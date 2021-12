Yhtyeen ura huipentui Knebworthin suurkonserttiin, jonka jälkeen Oasis ei enää ollut entisensä.

Pieni Knebworthin kylä sijaitsee hieman alle 50 kilometriä Lontoosta pohjoiseen. Muutama tuhat asukasta, kirkko, juna-asema. Täydellinen paikka historiallisen suurelle konsertille.

Pellolla töpötti 125 000 katsojaa kahtena iltana. Väitetysti jopa 2,6 miljoonaa brittiläistä jonotti lippuja puhelinpalvelusta niiden tullessa myyntiin.

Vuonna 1996 Noel ja Liam Gallagherin vetämä brittirockyhtye Oasis oli suosionsa huipulla.

Gallagherin veljekset olivat raketin lailla rocktähdiksi nousseita työväenluokan jannuja, jotka ottivat menestyksestään kaiken irti. Yhtye lensi keikalle mahtipontisesti helikopterilla nähdäkseen yleisömeren ylhäältä käsin.

Knebworthissa järjestetty Oasiksen keikka oli aikanaan kaikkien aikojen suurin Britanniassa järjestetty konsertti.

Moni on sitä mieltä, että Oasis oli tuolloin parhaimmillaan ja siihen olisi kannattanut lopettaa. Näin ajattelee myös yhtye itse: se palaa toistuvasti muistelemaan tuota vuotta.

Dokumenttielokuva Supersonic (2016) julkaistiin nimenomaan Knebworth-keikkojen 20-vuotispäiväksi. Elokuva kertoi yhtyeen alkuvuosista tuohon keikkaan saakka.

Tämän vuoden syyskuussa ensi-iltansa sai Oasis Knebworth 1996 -dokumenttielokuva. Siinä olivat äänessä bändin sijaan keikalla olleet fanit. Marraskuussa julkaistiin myös ensimmäistä kertaa levyllä virallinen keikkataltiointi sekä molempien iltojen konsertit kokonaisuudessaan dvd:llä.

Nyt ilmestynyt Simon Halfonin kirjoittama kirja Supersonic (suom. Juha Ahokas ja Einari Aaltonen, Like) kertoo tarinan niin ikään Knebworth-keikkoihin asti. Kirja on tehty Supersonic-dokumentti­elokuvan haastattelujen pohjalta.

Se on myös ensimmäinen auktorisoitu Oasis-kirja. Yhtyeen 2000-luvusta siinä ei hiiskuta sanallakaan. Kirja on litteroitu bändin, perheen ja muun lähipiirin haastatteluista.

Pohjimmiltaan kukin näistä teoksista kamppailee saman kysymyksen kanssa: mikä Oasiksen hurjan suosion taustalla oli?

Irlantilaistaustainen Gallagherin perhe asui Manchesterissa. Isoveli Noel oli jo varhain veljeksistä musikaalisin. Hän istui pitkiä aikoja yksin huoneessaan soittamassa kitaraa. Pikkuveli Liam keskittyi aiheuttamaan hässäkkää, syömään liikaa weetabixeja ja vilkuttelemaan naapureille.

”Kaikki täällä pitivät hänestä, koska hänellä oli aikaa vanhuksille. Jos joku oli tulossa kaupasta, hän tarjoutui kantamaan ostokset”, heidän äitinsä Peggie sanoo kirjassa.

Veljekset työskentelivät isänsä Tommyn rakennusfirmassa, mutta isä jätti usein palkat maksamatta. Hän oli myös väkivaltainen perhettään kohtaan. Pian Peggie ja pojat muuttivat omaan asuntoon. Vielä tänäkään päivänä veljekset eivät ole isänsä kanssa väleissä.

Liam kiinnostui sanojensa mukaan musiikista vasta, kun joku löi häntä koulun pihalla vasaralla päähän. Sen jälkeen musiikki alkoi kuulostaa erilaiselta.

”Joku vasaroi musiikin hänen päähänsä... Aikamoinen vastuu, vai mitä?”, Noel kommentoi kirjassa.

Oasis perustettiin vuonna 1991, vain viisi vuotta ennen Knebworthia.

Bändi treenasi ensimmäiset vuodet hullun lailla Manchesterin Boardwalk-klubilla. Erityisesti Liam uskoi, että hänestä ja bändistä tulee vielä joskus valtavan suosittuja.

