Naisartistin ikä tehdään aina näkyväksi, muistuttaa Einin elämäkerta – Uransa alussa laulaja oli Lapin tyttö, nyt hän on ikinuori

Anna-Liisa Hämäläisen kirjoittama Eini-elämäkerta tuntuu välillä myötäkarvaiselta, mutta muiden haastattelut vievät laulajan paremmin kontekstiin, kirjoittaa kriitikko Janne Mäkelä.

Suomalaiset janoavat taas energistä bilemusiikkia, ja Einistä on tullut keikkakentän kestosuosikki.

Tietokirja

Anna-Liisa Hämäläinen: Diskokuningatar Eini. Docendo. 349 s.

Laulaja Eini (oik. Eini Pajumäki, s. 1960) on esiintynyt meille jo 44 vuotta.

Se on hämmästyttävää. Eini ei nimittäin ole missään vaiheessa kuulunut kirkkaimpien suomalaistähtien joukkoon. Lisäksi häneltä puuttuvat isot hitit. Parhaiten on pärjännyt jouluna 1977 ilmestynyt ensilevytys, saksalais-espanjalainen eurodiskokäännös Yes, sir, alkaa polttaa, joka jäi levymyyntilistalla kymmenen kärjen ulkopuolelle mutta oli jukeboksien suursuosikki.

Kenties apuna ovat olleet niin sanotut ulkomusiikilliset ansiot? Ei, Eini ei ole ryvettynyt skandaaleissa. Julkisuuskuva on puhtoinen.

Eini ei myöskään ole kohdannut vuoren kokoisia vastoinkäymisiä, ellei nuoruuden syömishäiriötä ja lama-ajan velkataakkaa sellaisiksi lasketa.

Ei jättihittejä, ei iskelmädraamaa.

Mikä selittää Einin suosion? Vastausta tähän etsii toimittaja Anna-Liisa Hämäläinen elämäkerrassa Diskokuningatar Eini.

Hämäläisen vastaus on yksinkertainen: työ ja rehellisyys. Eini painaa pitkää päivää ja on oma itsensä. Hän on tuiki tavallinen ja usein ujokin – paitsi esiintymislavalla. Siellä hänestä tulee diskokuningatar.

Suunta oli selvä jo nuorena. Meänkielinen maalaistalon kasvatti Pellosta aloittaa keikkailemisen 14-vuotiaana. Kun muut tytöt lähtevät emäntäkouluun, Eini postittaa demokasetin musiikkimoguli Toivo Kärjelle. Hän pääsee levyttämään 17-vuotiaana ja saa oman bändin.

Aikakauden musiikkibisnes on seksistinen ja naisia vähättelevä, mutta Eini säästyy pahimmilta törkeyksiltä. Laulajalle itse toivoo, ”ettei pissa nouse päähän”. Eikä se nouse. Eini ei juo eikä häröile. Sen sijaan hän levyttää b-sarjan käännöskappaleita ja joukon koneiskelmiä, seassa pikkuklassikko Kesä ja yö (1984).

1990-luvulla seuraa siirto perinteisempään iskelmään, mutta vuosituhannen vaihduttua suomalaiset janoavat taas energistä bilemusaa. Disko-Einistä tulee keikkakentän kestosuosikki.

Eini vuonna 1982.

Sujuvan asiallisesti kirjoitettu elämäkerta viestii, miten Eini on aitouttaan kadottamatta kasvanut ihmisenä. Myötäkarvainen näkemys kaikkien rakastamasta artistista painottuu välillä jopa niin, että tuntuu kuin tekstiä olisi näpytellyt sydänystävä.

Haukotusvaara onneksi vältetään näppärällä konstilla. Einin lisäksi ääneen pääsevät kollegat, fanit ja ulkopuoliset asiantuntijat kuten kulttuuriseen musiikintutkimukseen perehtynyt Anna-Elena Pääkkölä. Eini kontekstualisoituu. Lukijalle selviää, miten keikkabisnes toimii ja millaisia ihanteita ja vaatimuksia naislaulajiin kohdistuu.

Selviää sekin, että naisartistin ikä tehdään aina näkyväksi, kliseiden kera. Uransa alussa Eini oli Lapin tyttö, nyt hän on ikinuori.

Muutokset ovat artistille kasvun paikkoja. Einille pieni pettymys oli, kun albumi Vihdoin valmis ei vuonna 2020 ilmestynyt ollenkaan fyysisessä muodossa. Onneksi on myös pysyvyyttä: aina on jossain joku, joka haluaa bileet pystyyn ja kutsuu lihaa ja verta olevan artistin paikalle.

Lavalla Eini on omimmillaan, mutta sinne päästäkseen täytyy toimia perinteisen iskelmäkaavan mukaan. On pidettävä koneisto kunnossa ja ajettava tuhansia kilometrejä.

Diskokuningatar on lopulta myös diskotyöläinen, hieman niin kuin John Travoltan esittämä, kouluja käymätön tanssilattian kuningas elokuvassa Saturday Night Fever.

Tästä vertauksesta Eini ei ehkä pidä. Elämäkertatietojen mukaan hänen inhokkilaulunsa omasta tuotannosta on vuonna 1979 ilmestynyt Kuinka rakastan Travoltaa.