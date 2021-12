Los Angelesissa pidettävä vuotuinen The Game Awards -tapahtuma on järjestetty vuodesta 2014 alkaen.

Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva pelistudio Housemarque on saanut huomattavan tunnustuksen, kun sen tänä vuonna Playstation 5 -konsolille julkaisema peli Returnal valittiin The Game Awards -tapahtumassa vuoden toimintapeliksi.

Muut ehdokkaat kategoriassa olivat Back 4 Blood, Chivalry II, Deathloop ja Far Cry 6.

Returnal on tehty yhteistyössä pelialan jätin Sony Interactive Entertainmentin kanssa. Tämän vuoden keväällä julkaistiinkin suomalaisella pelialalla historiallinen yrityskauppa, kun Sony ilmoitti ostaneensa Housemarquen.

Returnal-peli sai heti julkaisunsa jälkeen paljon ylistäviä arvioita. Indiewiressä Returnalia hehkutettiin ”PS5-aikakauden ensimmäiseksi mestariteokseksi”, Game Revolutionissa ”vallankumoukselliseksi”.

HS:n toimittaja Juho Typpö antoi pelille arvostelussaan neljä tähteä.

”Returnal on säväyttävä, huikea kokemus. AAA-luokassa se on jopa ainutlaatuinen: peli, jonka tekijöillä on ollut tinkimätön näkemys, josta on myös pidetty kiinni. Ja se on kannattanut. Housemarque nosti nyt itsensä pelimaailman huippustudioiden joukkoon”, Typpö kirjoitti arvostelussaan.

Returnal alkaa tilanteesta, jossa ASTRA-korporaation tutkimusmatkailija Selene Vassos haaksirikkoutuu yhden hengen avaruusaluksellaan tuntemattomalle planeetalle. Paikka kuhisee vihamielisiä olentoja, ja tehtävänä on selvitä hengissä pois.

Returnal -pelin päähahmo on tutkimusmatkailija Selene Vassos.

Kun planeetan vaarat koituvat Selenen kohtaloksi, hän havahtuu taas aluksen pakkolaskupaikalta. Sama toistuu joka kerta kuolon koittaessa. Pelaajalle tämä tarkoittaa sitä, että aina epäonnistumisen jälkeen joutuu aloittamaan alusta. Pelialue muokkautuu tällöin uusiksi, eli reitit, maasto ja alueelta löytyvät esineet vaihtuvat. Peli arpoo muutokset satunnaisesti.

Juuri pelin vaikeuden takia Typpö kuvailee Returnalia myös ”raivostuttavaksi peliksi”.

Vuonna 1995 perustetun Housemarquen tarina ei ole ollut pelkkää nousukiitoa. Välillä koko studion jatko on tuntunut olevan vaakalaudalla. Nyt tilanne näyttää valoisalta.

The Game Awards -tilaisuudessa palkinnon noutivat Gregory Louden Housemarquelta ja Pedro Sousa Sonylta.

”Kun liityin Housemarquehen, tiesin Returnalin olevan todella erityinen peli”, Louden sanoi kiitospuheessaan.