Nobelin rauhanpalkinnon saaneen toimittaja Maria Ressan ja näyttelijä Michael J. Foxin tarinassa yhdistyy optimisti, kirjoittaa elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen.

Toimittaja Maria Ressa, 58, palkittiin tällä viikolla Nobelin rauhan­palkinnolla, joten dokumentti­elokuva hänestä ei voisi olla ajan­kohtaisempi. Ressa on piinannut tutkivilla jutuillaan kotimaansa Filippiinien hallintoa ja erityisesti presidentti Rodrigo Duterten ja hänen oikeaa kättään, senaattori Ronald dela Rosaa. Duterte käy moukkamaisin ottein ja puhein huumesotaa, jossa laki ja oikeus toteutuu vain joillekin. Kalman ja väkivallanuhan voi välillä lähes haistaa Ramona S. Diazin ohjaamasta ohjelmasta. Hämmentävintä on, miten ihanteellisesti ja pelottomasti vankilaan tuomittu journalisti toimii kaaoksen keskellä.

Maria Ressa, sananvapauden puolesta Yle Areenassa.

Maria Ressa kirjoitti nimensä Nobel-instituutin vieraskirjaan Oslossa torstaina.

Syksyn kuumottavin teatteriesitys on osunut kohdalleni Q-teatterissa. Minä, Askartelija kommentoi nykyteatteria, taidemaailmaa ja halujemme ja toiveidemme koomisuutta, mutta esityksen todellinen vahvuus on toisaalla, näyttelijöiden energiassa ja läsnäolon illuusiossa.

Katsomossa istuminen ja näyttelijöiden mukana lapsellisuuksille nauraminen tuntui kuin olisi humaltunut ilman alkoholia. Leea Klemolan ja Rosa-Maria Perän kirjoittama tarina oli monin paikoin fiiliksen rinnalla toissijainen. Näytelmän lopusta puuttui vain yksi: olisipa ollut päräyttävää nähdä lopussa oikea Arja Saijonmaa laulamassa.

Minä, Askartelija Q-teatterissa, joulukuun näytökset loppuunvarattu.

Elina Knihtilä, Miko Kivinen ja Jonnakaisa Risto, Lotta Kaihua, Pirjo Lonka ja Eero RitalaMinä, Askartelija -esityksessä.

Näyttelijä Michael J. Foxin englannin­kielinen muistelmateos No Time Like The Future on kepeän optimististakin luettavaa, vaikka näyttelijä kertoo kirjassa perheensä ja töidensä lisäksi myös sairaudestaan. Paluu tulevaisuuteen -aika­matkailu­elokuvista tunnettu Fox, 60, on sairastanut Parkinsonin tautia kolme vuosikymmentä, ja nykyään hän ei enää pysty painamaan mieleensä edes muutamaa sivua tekstiä.

Kirjassa Fox kertoo unohtavansa tilansa katsoen tv:tä. ”Se on minulle eräänlainen aikamatka”, Fox kirjoittaa ja paljastaa katsovansa mielellään ohjelmia, jotka ovat ajalta ennen häntä. ”Silloin minun aikani ei ollut vielä alkanut eikä oma aikani näin ollen ollut alkanut kulua”, Fox pohtii.

No Time Like the Future (Flatiron Books).

Finlandia-voittajien kirjat nousivat Helmet-kirjastojen varatuimmiksi joulukuun alussa.

Kaunokirjallisuuden varatuimmat 1.– 8. joulukuuta:

1) Jukka Viikilä: Taivaallinen vastaanotto

2) Camilla Grebe: Veteen piirretty viiva

3) David Lagercrantz: Mies pimeästä

4) Anne-Maija Aalto: Mistä valo pääsee sisään

5) Meri Valkama: Sinun, Margot

Tietokirjojen varatuimmat:

1) Osmo Tapio Räihälä: Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa

2) Juha-Matti Ritvanen: Mureneva kulmakivi: Suomi, Neuvostoliiton hajoaminen ja YYA-sopimuksen loppuvaiheet 1989-1992

3) Kristiina Markkanen & Leena Virtanen: Wivi & Hanna

4) Marja-Leena Tuurna: Eeva-Liisa Manner, matka yli vaihtelevien äärten

5) Ola Rapace: Elämäni Romeona