Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Kolumni

Miranda puhuu ”wokea”, Carrie tekee seksipodcastia – Sinkkuelämää oli 20 vuotta sitten aikaansa edellä, nyt sen jatkosarja yrittää pysyä epätoivoisesti ajassa kiinni

And Just Like That -sarjaan on liimattu päälle rasismiteemoja ja sukupuolten moninaisuutta. Aiheiden käsittelystä puuttuu kaikki itseironia ja nokkeluus, kirjoittaa kulttuuritoimittaja Eleonoora Riihinen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Miranda, Carrie ja Charlotte (Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker ja Kristin Davis) ovat mukana myös Sinkkuelämää-sarjan jatkosarjassa And Just Like That...

Kun vanhan ystävän tapaa 20 vuoden tauon jälkeen, ihanteellisessa tilanteessa kaikki jatkuu siitä, mihin jäätiin. Huonompi vaihtoehto on, että kohtaamisessa on jäätävän kiusallinen tunnelma, koska mikään ei ole niin kuin ennen. Eilen torstaina HBO Max julkaisi kaksi jaksoa kymmenenosaisesta Sinkkuelämää-sarjan paluukaudesta And Just Like That... Carrien, Samanthan, Mirandan ja Charlotten tarinat jatkuivat toki tässä välissäkin kahden umpisurkean elokuvan puitteissa 2008 ja 2010. Elokuvat tekivät rakastettavista hahmoista kumisia karikatyyreja, ja sarjan kapinallisuus hautautui jonnekin tuotesijoittelun, kulutuskapitalismijuhlan ja ydinperhefantasioinnin alle. Sarjamuodon voisi toivoa kantavan paremmin jotain alkuperäisestä taiasta, mutta temppua on harvoin tehty onnistuneesti. Kivuliaan tuoreena ainakin omassa muistissani on paluu Stars Hallow’n kylään Gilmoren tytöissä. Lisäksi paluukaudella yksi ”muskettisotureista” on poissa: Samantha Jones (Kim Cattrall). Samanthan, joka oli sarjan todellinen voimakeskus, poissaolo nostetaan esiin jo ensimmäisen jakson alkuhetkillä ja selitetään kömpelösti. Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) tekee uudessa sarjassa kolumnin sijaan podcastia. Carrieta esittävän Sarah Jessica Parkerin ja Kim Cattrallin välien tulehtuminen ei ole ollut mikään salaisuus enää pitkään aikaan. Tätä ei yritetä peitellä sarjassakaan, sillä myös fiktiivisessä maailmassa Samantha ja Carrie ovat ajautuneet riitoihin. Syy: Carrie ei enää tarvitse Samanthan PR-palveluita. Tästä suutahtaneena Samantha on muuttanut Lontooseen. Tämä ei vaikuta lainkaan siltä Samanthalta, jonka tunnemme, mutta sarja ei tunnu siitä välittävän. Paluusarjan naiset ovat viisikymppisiä maailmassa, joka on taas avautunut koronaviruspandemian jälkeen (masentavaa realismia mielestäni). Carrie ottaa katumuotikuvia Instagramiin ja tekee seksiaiheista podcastia. Charlotte (Kristin Davis) yrittää saada tytärtään pukeutumaan Oscar de la Rentan kukkamekkoon. Miranda (Cynthia Nixon) menee takaisin yliopistoon eikä osaa puhua ”wokea”. Charlotte (Kristin Davis) on nyt kahden teini-ikäisen tytön äiti. Siinä missä neljästä sinkkunaisesta Manhattanilla kertonut Sinkkuelämää (1998–2004) oli monella tavalla aikaansa edellä, And Just Like That yrittää epätoivoisesti pysyä ajassa kiinni. Jos alkuperäistä sarjaa on kritisoitu sen valkoisuudesta, sukupuolinormatiivisuudesta ja homofobisuudesta, nyt tarinaan on päälle liimattu rasismiteemoja ja sukupuolten moninaisuutta. Tuskallisinta on, että näiden aiheiden käsittelystä puuttuu täydellisesti kaikki itseironia ja nokkeluus, mikä Sinkkuelämää-sarjassa osattiin myös potentiaalisesti arkojen aiheiden kohdalla. Katsokaa vaikka luokkaeroista kertova jakso 10. kaudelta kaksi, jossa naiset sanailevat tuloeroista ja parisuhteesta samalla, kun he istuvat pedikyyrissä. ”Yritätte esittää, että elämme luokattomassa yhteiskunnassa, vaikka se ei pidä paikkaansa”, Charlotte sanoo ja katsoo merkitsevästi naisiin heidän jalkojensa juuressa. Jokseenkin karmiva, mutta ainakin realistinen kohtaus päähenkilöiden etuoikeutetusta asemasta. Nyt esimerkiksi afroamerikkalaisia ja muunsukupuolisia hahmoja on otettu mukaan ontoiksi maskoteiksi, jotka antavat opetuksia päähenkilöille. Jostain syystä myös aiemmin fiksusta Mirandasta on tehty tätä tarinalinjaa varten avuton tyhmyri. Miranda (Cynthia Nixon) yrittää puhua ”wokea”. Kuvassa myös hänen professorinsa Nya Wallace (Karen Pittman). Samaa kritiikin sisäistystä nähtiin myös Gilmoren tyttöjen paluukaudella, jossa Emily Gilmore (Kelly Bishop) muuttui luokkaylemmyyttä tuntevasta snobirouvasta suurin piirtein Äiti Teresa -hahmoksi. Tämä herättää kysymyksen: onko meidän pakko rakastaa televisiohahmojamme, ja pitääkö heidän olla sitä varten niin sanotusti ongelmattomia? Tuloksena on ainakin helposti huonoa televisiota. Toisaalta viisikymppisistä kertova sarja ei voi olla sama kuin kolmekymppisistä kertova sarja. Olemme myös kulttuurisesti hyvin kaukana vuosituhannen vaihteen huolettomuudesta niin hyvässä kuin pahassa. Ystäväkolmikon keski-ikäisyyttä ei onneksi yritetä peitellä: selkä kramppaa, kuulo heikkenee ja nuorisokulttuuri tuntuu vieraalta. Vaikka uuden kauden alkuasetelmat jättävät pahan maun suuhun tästä ajasta, johon se masentavasti reagoi, toivoa on. Toinen jakso menee syvemmälle kauden pääteemaan (jota en avaa enempää, koska se paljastaisi liikaa) sen sijaan, että se velloisi kiusallisessa jälleennäkemisessä. Toivottavasti sarja edetessään luopuu halvasta pakotetusta moralismistaan ja keskittyy ihmisten välisiin suhteisiin, ystävyyteen ja rakkauteen. Nähtävillä on myös väläyksiä tutusta aidosti muutosvoimaisesta huumorista. Potentiaalia on myös siinä, millaisia tarinoita sarja vielä kertoo vanhenemisesta ja elämän rajallisuudesta.