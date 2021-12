Mitä jos kaikki mitä olet oppinut ihmiskunnan historiasta on väärin?

Näin otsikoi juttunsa uudesta The Dawn of Everything -kirjasta The New York Times. Kirjaa lukiessa sama ajatus kävi mielessä useita kertoja.

Ei, mitään maanviljelyn vallankumousta ei tapahtunut, eikä maanviljelyn aloittaminen johtanut byrokraattisiin yhteiskuntiin ja luokkaeroihin, kuten viime aikojen ehkä suosituimman historiateoksen Sapiens (2011) kirjoittanut professori Yuval Noah Harari väittää. Eikä ihmisten poliittinen organisoituminen ole alkuvaiheessa samanlaista pienten yhteisöjen muodostusta kuin mitä on havaittu esimerkiksi simpansseilla, kuten kuuluisa tutkija Francis Fukuyama teoksessaan The Origins of Political Order (2011) väitti.

He molemmat ovat yksinkertaisesti väärässä, The Dawn of Everythingin kirjoittajat David Graber ja David Wengrow argumentoivat viimeisten vuosikymmenten tutkimukseen perustuen. Kirja on saanut paljon huomiota ulkomaisissa medioissa loppusyksyn aikana.

Harari esittää Sapiens-kirjassa (2011), että ehkä se oli tosiasiassa vehnä, joka manipuloi ihmiset kasvattamaan sitä. Kun vehnä ei pitänyt rikkaruohoista, ihmiset kitkivät ne polttavassa auringossa. Kun vehnä janosi vettä, ihmiset hakivat sitä tarvittaessa kaukaa. Arkeologinen todistusaineisto kuitenkin osoittaa, että maanviljely oli todella kauan lähinnä leikkiä, jossa viljeltiin mieluummin villejä kasveja. Domestikoitujen kasvien vaativuus oli monien esihistoriallisten yhteisöjen tiedossa, eikä niitä haluttu viljellä. Vallankumouksen sijaan maanviljelyn synty oli vähittäistä ja hyvin ailahtelevaa siirtymistä tuhansien vuosien aikana.

Evolutionistinen ajatus ihmiskunnan siirtymisestä yksinkertaisista yhteisöistä viljelyn tuottaman ylijäämän kautta monimutkaisempiin ja sitä kautta aina erikoistuneempiin työnkuviin, sivilisaatioon, byrokratiaan ja lopulta teolliseen yhteiskuntaan ja valitettavaan mutta pakolliseen epätasa-arvoon on myytti, jolla ei ole tekemistä todellisuuden kanssa, Graeber ja Wengrow kirjoittavat.

Esihistoria on uusimman tutkimuksen perusteella paljon mielenkiintoisempi, oudompi ja monimutkaisempi kuin olemme tottuneet ajattelemaan.

Metsästäjä–keräilijät eivät eläneet muutaman kymmenen ihmisen tasa-arvoisissa heimoissa vaan mitä erilaisemmissa yhteisöissä: osa pienissä heimoissa, osa selvästi suuremmissa, ja lisäksi oli mitä ilmeisimmin valtavia kuviteltuja yhteisöjä, joiden maantieteellinen koko saattoi olla jopa mantereen mittainen. Uusin arkeologinen ja antropologinen todistusaineisto näyttää myös osoittavan, että niin sanottu Dunbarin luku on väärässä. Metsästäjä–keräilijöillä ei ollut mitään ongelmaa luoda yli 150 ihmisen yhteisöjä vailla hierarkioita.

Maanviljelys ei myöskään tarkoittanut yksityisomaisuuden käsitteen keksimistä. Itse asiassa ensimmäiset maanviljelykseen perustuneet yhteiskunnat olivat todennäköisesti varsin vapaita hierarkioista, ja useat historian ensimmäiset kaupungit oli organisoitu tasa-arvoisesti vailla tarvetta kuninkaallisille tai muille päälliköille, vailla tarvetta soturiluokille tai ihmisiä pompottaville byrokraateille.

