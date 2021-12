”Jos et tätä ennen tiennyt, kuka on Zendaya, nyt tiedät!”

Näin julisti Vogue-lehti vuonna 2015 nähtyään nuoren amerikkalaisnäyttelijän Oscar-gaalan punaisella matolla. Pelkkää etunimeään käyttävä näyttelijä Zendaya Coleman (s. 1996) ilmestyi tuolloin gaalaan näyttävässä kokovalkoisessa Vivianne Westwoodin suunnittelemassa iltapuvussa ja pitkässä rastakampauksessa.

Parhaiten illasta muistetaan tyyliohjelma Fashion Policen toimittajan tokaisema vitsaileva kommentti. Toimittaja sanoi lähetyksessä, että Zendayan perinteinen afrikkalainen hiustyyli sai hänet näyttämään siltä kuin hän tuoksuisi ”patsuliöljyltä tai marihuanalta”.

Zendaya Oscar-gaalassa vuonna 2015.

Zendaya piti kommenttia erittäin loukkaavana ja otti asiaan kantaa myöhemmin Instagram-tilillään sanoen, että raja hauskan ja epäkunnioittavan välillä on hiuksenhieno.

”Afroamerikkalaisten hiuksiin kohdistuu yhteiskunnassa jo aivan tarpeeksi kritiikkiä ilman niiden tietämättömien ihmisten apua, jotka päättävät tuomita muita heidän hiuskiharoidensa perusteella”, hän vastasi.

Tapahtuma sysäsi Zendayan jo valmiiksi nousujohteisen uran uuteen vauhtiin.

Siihen asti lähinnä Disneyn televisiosarjojen ja elokuvien nuorisoidolina ja laulajana tunnetun Zendayan suorapuheisuus ja lahjakkuus tekivät suureen yleisöön vaikutuksen, ja yhtäkkiä hänestä oli tullut entistäkin kiinnostavampi henkilö.

Nykyään Zendaya on yksi sukupolvensa seuratuimmista ja ihailluimmista amerikkalaisista näyttelijöistä. Hän tuntuu onnistuvan kaikessa, mitä tekee.

Vogueta mukaillen voisi sanoa, että ellei tähän vuoteen mennessä ole tiennyt, kuka on Zendaya, viimeistään nyt on aika. 25-vuotias tanssija, laulaja, malli ja näyttelijä nimittäin tähdittää tämän syksyn suurimpia Hollywoodin hittielokuvia: Dyyniä ja keskiviikkona ensi-iltaan tulevaa Hämähäkkimiestä.

Zendaya American Music Awards -gaalassa Los Angelesissa vuonna 2014.

Zendaya Met-gaalassa New Yorkissa toukokuussa 2019. Tommy Hilfigerin suunnitteleman Tuhkimo-mekon alle oli viritetty teknologiaa, jonka ansiosta asu vaihtoi väriä kuin taikaiskusta tummansinisestä hohtavan hopeiseksi.

Zendaya Dyynin ensi-illassa Lontoossa viime lokakuussa.

Zendayan tie Hollywood-tähdeksi on auennut runsaassa kymmenessä vuodessa. Opettajaisän ja näyttelijä-äidin tytär varttui Kalifornian Oaklandissa.

Kerrotaan, että Zendayan isä toivoi tyttärestään ensimmäistä NBA:n naispelaajaa mutta tyttärellä itsellään oli muita suunnitelmia.

Tanssimisesta kiinnostunut Zendaya on entinen lapsimalli, jonka matka viihdemaailman tähteyteen alkoi 14-vuotiaana hänen saatuaan ensimmäisen ison televisioroolin Disney-sarjasta Shake It Up (2010–2013). Se kertoo kahdesta nuoresta tytöstä, jotka haluavat tulla tanssijoiksi.

Zendaya itse kuului jo kahdeksanvuotiaana hiphoptanssiryhmään. Sarjassa hän pääsi esittelemään paitsi rakasta harrastustaan myös koomikon kykyjään. Hänen musiikkiuransa käynnistyi samoihin aikoihin. Ensimmäinen single Swag It Out ilmestyi vuonna 2013.

Shake It Upista tuli yksi Disneyn suosituimmista sarjoista, joten ei ole ihme, että Zendayan vetovoimaan luotettiin pian myös elokuvissa. Hän sai rooleja muun muassa sellaisista nuorisoelokuvista kuin Frenemies (2012) ja Zapped (2014).

