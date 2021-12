Helsingin Kaupunginteatterin pukusuunnittelija Maija Pekkanen on kuollut

Pukusuunnittelija Maija Pekkanen kuoli nopeasti edenneeseen vakavaan sairauteen torstaina 9. joulukuuta 2021. Pekkanen oli syntynyt 16. maaliskuuta 1941. Asiasta kertoi HS:lle hänen sisarensa.

Pekkanen kävi ensin Helsingin Käsityönopettajaopiston vuosina 1961–1966, jonka jälkeen hän sai kiinnityksen Kuopion Yhteisteatteriin puvustonhoitaja-pukusuunnittelijaksi. Maija Pekkasen sisar Hilkka Pekkanen-Ronimus työskenteli tuolloin teatterissa ohjaajana. Kolmas sisar Hanna Seppälä on hopeaseppä.

”Maija oli sellainen tasoittava luonne meidän sisarusparvessa”, Pekkanen-Ronimus kertoo puhelimessa. ”Olimme paljon tekemisissä toistemme kanssa.”

Kuolema tuli yllätyksenä, sillä Maija Pekkanen oli hyvässä kunnossa, sisar kertoo.

Kahdesta asiasta sisar on hyvillään. ”Maija eli todella pitkän ja rikkaan elämän, ja hän uskalsi elää sen omalla tavallaan. Ja kun diagnoosi tuli hän toivoi, että lopputaival, tämä viimeiset sata metriä, olisi lyhyt ja kivuton. Ja tämä toteutui.”

Maija Pekkasen puvustama Viimeiset kiusaukset esitettiin Savonlinnan oopperajuhlilla kesällä 1977. Pääosassa Martti Talvela.

Maija Pekkanen suunnitteli paljon erilaisia historiallisia puvustuksia, kuten univormuja, ja keräsi tietoa muun muassa ulkomaisten tuttaviensa välityksellä, käsittelipä tekeillä oleva näytelmä sitten Chileä tai natsi-Saksaa.

”Hän oli hyvin perusteellinen tekemään taustatyötä, ja teki sen pohjalta sitten oman näkemyksensä”, Pekkanen-Ronimus kertoo.

Vuonna 1992 Pekkanen totesi HS:n haastattelussa tuntevansa suomalaisen ohjaajan hyvät ja huonot puolet. Tuolloin hän oli jo työskennellyt 25 vuoden aikana noin 50 ohjaajan kanssa.

”Jos pukusuunnittelijan työ näyttää kehnolta, on kyllä syytä katsoa ohjaajaan. Kaikilla ei ole näkemystä pukusuunnittelusta”, Pekkanen totesi. ”Teatteri on kollektiivista työtä. Me olemme hirveän riippuvaisia koko työryhmän tasosta.”

Pekkanen ei ollut vaikuttunut ohjaajien kyvystä ymmärtää puvustuksen mahdollisuuksia. ”Esimerkiksi erotiikkaa ohjaajilta löytyy yleensä vain kolmenlaista. Se on: paljasta pintaa, mustaa nahkaa tai piukkaa”, hän kertoi. ”Lampaanvillainen paitakin voi olla eroottinen, jos se osataan käyttää ja kantaa oikein.”

Maija Pekkanen valmisteli puvustuksia Helsingin Kaupunginteatterin Albert Speer -näytelmään tammikuussa 2002.

Pekkanen ulotti työskentelyään puvustuksen lisäksi myös lavastukseen ja ohjaukseen. Sisar kutsuukin häntä teatterin monitoiminaiseksi.

Lisäksi Maija Pekkanen ja Hilkka Pekkanen-Ronimus tekivät 1970- ja 80-luvuilla töitä ay-liikkeessä teatterialan työehtosopimusten eteen. Kansainvälisen toimintansa kautta Pekkanen kiersi lähes koko maapallon, sisar kertoo. Vuonna 2001 Pekkanen valittiin skenografien, teatteriarkkitehtien ja teatteriteknisten kansainvälisen järjestön Oistatin puheenjohtajaksi. Hän oli järjestön hallituksen jäsen vuodesta 1991.

Maija Pekkanen sai Pro Finlandia -mitalin vuonna 1999.

Esko Salminen Maija Pekkasen puvustamana Helsingin Kaupunginteatterin näytelmässä Peer Gynt vuonna 1981.

Maija Pekkaselle ehti kertyä pukusuunnittelu- ja lavastustöitä yhteensä yli 180 näytelmään, oopperaan, tanssiesitykseen ja monologiesitykseen. Helsingin Kaupunginteatterin pukusuunnittelijana Pekkanen toimi vuodesta 1972 lähtien, mutta teki vierailuja muun muassa Suomen Kansallisteatteriin, Suomen Kansallisoopperaan, Savonlinnan oopperajuhlille, Tampereen Työväenteatteriin ja Tampereen teatteriin.

Leena Juntunen on tehnyt väitöskirjansa Pukusuunnittelijan ammatti Suomessa vuosina 1960-1975 : Maija Pekkasen tarina (2010) Pekkasen työn varhaisista vuosista.