Yhteisöt ja yhteiskunnat oli organisoitu hyvin eri tavoin, ja samat yhteisöt saattoivat toimia eri tavoin vuodenajasta riippuen. Toisaalla oli ihmisuhreja, orjia ja kuninkaita, toisaalla ei. Historiasta ei ole löydettävissä lakia, joka sanoisi, että isot yhteisöt vaativat johtajia.

Jared Diamond selittää The World Until Yesterday -kirjassa (2012), että ”suuret populaatiot eivät voi toimia ilman johtajia, jotka tekevät päätöksiä, päälliköitä, jotka toteuttavat päätöksiä, ja byrokraatteja, jotka hallinnoivat päätöksiä ja lakeja”. Graeber ja Wengrow kuvailevat, että usein asia meni täsmälleen päinvastoin: pienet metsästäjä–keräilijäyhteisöt olivat äärimmäisen hierarkkisia ja elivät suurempien, varsin tasa-arvoisten yhteisöjen reunamilla.

Uusin arkeologia kertoo myös, että ainakin osan vuodesta asuttuja isoja kaupunkeja oli olemassa jo ennen maanviljelyä.

Antropologi Graeberin (joka kuoli viime vuonna) ja arkeologi Wengrowin kymmenen vuoden aikana kirjoittama 700-sivuinen The Dawn of Everything (Farrar, Straus & Giroux, 2021) on pakattu täyteen asiaa. Niin täyteen, että osa siitä on väistämättä tulkintaa, jonka tuleva tutkimus ja muut kirjoittajat osoittavat vääräksi. Näin käy aina. Mutta kirjan pääargumentit on julkaistu vertaisarvioituina artikkeleina alan johtavissa akateemisissa tiedelehdissä tai niitä on esitelty arvovaltaisten yliopistojen kutsuvierasluennoilla viime vuosien aikana.

”Muistan aikoinaan ajatelleeni, että miksi meidän täytyy panna itsemme tähän rääkkiin? Olemme varsin tunnustettuja tekijöitä aloillamme. Mutta David oli järkkymätön kannassaan, että se [vertaisarviointi ja kutsuvierasluennot] on suunnattoman tärkeää”, Wengrow sanoi The New York Timesille.

Asian merkitys aukeaa hyvin kirjan toisessa luvussa, kun tekijät kirjoittavat eurooppalaisen valistuksen synnystä. Toisin kuin on yleisesti ajateltu, nykyiset ihanteemme vapaudesta, tasa-arvosta ja demokratiasta eivät olleet Euroopan sisällä syntynyt ilmiö, joka levisi maailmalle, vaan valistus kasvoi Graeberin ja Wengrowin mukaan dialogista eurooppalaisten ja alkuperäisten amerikkalaisten välillä.

Valistusajan todennäköisesti merkittävin ajattelija Jean-Jacques Rousseau kirjoitti Tutkielman ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä ja perusteista vuonna 1754. Hän osallistui sillä esseekilpailuun, jossa pyydettiin vastaamaan kysymykseen ”mikä on ihmisten välisen epätasa-arvon lähde ja onko se luonnonoikeuden mukainen?”

Valistusajattelija Jean-Jacques Rousseau kirjoitti tutkielman ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä.

Graeber ja Wengrow kysyvät, miten näin vallankumouksellinen kysymys edes osattiin asettaa 1700-luvun Ranskassa, absoluuttisessa monarkiassa, jossa kenelläkään ei ollut omaa kokemusta oikein minkäänlaisesta tasa-arvosta. Kysymys antaa olettaa, että epätasa-arvolla oli alkupiste, että joskus ihmiset olivat tasa-arvoisia. Mistä se tuli? Miksi tasa-arvosta ja epätasa-arvosta tuli yleisiä sanoja 1600- ja 1700-luvun mittaan?

Yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta alkoi kirjan tekijöiden mukaan tulla tärkeä kysymys vasta, kun aiemmin takapajuiset eurooppalaiset valtiot liittyivät globaaliin talouteen ja erityisesti sen jälkeen, kun Espanja valloitti Amerikan 1500-luvulla. Tämä oli kulttuurišokki: yhtäkkiä eurooppalaisilla intellektuelleilla oli käsiteltävänään ei vain Kiinan ja Intian sivilisaatiot vaan myös joukko aiemmin täysin tuntemattomia yhteiskuntia ja ihmisiä.