Seuraava menestyssarja oli K.C. Salainen agentti (2015–2018). Siinä Zendaya näyttelee 16-vuotiasta koululaista, jonka vanhemmat alkavat kouluttaa tyttärestään hallituksen salaista agenttia.

Sekä Shake It Up että K.C. Salainen agentti ovat kepeitä tilannekomediasarjoja. Se on tyylilaji, jonka Zendaya taitaa vaivattomasti.

K.C. Salainen agentti -sarjaa tehtiin vuosina 2015–2018.

Zendayan omaperäinen ja rento pukeutumistyyli on kiinnostanut tv-katsojia heti alusta asti.

Viimeistään siitä lähtien, kun hänet palkittiin vuonna 2014 eräässä teinigaalassa parhaasta tyylistä, Zendayaa on nimitetty sekä roolimalliksi että muoti-ikoniksi.

Vuonna 2016 Zendaya lanseerasi oman vaatemallistonsa Daya by Zendaya. Kiivaasti kehopositiivisuuden nimeen vannova näyttelijä halusi luoda brändin, joka puolustaa androgyniaa ja häilyvää sukupuolta. Hän myös halusi, että vaatteet ovat helposti kaikkien saatavilla.

Toistaiseksi mallisto on kaiketi ”jäissä”, sillä pari vuotta oman mallistonsa perustamisen jälkeen Zendaya joutui irtisanomaan yhteistyön vaatebrändiään pyörittäneen yrityksen kanssa, koska asiakkaat alkoivat valittaa massiivisista tilausten toimitusongelmista.

Nykyään Zendayalla on myös oma hajuvesimerkki Lancomella sekä Tommy x Zendaya -niminen vaatemallisto Tommy Hilfigerillä. Uusimman malliston kerrotaan saaneen innoituksensa pitkälti 1970-luvun tyylistä.

Zendayaa esittävä Barbie-nukke puettiin vuoden 2015 Oscar-gaalan asuun.

Jo vuonna 2016 Fashion Magazine nimitti Zendayaa sukupolvensa vaikutus­valtaisimmaksi teinitähdeksi.

Kuinka monella sen ikäisellä on esimerkiksi oma näköis-Barbie? Zendaya sai sellaisen aika pian vuoden 2015 Oscar-gaalan tapahtumien jälkeen. Barbie-nukkejen valmistaja Mattel otti näyttelijään yhteyttä ja sanoi haluavansa valmistaa Barbien, jolla on täsmälleen samanlainen ulkomuoto kuin Zendayalla oli Oscar-gaalassa.

”Lapsena en koskaan löytänyt minulta näyttävää Barbieta. Kuinka ajat ovatkaan muuttuneet. Kiitos tästä kunniasta ja siitä, että saan olla osana monipuolistamassa ja laajentamassa kauneuden määritelmää”, hän kertoi Pagesix-sivustolle.

Ensimmäiset suuret elokuvaroolinsa Zendaya nappasi vuonna 2017 ilmestyneestä musikaalielokuvasta The Greatest Showman sekä Marvelin supersankarielokuvasta Spiderman: Homecoming.

Ensimmäisessä hän näyttelee akrobaatti- ja trapetsitaiteilijaa epätavallisista esiintyjistä kootussa sirkuksessa, jota johtaa Hugh Jackmanin esittämä showmies. Zendayan kerrotaan tehneen monet stunteistaan itse. Hän keinuu ja nousee korkeuksiin köysissä ja renkaissa roikkuen.

Yhdessä näyttävimmistä musikaali­kohtauksista Zendaya tekee intiimejä trapetsitemppuja vastanäyttelijänsä Zac Efronin kanssa samalla kun he esittävät laulun Rewrite the Stars.

Hämähäkkimiehessä hän näyttelee nimiroolia esittävän Tom Hollandin rinnalla – jonka kanssa nykyään myös seurustelee avoimesti. Elokuvasarjan kolmas osa tulee ensi-iltaan keskiviikkona.

Ensimmäisessä Hämähäkkimies-elokuvassa Zendaya oli vielä suhteellisen pienessä roolissa, eikä häntä edes mainita monissa elokuvasta kirjoitetuissa arvioissa. Vanity Fairin mukaan Zendaya loisti kuitenkin kaikissa niissä hetkissä, jotka hänellä elokuvassa on, ja oli katsojalle suorastaan ”komediallinen nautinto”.

Hämähäkkimiehen jatko-osissa Spider-Man: Far From Home (2019) ja Spider-Man: No Way Home (2021) näyttelijän rooli kasvaa.

