Susanna Mälkille spekuloidaan merkittävää kiinnitystä ulkomaille. Helsingin seuraajapelissä on mukana esimerkiksi Dima Slobodeniouk.

Susanna Mälkki jättää Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarin tehtävät nykyisen kautensa päättyessä keväällä 2023. Hän aloitti tehtävässä syksyllä 2016.

”Yhdessä päätettiin, että hieno kausi päättyy tähän. Olen myös iloinen, että meillä on seuraavat kaksi vuotta vielä hänen kanssaan, ja hän jatkaa säännöllistä yhteistyötä kautensa jälkeen emeritusylikapellimestarina”, intendentti Aleksi Malmberg kertoo HS:lle puhelimitse.

Mälkille on kansainvälisessä mediassa soviteltu jo pitkään seuraavaa merkittävää pestiä johonkin huippuorkesteriin. Esimerkiksi New Yorkin filharmonikot etsii parhaillaan uutta musiikillista johtajaa.

”Tasa-arvo on edistymässä. Jalka on kaasulla”, New Yorkin filharmonikkojen toimitusjohtaja Deborah Borda lupaili, kun The New York Times kysyi, eikö orkesterin olisi jo aika saada pitkän historiansa ensimmäinen nainen musiikilliseksi johtajaksi.

Ei siis olisi yllätys, jos uutinen uudesta pestistä New Yorkiin tai johonkin muuhun huippupaikkaan tulisi pian tämän uutisen jälkeen.

HS spekuloi jo lokakuussa, että Mälkin kausi saattaa loppua keväällä 2023 kansainvälisten kiireiden paineessa. HS:n kriitikko Jukka Isopuro kehotti kuitenkin HKO:ta pitämään kynsin ja hampain kiinni Mälkistä, jonka johtamalle uudelle HKO-levylle hän antoi täydet viisi tähteä.

Levyjen taso on huomattu myös maailmalla.

”Olen todella iloinen esimerkiksi Grammy- ja Icma-ehdokkuuksista. Yksi levytys on vielä tekeillä BIS-yhtiölle Susannan johdolla, ja siitä kerrotaan myöhemmin”, Malmberg kertoo.

Yhteistyö on ollut tuloksekasta, mutta ei taiteen tekeminen huipputasolla aina helppoa ole.

”Kun Susanna turhautuu, se näkyy harjoituksissa”, mainitsi yksittäinen muusikko taannoin ja arvioi, että nykykauden päättyessä ylikapellimestarikausi olisi jo ”riittävän pitkä”.

Turhautumista lisäsi kaikkien osalta tietysti pandemia, joka keskeytti kovan puurtamisen jälkeen alkaneen nousukiidon juuri kun työn hedelmiä piti korjata esimerkiksi näyttävillä kansainvälisillä kiertueilla.

”Kiertueitakin tehdään vielä ylikapellimestarikauden aikana ja niistä kerrotaan myöhemmin, kun kaikki on varmistettu”, Malmberg sanoo.

Ennen kaikkea eräät uutta vapautuneisuutta huokuneet huippukonsertit antavat toivoa laadullisesta ilotulituksesta, jonka voi toivoa jatkuvan kevääseen 2023 asti.

”Vuoteni Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarina ovat minulle hyvin merkityksellisiä, ja olen suunnattoman ylpeä kaikista yhteisistä saavutuksistamme. On suuri kunnia jatkaa yhteistyötä orkesterin emeritus-ylikapellimestarin roolissa. HKO on minulle kuin perhe, ja iloitsen jo ennalta yhteisen musiikillisen matkamme jatkumisesta myös tulevaisuudessa”, Mälkki kertoo HKO:n tiedotteessa.

Entä Mälkin seuraaja Helsingissä? Veteraaneista Esa-Pekka Salonen tietysti kelpaisi, jos hän haluaisi viettää enemmän aikaa Suomessa ja ottaa toisen orkesterin San Franciscon sinfoniaorkesterin rinnalle.

Nuorempiakin lahjakkuuksia riittää, joskin monet ovat kiinni nykyisissä tehtävissä: Dalia Stasevskan kausi Lahdessa on vasta alussa, ja Klaus Mäkelä on täystyöllistetty Orchestre de Paris’n ja Oslon filharmonikkojen huippupesteissä.

Kun Mälkki valittiin, loppusuoralla hänen kanssaan oli Dima Slobodeniouk, joka sai juuri loistavan arvostelun The New York Timesissa New Yorkin filharmonikkojen debyytistään ja viihtyy Suomessa.

Siinäkö seuraaja?

”Dima on loistava kapellimestari, jonka kanssa on jatkuvaa yhteistyötä”, intendentti Malmberg vastaa suoraan kysymykseen.

”Seuraajaa ryhdytään etsimään, mutta vielä ei ole nimien spekuloinnin aika”, hän lisää.