Euroopassa käytiin kiihkeitä debatteja siitä, voiko espanjalaisten seikkailijoiden väkivaltaa uusia kansoja kohtaan puolustaa mitenkään, nuo kansat kun eivät olleet minkäänlainen uhka Euroopalle. Suuri ongelma oli, että Uuden maailman ihmisiä ei voinut pitää pakanoina, koska heillä ei ollut koskaan ollut mahdollisuutta oppia Jeesuksen sanomaa. Konkistadorit kiersivät ongelman muun muassa lukemalla ”intiaaneille” latinankielisen julistuksen, jossa heitä vaadittiin kääntymään kristinuskoon ennen kuin heidän kimppuunsa hyökättiin. Eurooppalaisten yliopistojen oppineet eivät olleet vakuuttuneita toiminnan oikeutuksesta.

Yhtä lailla oppineita ei vakuuttanut ajatus, että amerikkalaiset olisivat outoudessaan niin epäinhimillisiä, että heitä voisi pitää eläiminä. Oppineet huomauttivat, että päivänselvästi Amerikan kansoilla oli yhteiskuntia, byrokratiaa ja lakeja, ja he osasivat perustella niiden olemassaolon. Jumala on antanut heille järjen, he ovat ihmisiä.

Samaan aikaan ideat virtasivat Amerikasta Eurooppaan, ja eurooppalaiset ajattelijat ottivat erityisesti Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoilta tulleen kritiikin tosissaan.

Näistä virtauksista syntyi tuntemamme valistus. Se ei siis ole yksin eurooppalaisten luomus.

Kun pohditaan, mistä 1700-luvun Ranskassa saatiin päähän puhua epätasa-arvosta, vastaan tulee pitkä historia eurooppalaisia argumentoimassa keskenään kaukaisten yhteiskuntien luonteesta.

Ranskan tapauksessa keskustelu keskittyi Pohjois-Amerikan pohjoisen itärannikon alkuperäiskansojen tapaan muodostaa yhteisöjä ja yhteiskuntia. Iso osa Euroopan kirjallisesta keskustelusta myös viittaa suoraan muun muassa fransiskaanimunkki Gabriel Sagardin kirjoituksiin Amerikasta. Myös jesuiittojen ja alkuperäisten amerikkalaisten, erityisesti Wendat ja Mi’kmaq -kansojen, keskinäiset argumentit vapauden, tasa-arvon, rationaalisuuden ja uskonnon luonteesta olivat suosittua luettavaa. Näistä kaikista tuli myöhemmin valistuksen keskeisiä teemoja.

Gabriel Sagardin teos Le Grand Voyage du Pays des Hurons -kirjan kansilehti vuodelta 1632.

Sagard kirjoitti wendateista noin vuonna 1630: ”He vastaavat vieraanvaraisuuteen ja auttavat toisiaan niin, että kaikkien elämän välttämättömyydet varmistetaan. Heidän kaupungeissaan ja kylissään ei ole lainkaan köyhiä kerjäläisiä, ja kun he kuulivat, että Ranskassa on hyvin paljon näitä puutteenalaisia kerjäläisiä, he pitivät sitä hyvin pahana asiana ja ajattelivat, että se johtuu meidän armeliaisuuden puutteestamme. He syyttivät meitä siitä ankarasti.”

Mitä vapaus on? Vapautta olla tottelematta päälliköitä, joita ei kunnioiteta, monet amerikkalaiset opettivat eurooppalaisille. 1600-luvun alkuperäiset amerikkalaiset näyttivät pitävän eurooppalaisia usein kuin orjina.

Graeber ja Wengrow nostavat esiin myös ranskalaisen aristokraatin Lahontanin valtavan suositut tekstit tämän Amerikan-matkalta, jotka hän julkaisi 1700-luvun alussa. Niissä esiintyy Wendat-kansan viisas Kandiaronk, joka haukkuu New Yorkissa ja Pariisissa käytyään eurooppalaiset tavat aivan lyttyyn. Dialogit ovat varmasti kärjistyksiä, mutta nykytiedon perusteella on syytä olettaa, että Lahontan ei keksinyt niitä omasta päästään, vaan keskustelut todella tapahtuivat.