The Greatest Showman (2017).

Spider-Man: No Way Home (2021).

Lopullisen irtioton Disneyn lapsitähteydestä Zendaya teki saadessaan roolin vuonna 2019 alkaneesta HBO:n sarjasta Euphoria. Siinä Zendaya näyttelee 17-vuotiasta narkkaria Rue Bennettiä, jolla on vaikeuksia pysyä erossa huumeista.

Zendaya palkittiin roolista Emmy-palkinnolla vuonna 2020, ja hänestä tuli siten 24-vuotiaana nuorin parhaasta draamasarjan pääroolista Emmy-palkittu näyttelijä.

Zendaya ja John David Washington Netflix-elokuvassa Malcolm & Marie.

Euphoriasta on tulossa myös toinen kausi. Koronapandemia kuitenkin keskeytti sen kuvaukset, ja sillä välin Zendaya on näytellyt Netflix-elokuvassa Malcolm & Marie, jonka hän on myös itse osittain tuottanut. Muutaman miljoonan dollarin budjetilla tehty elokuva myytiin Netflixille 30 miljoonalla dollarilla.

HBO:n pantua Euphorian kuvaukset tauolle Zendaya ehdotti sarjan ohjaajalle Sam Levinsonille, että tämä kirjoittaisi draaman, jotta Euphorian työryhmä pysyisi työllistettynä. Levinson ryhtyi toimeen ja käsikirjoitti tarinan pariskunnasta – elokuvaohjaajasta ja tämän tyttöystävästä – jotka palaavat elokuvagaalan jälkeen kotiin ja alkavat sen jälkeen puida suhdettaan.

Mustavalkoisessa, intiimissä ja intensiivisessä elokuvassa Zendaya pääsee ensi kertaa näyttämään kykyjään aikuisen naisen roolissa.

Dennis Villeneuven Dyynin ensimmäisessä osassa Zendayasta nähdään enimmäkseen vain hänen roolihahmonsa Chanin hypnoottisen siniset silmät, joista Timothée Chalametin esittämä päähenkilö uneksii, mutta elokuvan jatko-osissa rooli on varmasti näkyvämpi.

Vuonna 2021 Zendaya nähtiin yhdessä Dyyni-elokuvan päärooleista.

Zendayan Hollywood-ura on juuri nyt rakettimaisessa nousussa.

Hän on kuin naispuolinen Timothée Chalamet, Dyyni-elokuvan pääosan esittäjä ja ikäluokkansa supertähti.

Seuraavaksi Zendaya nähdään muun muassa Francis Ford Coppolan jättimäisessä scifielokuvassa Megalopoulos. Lisäksi hänet on kiinnitetty yhdysvaltalaisesta laulajasta Ronnie Spectorista kertovan elokuvan nimirooliin ja hän tuottaa yhdessä Reese Witherspoonin kanssa trillerielokuvan A White Lie.

Tähdelle itselleen tuntuu olevan tärkeää taistella merkityksellisten asioiden puolesta. Zendaya haluaa olla esimerkki ja tienraivaaja.

Hän on avoimesti kritisoinut muun muassa Hollywoodia monimuotoisuuden puutteesta ja kapeista kauneusstandardeista. Hän on esimerkiksi todennut, että hänen vaalea ihonvärinsä on tehnyt hänestä elokuvateollisuuteen hyväksyttävän version mustasta tytöstä.

”Sen on muututtava. Olemme aivan liian kauniita ja mielenkiintoisia, jotta minä voisin olla sen ainoa edustaja”, Zendaya sanoo Marie Clairin haastattelussa.

Zendaya on sanonut taistelevansa usein rooleista, joita ei ole kirjoitettu hänelle, mutta hän vain panee ne toimimaan itselleen. Hänelle on tärkeää ainakin yrittää rooleja, joita ei ole kirjoitettu mustille ihmisille, ja katsoa, mihin se johtaa.

”Tiedän, että monet ihmiset seuraavat minua. Siksi yritän parhaani mukaan kertoa itsestäni ja elää parhaalla mahdollisella tavalla, jotta voin innostaa fanejani parempaan elämään, hankkimaan koulutusta ja oppimaan itsestään. Haluan avata heidän silmänsä sellaisille mahdollisuuksille ja ideoille, joita he itse eivät ehkä ole koskaan ajatelleet. Ajattelen, että se on minun vastuuni.”