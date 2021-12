The Monkees -yhtyeestä tunnettu Michael Nesmith on kuollut

Nesmith kuoli 78-vuotiaana kotonaan.

The Monkees -yhtyeen jäsenet Lontoossa vuonna 1967: Michael Nesmith (vas.), Peter Tork, Davy Jones ja Micky Dolenz.

The Monkees -yhtyeestä maailmanmaineeseen noussut Michael Nesmith on kuollut, Rolling Stone -lehti kertoo.

”Rajattomalla rakkaudella ilmoitamme, että Michael Nesmith on siirtynyt ajasta ikuisuuteen tänä aamuna kotonaan, perheensä ympäröimänä rauhallisesti ja luonnollisista syistä”, Nesmithin perhe sanoi lausunnossaan.

Nesmith oli kuollessaan 78-vuotias. Hänen viimeiseksi jäänyt liveshow’nsa oli alle kuukausi sitten Los Angelesissa.

The Monkeesissa Nesmith tuli tunnetuksi yhtenä ”monkeesta”, joka esiintyi vihreässä hatussa puhuen paksua Teksasin murretta. Hän kirjoitti muun muassa laulut Circle Sky, Listen to the Band ja Mary, Mary.

Hän myös johti onnistuneen kapinan tuottaja Don Kirshneriä vastaan, minkä taustalla olivat yhtyeen tiukasti rajatut luovat mahdollisuudet vaikuttaa omaan musiikkiinsa.