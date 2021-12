Popmusiikki on täynnä tylsimyksiä, mutta Vesala sentään yrittää rikkoa kaavoja. Kokeilevaa toimintaa kaipaan kotimaiseen popmusiikkiin lisää, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Pop / Ep

Vesala: Totuuksia popmusiikista. Warner. ★★★

Paula Vesala julkaisi perjantaisen 40-vuotispäivänsä kunniaksi viisi kappaletta käsittävän Totuuksia popmusiikista ep:n. Muusikko työstää tällä hetkellä tuottaja Jurek Reunamäen kanssa kolmatta sooloalbumiaan, joka julkaistaan ensi vuonna. Ep:llä olevat kappaleet ovat työpöydällä olleita raakileita, jotka eivät päädy levylle.

Vesala lausuu tiedotteessa ep:stä seuraavasti: ”Sille on annettu vähän lisäelämää tuotannon muodossa, mutta ei niin paljoa, että se tulisi valmiiksi, ja niin on hyvä.”

Musiikkiteollisuuden murroksessa ja kaupallisissa paineissa popmusiikin julkaisemisesta on tullut turvallisuushakuista ja tylsää. Irtiottoja kaavoista tapahtuu hyvin vähän.

Iskelmälaulaja Isto Hiltunen uhosi Kuukausiliitteen haastattelussa 2019, että hän aikoo julkaista vuoden aikana kymmenen albumia (anna tulla Isto!), mutta Lordi pisti sanoista teoiksi ja julkaisi äskettäin kerralla seitsemän albumillista uutta musiikkia.

Alkuvuodesta Antti Tuisku revitteli niin ikään Jurekin tuottamalla Master Workout ep:llä. Levy ei ollut kummoinen, mutta ainakin se oli jotain muuta kuin osa strategiapalavereissa suunniteltua tarkkaa julkaisupolitiikkaa. Tuiskulla on jo niin vakiintunut ja tukeva asema, että siitä kelpaa välillä lentää pyllylleen irrottelun merkeissä.

Vesalalla on vähintään yhtä tukeva asema, ellei tukevampi. Totuuksia popmusiikista ep:ssä kiinnostavinta on avoin keskeneräisyys, jonka tutkiminen julkisesti ja melko reaaliajassa on harvinaista. Tyypillisempää on hillota ja hinkata kappaleita kuukausi- ja vuositolkulla tai julkaista vanhoja demoja vasta remasteroiduilla vuosijuhlajulkaisuilla.

Keskeneräisyydessä on arvoa. Repsottavista kulmista voi kurkata siihen epätarkoitukselliseen ja aitoon mähmään, joka on usein siistitty viimeistellyssä teoksessa perfektionistin silmin piiloon.

Ep:n paras kappale on thrash metallista inspiroitunut Pulkka, joka kelkkailee pogoilun, teknon sekä kertosäkeen vesalamaisen, itään päin kallellaan olevan melodisen eeppisyyden välillä. Keskeneräinen tai ei, laulusta voi tulla pitkäikäinen keikkasetin helmi.

Totuuksia popmusiikista luettelee nimensä mukaisesti totuuksia popin tekemisestä ironian läpi ja esittelee samalla useita eri melodisia aihioita tempon ja tuotannon vaihtuessa.

Julkaisun luonteelle väistämätöntä ja kertakäyttöisempää ”heh heh” -osastoa edustaa sinänsä hauskasti nimetty ja läpikyyninen Ikääntyvä popmuusikko tekee yhteistyötä sinfoniaorkesterin kanssa. Popmuusikko sinfoniaorkesterin kanssa on klisee, mutta aihe ei tosiaan kanna varsinaisen albumiraidan verran.

Tällaista sekopäistä ja kokeilevaa toimintaa kaipaan kotimaiseen popmusiikkiin lisää.