Yhdellä Glasgow’n keikalla paikalla sattui olemaan Creation Recordsin Alan McGee. Jo toisen kappaleen aikana hän päätti tarjota yhtyeelle levytyssopimusta.

Debyyttialbumi Definitely Maybe ilmestyi 1994. Siitä eteenpäin meno oli niin sanotusti kovaa ajoa: työväenluokkaiset nuoret miehet saivat maistaa menestystä ja rahaa.

Vuonna 2000 Oasis kiersi bändin sisaisten riitojen takia hetken aikaa ilman Noel Gallagheria. Liam Gallagherin johtama yhtye esiintyi Ruisrockissa tuona vuonna ilman veljeskaksikon toista osapuolta.

Oasis ei ole koskaan ollut liiemmin kriitikoiden rakastama, vaikka debyyttilevy sai ihan hyvät arviot. Kuten Alex Niven kirjoittaa teoksessaan Definitely Maybe (Bloomsbury Academic 2014), Oasiksesta ei ole kirjoitettu kovinkaan usein sillä vakavuudella, jonka bändi ansaitsee. Työväenluokkaiseen taiteeseen suhtaudutaan helposti alentavaan sävyyn. Esimerkiksi Cheekin ja Oasiksen tarinat eivät ole lopulta niin erilaisia: köyhistä oloista röyhkeydellä menestykseen ja sen ihannointiin, edelleen kansan rakastamiksi ja kriitikoiden inhoamiksi.

Oasiksen sättimiseen on helppo nähdä syyt. Gallagherin veljekset olivat julkisuudessa röyhkeitä. He laukoivat haastatteluissa mitä sattuu, kuten että heistä tulee isompia kuin Beatlesista. He eivät käyttäytyneet sovinnaisesti.

Heidän kappaleensa olivat sanoituksiltaan usein silkkaa hölynpölyä. Noel kirjoitti kappaleitaan nopeasti eikä keskittynyt sanoituksiin juurikaan.

Kakkoslevy (What’s the Story) Morning Glory? (1995) tehtiin suosion keskellä niin kiireellä, ettei Noel ehtinyt kirjoittaa joihinkin kappaleisiin kuin yhden säkeistön ja kertosäkeen. Eipä se kuuntelijoita ole haitannut: Wonderwall soi yhä ympäri maailmaa baareissa, radioissa ja suoratoistopalveluissa.

Oasis teki itsestään helposti vihattavan. Sitä oli kuitenkin myös monta syytä rakastaa. Noelin kappaleissa kaikuivat tutut sävyt niin 60-luvulta kuin 80-luvun brittiläisestä rockista ja popista. Sävellykset olivat tarttuvia ja kappaleen toimivuuteen riitti yksi hyvä, muistettava oneliner.

Samaan aikaan brittiläisessä musiikissa oli pinnalla taidekoulupohjalta ponnistaneita yhtyeitä, kuten Blur ja Pulp, jotka viljelivät ironiaa ja leikittelivät musiikillaan.

Oasis oli uransa huipulla vuonna 1996. Kuvassa Liam Gallagher Tukholmassa lavalla tuon vuoden kesällä.

Näihin nähden Oasis erottui selvästi joukosta työväenluokan bändinä. Knebworth-dokumentissa kuullaan useita faneja, jotka kokivat Oasiksen musiikin helposti lähestyttäväksi, ilman turhaa kikkailua. Monelle oli helppoa samastua Liamin sydämelliseen ja avoimeen arroganssiin, rehelliseen puupäisyyteen.

Vaikka Oasis saattoi laukoa vitsejä, niin heidän musiikissaan ei ollut hitustakaan aikakaudelle tyypillisestä ironiasta. He suhtautuivat musiikkiin työmiehen ylpeydellä.

Ainakin vuoteen 1996 asti.

Supersonic-kirjassa molempien veljesten suusta kuullaan useita kertoja, että lavan ulkopuolella sai mokailla mutta lavalla ei, sillä joku oli maksanut rahaa nähdäkseen heidät esiintymässä. Tästä on vaikea olla vetämättä yhtäläisyyksiä nuoruuden kokemuksiin, kun oma isä jätti palkat maksamatta.

