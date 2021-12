Helsinkiläinen TUM Records on pian 80 vuotta täyttävän Wadada Leo Smithin keskeinen julkaisija

Wadada Leo Smith's Great Lakes Quartet: The Chicago Symphonies. TUM Records. Neljä levyä. ★★★★★

Wadada Leo Smith, Jack DeJohnette & Vijay Iyer. A Love Sonnet For Billie Holiday. TUM Records. ★★★★

Trumpetisti ja säveltäjä Wadada Leo Smith näkee paljon musiikillisia unia, mutta ei halua jättää muistelemista aamuun. Hän on harjaantunut herättämään itsensä milloin tahansa, ravistamalla unessa toista jalkaansa.

"Herään, kirjaan kuulemani tai näkemäni. Ja jatkan unia", kuvaili Smith yöllisiä toimiaan runsaat kaksi vuotta sitten, jolloin hän kävi Suomessa valmistelemassa tuoretta levyjulkaisuaan.

Sängyn vieressä aina unennäköä odottavat muistikirjat saattavatkin olla yksi selitys tuotteliaisuuteen, joka ei ole osoittanut laantumisen merkkejä – yli viidenkymmenen ammattimaisen vuoden jälkeen.

Pikemminkin päinvastoin, sillä Smith vaikuttaa olevan veteraani-ikäisenä pitkän ja polveilevan uransa huipulla, kuten myös uusimmat levyt The Chicago Symphonies ja A Love Sonnet For Billie Holiday vakuuttavat. Mutta ei itseään kopiovana entisen "uuden jazzin" amerikkalaisena kansallisaarteena, vaan uteliaisuutensa säilyttäneenä ja yhä yllättämään pystyvänä.

Tänä vuonna hänen työtahdistaan on kertynyt todisteita vielä tavanomaista enemmän: seitsemän keskenään erilaista albumia, joilla on uutta musiikkia kaikkiaan kolmetoista levyllistä.

Kiitos tästä kuuluu suurelta osin tuottaja Petri Haussilalle ja hänen omistamalleen TUM Recordsille. Siitä on kehkeytynyt kymmenen viime vuoden aikana Smithin keskeisin ja kunnianhimoisin julkaisija, joka asettaa selvästi taiteen talouden edelle.

Se on tietysti kuuntelijoiden onni, sillä on vaikea kuvitella, että joku toinen yhtiö olisi julkaissut yhdellä kerralla esimerkiksi kolme levyä Wadada Leo Smithin meditatiivisia soolokappaleita. Entisen Pohjan kunnan keskiaikaisessa kivikirkossa viisi vuotta sitten taltioitu ja viime toukokuussa julkaistu Trumpet ei ole silti yhtiön yltiöpäisin levyhanke.

Ensi keväänä TUM Records julkaisee Smithin jousikvarteteista kootun seitsemän levyn kansion String Quartets Nos 1–12 sekä perään neljän levyn kansion Emerald Duets, jolla Smith soittaa kaksistaan neljän jazzrumpalin kanssa: hollantilaisen Han Benninkin sekä kolmen amerikkalaisen, Pheeroan akLaffin, Andrew Cyrillen ja Jack DeJohnetten.

Sukupolvensa tunnetuimpiin rumpaleihin kuuluva DeJohnette on myös keskeisessä osassa Smithin tuoreimmilla albumeilla The Chicago Symphonies ja A Love Sonnet For Billie Holiday, jotka ennakoivat hänen 80-vuotisjuhlaansa 18. joulukuuta.

Smith on syntynyt Mississippin Lelandissa 1941 vaikka korkeaa ikää ei näiden levyjen perusteella voisikaan päätellä. Ajattomana ja kaikissa yhteyksissä itseltään kuulostavana hän voisi olla puolta nuorempi, nelikymppinen.

Vuosien kulumisesta viestivät oikeastaan vain pitkien kappaleiden nimiin sisällytetyt elämänkerralliset viittaukset, jotka tarinallistavat varsinkin neljän levyn loisteliasta The Chicago Symphonies -kansiota. Soolouraa vasta kolmekymppisenä aloitelleen Smithin ominta musiikkia oli 1960-luvun puolivälissä Chicagossa syntynyt "Great Black Music", kulttuurisesti ja poliittisesti radikalisoituneen afroamerikkalaisen sukupolven uusi jazz.

Tavallaan Smith "kirjoittaakin" kansion levyillä omaa musiikillista historiaa – kuten myös DeJohnetten ja Great Lakes Quartetin saksofonisti-huilistin Henry Threadgillin. Molemmat ovat hänen aikalaisiaan ja syntyjään Chicagosta.

Neljä moniosaista teosta sisältävä The Chicago Symphonies on vielä nimeään monitasoisempi, mutta klassista sinfonia-käsitettä ei kannata nyt kavahtaa. Smithin innoittaja on trumpetisti Don Cherryn levy Symphony for Improvisers (1966) – ja se myös kuuluu. Hänen musiikkinsa on näiden improvisoivien muusikkojen avulla moneen suuntaan avautuvaa ja alati muotoaan muuttavaa, ihastelun ja välillä myös ihmettelyn aihe.

