taidehallissa voi esitellä taidetta”, hän sanoo.

Taidehallin erityisyys syntyy siitä, että koska Taidehallilla ei ole kokoelmaa eikä se ole museo, sitä ei sido mikään tietty tehtävä.

”Koska Taidehalli on itsenäinen, sen ohjelma voi – ja pitäisi olla – rohkea ja voimme esittää hyvin laaja-alaisesti ja monipuolisesti eri taiteen genrejä.”

Ennen Pro Artibukseen siirtymistään Toppila työskenteli Galleria Forum Boxin toiminnanjohtajana yli kuusi vuotta.

”Forum Boxin tilat olivat inspiroivat ja luulen, että sieltä minulle jäi sieltä tilan kaipuu päälle. Taiteen esittämissä inspiroivilla tiloilla on iso rooli, ja jos jossakin niin Taidehallissa tämä toteutuu”, Toppila sanoo.

Moni tämän hetken nimekäs taiteilija taas on tullut Toppilalle tutuksi jo vuosien takaa, jolloin hän työskenteli Kuvataideakatemiassa tuottajana ja opetuksen suunnittelijana.

Toppilan nimitys ennakoi jonkinlaista organisaatiomuutosta. Hänen edeltäjänsä, toukokuussa irtisanoutuneen Jan Försterin titteli oli johtaja, Toppilasta taas tulee toimitusjohtaja. Förster johti Taidehallia syksystä 2013 alkaen.

”Roolini tulee olemaan ehkä hitusen hallinnollisempi. Alamme Taidehallissa suunnitella laajempaa tapaa työstää näyttelyohjelmaa niin, ettei se olisi kiinni ainoastaan johtajasta. Saamme aikaan dynaamisemman ohjelman, jos mukana on muutama ihminen yhden sijaan.”

Hänen tavoitteenaan on terävöittää ja laajentaa Taidehallin profiilia. Näyttelyohjelma on tosin lyöty lukkoon jo vuoden 2024 loppuun asti, joten uuden toimitusjohtajan kädenjälki tulee näkymään vasta myöhemmin. Myös Taidehallin 100-vuotisjuhlavuosi kolkuttelee jo lähellä – suunnittelutyö vuoden 2028 juhlallisuuksia varten pitää aloittaa aika pian.

Toppila pitää erityisen tärkeänä uusien ilmiöiden seuraamisen.

”Taiteilijat työskentelevät paljon poikkitieteellisesti eri alojen tutkijoiden kanssa ja myös poikkitaiteellisesti vaikkapa muusikoiden kanssa. Esimerkiksi ilmastonmuutos, teknologia ja ihmisen suhde luontoon ovat teemoja, joita on käsitelty tällä tavalla.”

Hänen mukaansa taiteessa ei nykyaikana myöskään olla ainoastaan seinien sisällä tai materiassa kiinni.

”Totta kai aina tulee olemaan myös tilat, mutta meidän pitää olla myös seinien ulkopuolella. Esimerkiksi Kalle Nion ja Hans Rosenströmin ääniteos Weaving, yearning kuljetti yleisöä Taidehallilta Temppeliaukion kirkon katolle. Minusta se oli valtavan hieno teos.”

Uuden johtajan työn haasteet liittyvät talouteen ja uusien yleisöjen löytämiseen.

”Taidehallin kävijämäärät ovat hyvät, mutta meidän pitää yrittää saada myös nuorempaa yleisöä asiakkaaksemme. Meidän pitää ymmärtää some-sukupolvea ja sitä, miten sen kanssa kommunikoidaan. Uskon, että se on mahdollista vain, jos kysymme enemmän heiltä itseltään ja otamme heidät mukaan suunnitteluun.”

Johtajan pestinsä Toppila ottaa vastaan poikkeuksellisena aikana, sillä koronaepidemia vaikuttaa edelleen gallerioiden ja museoiden toimintaan. Paitsi, että näyttelyjä on epidemian takia jouduttu siirtämään, rajoitukset ovat estäneet varsinkin yleisöohjelman tekemistä.

”Minun missionani on tapahtumallisuuden lisääminen. Se on juuri nyt mahdotonta, mutta sen aika tulee vielä”, Toppila päättää.