Erityisesti Noel sanoo kirjassa, että hänen tavoitteenaan oli vain tehdä mahdollisimman paljon rahaa.

Oasiksessa yhdistyi moni asia juuri oikeaan aikaan. 1990-luvulla Iso-Britannia eli Thatcherin jälkeistä aikaa. Työväenpuolueen johtaja John Smith kuoli samana vuonna kuin Oasiksen debyytti ilmestyi. Tilalle tuli Tony Blair, joka alkoi rakentaa uudenlaista työväenpuoluetta ja vei sitä enemmän oikealle. Ilmassa oli muutoksen tuulia.

Noel jopa poseerasi pääministeri Blairin kanssa kuvissa 1997, mitä hän sittemmin katui.

Noel Gallagher (oik.) on sittemmin katunut poseeraamista Britannian silloisen pääministerin Tony Blairin kanssa.

Nopeasti ja intuitiivisesti sanoittamalla Noel kykeni olemaan ajassa kiinni. Esimerkiksi Cast No Shadow’ssa lauletaan: “As they took his soul they stole his pride”. Keikoilla Liam lauloi kuitenkin minä-muodossa: “Vie sieluni, mutta älä ylpeyttäni.”

Ylpeys oli keskeinen osa 1990-luvun Cool Britannia -kulttuuria, jossa talouskasvulla ja kansallismielisyydellä pyrittiin nostamaan optimismia vaikeiden vuosikymmenten jälkeen.

Oasiksen musiikki oli tähän ilmapiiriin optimistista juuri oikealla tavalla: jokin vaikea oli lauluissa aina jo takana.

Veljekset ovat aina kieltäneet Oasiksen olevan poliittinen bändi. Oasiksen musiikissa kuului silti myös tyytymättömyys. Hedonistinen Cigarettes & Alcohol ei voinut olla osumatta Thatcherin leikkausten ja työttömyysaallon jälkeisessä Britanniassa: “Is it worth the aggravation / to find yourself a job when there’s nothing worth working for?”

Elämässä kolhiintuminen on universaali kokemus, joka tuntuu aina hyvin henkilökohtaiselta: ketään ei ole potkittu päähän juuri samalla tavalla kuin minua.

Lisäksi Oasiksen laulut onnistuivat olemaan kollektiivisia ja hurmoksellisia: “We’re gonna live forever.”

Vaikka bändi lauloi ikuisesti elämisestä, bändin musiikista kuului, että kolari ja kaiken loppu oli koko ajan kulman takana.

Todistin itse Oasiksen voiman yhtyeen viimeisillä hetkillä Wembleyn stadionilla kesällä 2009. Näin, kuinka jo neli- ja viisikymppisiksi kasvaneet Oasis-fanit sekosivat totaalisesti. He kusivat tyhjiin tuoppeihin ja heittelivät niitä toistensa päälle.

Muutama viikko myöhemmin väistämätön lopulta tapahtui: Oasis hajosi.

Liam (vas.) ja Noel Gallagher lavalla helmikuussa 2009. Muutamaa kuukautta myöhemmin yhtye hajosi lopullisesti.

Oasiksen sekä suurin voimavara että heikkous oli veljesten välinen suhde. Viimeistään Knebworthin myötä rock’n’rollista tuli bisnestä eikä rehellistä työtä.

Knebworthin jälkeen vuonna 1997 ilmestynyt Be Here Now -levy mainitaan kirjassa vain kerran. Sillä soittaa yhtye, jonka suosio oli tuhonnut.

Noel itse arvuuttelee Oasiksen suosiota kirjassa näin:

“Kun toimittajat kyselevät, mitä jokin biisi tarkoittaa, torjun koko ajatuksen ja sanon, ettei se tarkoita yhtään mitään. (...) Siksi Oasis oli niin loistava, jokainen sai selittää biisit omalla tavallaan. (...) Siksi ilmiö paisui niin valtavaksi, biisit vetosivat niin monenlaisin ihmisiin: keskiluokkaan, työväenluokkaan, varakkaisiin, vanhempaan sukupolveen, 60-lukulaisiin ja vielä nykyajankin nuoriin.”

Yksinkertaistaen Oasiksen suosion syyn voisi tiivistää yhtyeen debyyttialbumin avauskappaletta siteeraten: Se on vain rock’n’rollia.