Kandiaronk tunsi eurooppalaiset tavat ja kritisoi erityisesti rahan valtaa.

Kandiaronk sanoo Lahontanin muistelmissa muun muassa seuraavaa: ”Olen käyttänyt kuusi vuotta eurooppalaisen yhteiskunnan tilan pohtimiseen, enkä edelleenkään pysty keksimään yhtään esimerkkiä, jossa he toimisivat inhimillisesti. Uskon, että tämä johtuu vain siitä, että erottelette ”minun” ja ”sinun”. Vakuutan, että se mitä kutsutte rahaksi on pirujen piru, ranskalaisten tyranni, kaikkien pahuuksien alku, sielujen riesa ja elävien teurastamo. Kuvitella voivansa elää rahan maassa ja säilyttää sielunsa on kuin kuvitella voivansa säilyttää henkensä järven pohjassa. Raha on ylellisyyden, irstailun, juonittelun, vippaskonstien, valheiden, petoksien ja vilpillisyyden, maailman kaiken huonon käytöksen isä. Isät myyvät lapsensa, miehet vaimonsa, vaimot pettävät miehensä, veljet tappavat toisensa, ystävät ovat valheellisia, kaikki tämä rahan takia.”

Eurooppalaisille vuonna 1703 tämä oli päihdyttävää kamaa, Graeber ja Wengrow kirjoittavat. Lahontanin kirjat olivat niin suosittuja, että hänestä tuli 1700-luvun alussa pienimuotoinen julkkis, ja samaa dialogimuotoa alkuperäisen amerikkalaisen kanssa kopioitiin myös lukuisiin täysin fiktiivisiin teksteihin.

Kirjoittajien mukaan alkuperäisten amerikkalaisten kritiikki eurooppalaisia kohtaan oli niin vaikutusvaltaista, että pitkälti sitä vastaan kehitettiin koko ajatus yhteiskuntien evoluutiosta yksinkertaisemmasta monimutkaisempaan, edistyksestä, jonka ikävä sivuvaikutus oli monien vapauksien menetys ja joidenkin köyhyys.

Graeber ja Wengrow myöntävät, että asiaan vihkiytyneet historioitsijat tietävät kaiken tämän. Heidän mielestään ihmeellisen harva suostuu kuitenkaan ottamaan alkuperäisten amerikkalaisten ajatuksia tosissaan. Kun eurooppalaiset kirjailijat sanovat suoraan, että he lainaavat joitain ideoita ja argumentteja alkuperäiskansojen ajattelijoilta, tämä on monen mielestä väärinkäsitys ellei jopa väärennös, olemassa olleiden eurooppalaisten ideoiden projisoimista ”jaloihin villeihin”.

Alkuperäisväestöjä on joko romantisoitu ja idealisoitu tai demonisoitu ja epäinhimillistetty. Rasistista käytöstä kumpikin, ja kumpikin asenne näyttää estävän minkäänlaisen todellisen keskustelun.

Mutta mitä jos oletettaisiin, että vuosia keskenään eläneet aikuiset ihmiset olivat aidosti kiinnostuneita toistensa tavoista, että alkuperäisillä amerikkalaisilla oli vaikutuksensa ajatusten historiaan, että eurooppalaiset ja amerikkalaiset ainakin ajoittain kuuntelivat toisiaan, ja että aivan samoin kuin eurooppalaiset kohtasivat outoja ulkomaalaisia, myös amerikkalaisten kokemus oli sama, ja he kehittivät varsin johdonmukaisen kritiikin eurooppalaista elämäntapaa kohtaan?

Mitä jos ajattelisimme muutakin (esi)historiaa ja muinoin eläneitä ihmisiä näin? Mitä jos he olivat aivan yhtä älykkäitä, leikkiviä ja mielikuvituksellisia kuin mekin? Tai itse asiassa todennäköisesti paljon kyvykkäämpiä kuvittelemaan muita tapoja elää kuin me nykyihmiset, jotka emme oikein osaa ajatella yhteiskuntiemme toimivan perusperiaatteiltaan mitenkään muuten kuin ne nykyisin toimivat.

Meillä on paljon opittavaa.