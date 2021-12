Ohjelmistoon on lisätty myös Maustetyttöjen ja Agentsin yhteiskeikka.

Mick Hucknall ja yhtyeensä Simply Red esiintyivät Marbellassa kesällä 2008. Simply Red on esiintynyt Suomessa viimeksi vuonna 2009. Hucknall on nykyään yhtyeensä ainoa alkuperäisjäsen.

Brittiläinen soul- ja popyhtye Simply Red konsertoi Pori Jazzissa ensi kesänä. Laulaja Mick Hucknallin johtama bändi on myynyt vuosikymmenten varrella yli 60 miljoonaa levyä.

Yhtyeen isoimpiin hitteihin lukeutuvat muun muassa Stars sekä If You Don’t Me By Know, vanhasta r&b-klassikosta tehty cover, josta sukeutui jättihitti vuonna 1989.

Debyyttialbuminsa yhtye julkaisi vuonna 1985. Picture Book esitteli Manchesterista ponnistavan kokoonpanon, joka tarjoili englantilaisen näkemyksen amerikkalaisen rytmimusiikin perinteistä. Vuonna 1991 ilmestynyt studioalbumi Stars on Britannian pophistorian eniten myyneitä levyjä. Simply Redin tuorein albumi Blue Eyed Soul ilmestyi vuonna 2019.

Lisäksi festivaalin ohjelmistoon on lisätty Charles Lloyd feat. Bill Frisell, Thundercat sekä kotimaisista esiintyjistä Maustetytöt X Agents, Pori Jazzin Ted Curson -palkinnon viime kesänä saanut Tuomo sekä ylistäviä arvioita keränneen albumin äskettäin julkaissut Linda Fredriksson Juniper.

Aiemmin julkistettuja artisteja ovat muun muassa John Legend, Lewis Capaldi ja Emeli Sandé. Lauantaina 16. heinäkuuta kuullaan Hector Reimagined -erikoiskonsertti.