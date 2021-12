Elokuvaohjaaja Lina Wertmüller on kuollut – tunnetaan ensimmäisenä Oscar-ehdokkuuden saaneena naisohjaajana

Lina Wertmüller oli italialaisen elokuvan suuria nimiä.

Lina Wertmuller osallistui juhlatilaisuuteen Los Angelesissa kun hän sai tähden Hollywood Walk of Famelle lokakuussa 2019.

Elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Lina Wertmüller on kuollut 93-vuotiaana, kertoo italialaismedia. Uutistoimisto Ansan mukaan Wertmüller kuoli Roomassa keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Italialaisen elokuvan suuriin nimiin kuulunut elokuvantekijä oli syntyjään Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg von Braueich. Hän oli syntynyt 14. elokuuta vuonna 1928 Roomassa, jossa hän lapsena kävi katolisia kouluja ja vartuttuaan myös teatterikoulua.

Ammattilaisuransa Wertmüller aloitti 1950-luvun alussa nukketeatterissa siirtyen pian elokuvan ja television puolelle.

Toisen tunnetun italialaisohjaajan Federico Fellinin apulaisena Wertmüller toimi elokuvassa 8 ½, ja pian sen jälkeen Wertmüller ohjasi ensimmäisen pitkän elokuvansa, I Basilischin. Se valmistui vuonna 1963.

Wertmüller oli aikansa näkyvimpiä naisohjaajia, ja erityisesti 1970-luvulla hänen merkityksensä korostui.

Wertmüllerin tuon vuosikymmenen ohjauksiin kuuluivat muiden muassa vuonna 1972 valmistunut Mafian uhri sekä vuonna 1974 ensi-iltaan tullut Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Elokuvasta valmistettiin uudelleenfilmatisointi Yhdysvalloissa vuonna 2002 nimellä Swept Away.

Megafonia kädessään pitävä Lina Wertmüller ja elokuvaaja Giuseppe Rotunno valmistautumassa Tutto a posto e niente in ordine -elokuvan kuvauksiin Italiassa vuonna 1973.

Wertmüller oli ensimmäinen naisohjaaja, joka sai Oscar-ehdokkuuden. Tunnustus tuli vuoden 1976 elokuvasta Mies joka osti elämänsä.

Vähän sen jälkeen Wertmüller lähti työskentelemään Hollywoodiin ajatuksenaan tehdä elokuvia englanniksi, mutta sopimus neljän elokuvan ohjaamisesta Warner-studiolle purettiin ensimmäisen eli vuonna 1978 valmistuneen Sateisen yön, epäonnistuttua kaupallisesti.

Wertmülleria ja hänen elokuviaan ihailtiin feministisinä, vasemmistolaisina ja anarkistisen absurdeina, ja usein hänen elokuvansa nähtiin yhteiskunnallisina provokaatioina. Aiheena oli usein sukupuolten välinen kamppailu.

Ohjaajan lempinäyttelijä oli niin ikään italialainen Giancarlo Giannini, joka oli pääroolissa myös vuonna 1973 valmistuneessa draamassa, jossa prostituoituun rakastuva anarkisti on aikeissa murhata diktaattori Mussolinin kostaakseen ystävänsä murhan.

Giancarlo Giannini näytteli pääosaa Lina Wertmüllerin elokuvassa Rakkautta ja anarkiaa.

Elokuvaa esitettiin Suomessa nimellä Rakkautta ja anarkiaa, joka myöhemmin napattiin tunnetun helsinkiläisen elokuvafestivaalin edelleen käytössä olevaksi nimeksi.

Elokuvan suomenkielinen nimi häivytti Wertmüllerin anarkistisen mieltymyksen nimetä elokuvansa mahdollisimman pitkästi. Italiankielinen nimi Film d'amore e d'anarchia ovvero: stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza tarkoittaa vapaasti käännettynä Rakkauden ja anarkian elokuvaa aamulla kello kymmenen via dei Fiori -kadun tunnetussa bordellissa.