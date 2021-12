78-vuotiaana kuollut Mike Nesmith sai soolotuotannolleen vaikutusvaltaisia faneja myös Suomesta.

The Monkees -yhtyeessä yli 75 miljoonaa levyä myynyt ja merkittäväksi lauluntekijäksi soolourallaan noussut Mike Nesmith kuoli 78-vuotiaana pitkällisten sydänongelmien jälkeen, kertoo esimerkiksi The New York Times. Nesmith oli syntynyt Houstonissa Texasissa 30. joulukuuta 1942.

Nesmith oli tehnyt jo pari singleä ja saanut kustannussopimuksen lauluntekijänä, kun hänet rekrytoitiin fiktiivisestä The Monkees -yhtyeestä kertovaan komediasarjaan televisiossa. Sarjan inspiraationa oli The Beatlesin Hard Day’s Night -elokuva ja sitä esitettiin vuosina 1966–1968.

Davy Jones, Peter Tork, Micky Dolenz ja Mike Nesmith olivat The Monkees televisiosarjassa ja lopulta myös albumeilla.

Televisiosarjan pohjalta ryhdyttiin tekemään myös singlejä ja albumeita, joihin tuottajat tilasivat musiikkia ulkopuolisilta lauluntekijöiltä studiomuusikkojen esitettäväksi. Monkees-näyttelijät saivat aluksi lauluosuuksia ja Nesmith myös tuottajan ja harvakseltaan säveltäjän töitä.

Hittejä syntyi, mutta jäsenet korostivat jo varhain julkisuudessa, että he lähinnä näyttelivät oikeaa rockyhtyettä.

Soittotaito kuitenkin kehittyi ja konseptiin lisättiin konserttiesiintymisiä. Nesmith johti lopulta onnistunutta kapinaa tuottaja Don Kirshneriä vastaan, ja yhtye sai päätösvaltaa nimellään julkaistuun musiikkiin.

Jo Headquarters-levyn keväällä 1967 he tekivät oikeana yhtyeenä ja jatkoivat televisiosarjan jälkeen aina vuoteen 1970. Nesmithin Monkees-sävellyksiä olivat esimerkiksi Mary, Mary, You Told Me ja You Just May Be The One.

Nesmith löysi omimman äänensä countryvaikutteisena lauluntekijänä. First National Band sai Top 40 -hittejä kuten Joanne ja Silver Moon, mutta hajosi juuri ennen kuin The Eagles sai valtavan suosion samankaltaisella musiikilla.

Nesmith siirtyi soolouralle ja teki 1970-luvulla asiantuntijoiden arvostamia albumeja ilman entistä listamenestystä. Hän oli myös tuottaja, jolla oli Countryside-alamerkki Elektra Recordsilla.

Suomeen syntyi Nesmith-kultti, kun Musa- ja Soundi-lehden varhainen päätoimittaja Waldemar Wallenius ylisti Nesmithiä ja innosti kollegansakin tutustumaan tuotantoon. Heikki Harma eli Hector suomensi Nesmith-klassikoista Silver Moonin Seppo Närhelle (Minä sekä toi kuu) ja Talkin to the Wall -laulun Freemanille (Käyntikortti). Raul Reiman puolestaan suomensi Magic-laulun Raimo Kerolle (Tää yö on meidän).

1970-luvun lopulla Nesmith on sanonut olleensa suurissa taloudellisissa vaikeuksissa huonojen sopimusten ja laskevan suosion myötä. Kaikki muuttui perinnön myötä, kun hänen äitinsä kuoli sairauskohtaukseen 56-vuotiaana vuonna 1980.

Bette Nesmith Graham oli aikoinaan keksinyt konekirjoitustyötä helpottamaan Liquid Paper -korjausnesteen ja perustanut sen varaan yrityksen, joka kasvoi tappiollisten varhaisvuosien jälkeen menestyksekkäästi. Gilette osti vuonna 1979 yrityksen summalla, joka on arvoltaan yli 150 miljoonaa nykyeuroa.

Nesmith olisi ehkä menestynyt jälleen ilman perintöäkin, sillä hänestä tuli musiikkivideoiden pioneeri juuri sopivaan aikaan. Jo The Monkees -esitykset olivat kuin varhaisia musiikkivideoita, ja hän hyödynsi taustaansa käsikirjoittamalla Rio-singlen (1979) näppärän videon. Se nosti laulun listoille useissa maissa.

Nesmithin musiikkivideoiden estetiikkaa hyödyntävä Elephant Parts -televisio-ohjelma voitti Grammyn parhaan videon sarjassa vuonna 1981. Ohjelma yhdisteli sketsejä ja musiikkivideoita.

Samana vuonna 1981 perustettiin MTV ja pyydettiin esimerkiksi Lionel Richien ja Michael Jacksonin videoiden tuottajaksi. Perintövarallisuutensa avulla hän tuotti myös elokuvia, joista arvostetuin on Repo Man.

Sooloura elpyi vuonna 1992, jolloin hän julkaisi ensimmäisen uuden albumin sitten vuoden 1979. Sooloalbumeita kertyi tämän jälkeen vielä muutamia.

Kun Nesmith saattoi nyt taloushuolista vapaana tehdä mitä tahansa, hän monien yllätykseksi elvytti yhteistyön The Monkees -jäsenten kanssa. Nesmith osallistui jälleen Monkees-albumeille 1996, 2016 ja 2018 sekä joillekin kiertueille.

Michael Nesmith esiintyi Monkeesin kanssa vuonna 2012 Escondidossa, Kaliforniassa.

Nesmith sanoi Rolling Stone -lehdelle, että hän ei lainkaan hävennyt The Monkees -vaihetta urallaan. ”Sehän oli todella hauskaa ja hienoa aikaa elämässäni”, hän muistutti. Muistelmissaan Infinite Tuesday (2017) hän myös korosti ettei suinkaan ollut Monkeesin ainoa ”oikea muusikko” kuten usein väitettiin. Osa yhtyeen jäsenistä ylsi aikansa harjoiteltuaan soittotaidoiltaan pidemmälle, mikä heijastui myös paluukiertueilla.

Muiden alkuperäisjäsenten kuoltua Nesmith ja Micky Dolenz jatkoivat yhteistyötä sekä lavalla että studiossa. Tänä vuonna julkaistiin Dolenz sings Nesmith -levy. Viimeisen yhteisen konserttinsa he esittivät muutama viikko ennen Nesmithin kuolemaa 14. marraskuuta Los Angelesissa.

Nesmith oli neljän lapsen isä. Hänen kolme avioliittoaan päättyivät eroon.