Smithin, DeJohnetten ja kosketinsoittaja Vijay Iyerin yhteinen A Love Sonnet For Billie Holiday on Symphonies-kansion rinnalla paljon pienimuotoisempi, mutta tyylikeinoiltaan moninaisempi, sillä kaikki esittäytyvät myös säveltäjinä.

Intensiivisimmät kappaleet ovat Iyerin Deep Time No. 1 ja yhdessä syntynyt Rocket, joissa Wadada Leo Smith päästä irti sisäisen Miles Davisinsa – sen kaikkein sähköisimmän ja sähköistävimmän kauden.

Kriitikon valinnat: Blue Note uuden pohjana ja espoolainen poikkeus joulun pakkopullasta

Makaya McCraven: Deciphering the Message. Blue Note. ★★★★

Rumpali ja tuottaja Makya McCraven on pystynyt yhdistämään jazzia, hiphoppia ja elektronimusiikkia aika omintakeisella tavalla, joka kuulostaa eri tyylien ytimiä ymmärtävältä. Ensimmäinen yritys oli hyvin huomiota herättänyt In The Moment (2015), josta alkanut työ täydellistyy nyt albumilla Deciphering the Message – ja harvinaisella mahdollisuudella. McCraven pääsi hyödyntämään bebop-jazzin kuuluisimman levy-yhtiön Blue Noten historiallisia äänitteitä ja tekee sen vielä poikkeuksellisesti: sekoittamalla saumattomasti vanhoja levytyksiä ja oman yhtyeensä niistä nyt tekemiä tulkintoja. Kolmentoista kappaleen tiukka setti on dramatisoitu ovelasti vielä klubikeikaksi, menneisyyttä ja nykyisyyttä lisää häivyttäen.

Espoo Big Band: Merry, Merry Christmas! EBB. ★★★

Viime jouluna Espoo Big Band lähetti terveiset etänä tehdyllä videolla, tulkitsemalla kahden laulajan täydentämänä kapellimestari Marzi Nymanin sovituksen Jouluyö, juhlayöstä. Nyt se on saanut rinnalle englanninkielisen version sekä kaksikielisen albumin, jonka avaus on amerikkalaisine ykkösvieraineen hyvinkin lupaava. Kaiken lisäksi molemmat kappaleet, jazzlaulaja Kurt Ellingin tulkitsema Some Children See Him ja blueslaulaja Ruthie Fosterin tulkitsema Merry, Merry Christmas! ovat kaukana joulun pakkopullasta. Olisipa myös jatko yhtä ennakoimaton, vaikka tasalaatuiset sovitukset, soolot ja suomalaisten solistien suoritukset eivät joulumieltä millään tavoin pilaa.

The Oscar Peterson Quartet: A Time for Love – Live in Helsinki 1987. Mack Avenue. ★★★

Sormet elivät omaa elämäänsä geparditempossa ja yleisö tapitti lumoutuneena, kuvaili Lauri Karvonen tätä Kulttuuritalon konserttia Helsingin Sanomissa marraskuussa 1987. Ja mitä sitten? "Loppuunmyydyn salillisen mahtavat suosionosoitukset irrottivat pianistilta vielä yhden samanveroisen ylimääräisen, lajissaan vaikeasti ylitettävän suorituksen", jatkoi Karvonen. Tämän levyn perusteella ylisanoissaan ei olekaan yhtään ylimääräistä, vaikka Oscar Petersonin kiertueen päättynyt konsertti ei olisikaan ollut ainutlaatuinen hänen omalla asteikollaan. Yleisradiolta lisensoitu vajaan kahden tunnin tallenne sisältää sekä Petersonin omia kappaleita että lainasävellyksiä, huippujen huippuna juuri lopun pitkä Ellington-sikermä.

Signe: Phonemes. Eclipse Music. ★★★★

Lauluyhtye Signen ensialbumilla To Sapho (2019) oli antiikin runojen siteeksi sen verran jotain jazzin kaltaista, että se kilpaili Jazz-Emmasta ja oli myös Teosto-ehdokas monityylisillä sävellyksillä, joiden ”riisuttu toteutus korostaa sekä melodioiden rikkautta että teatraalisuutta”. Toinen Phonemes kuulostaa uudelta alulta, ja kirjaimellisesti onkin. Kolmesta nykymusiikillisesta ja minimalistisesta tilaussävellyksestä koottu puolen tunnin Phonemes avaa kolmen albumin sarjan, jonka teemoja ovat äänteet, tavut ja lopulta kaiketi sanat. Kiehtovaa kuulla, mihin Riikka Keränen, Selma Savolainen ja Josefiina Vannesluoma tällä kunnianhimoisella ja kantaaottavalla ihmisäänisellä matkallaan päätyvät.

