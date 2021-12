Keski-ikäistyminen on tehnyt Sinkku­elämää-sarjan naisista tylsiä – Sarjan jatko-osa And Just Like That alkaa ankeasti

Alkuperäisen sarjan älykkyydestä ei ole, ainakaan avausjaksojen perusteella, mitään jäljellä.

Monet ovat jo ehtineet katsoa Sinkkuelämää-sarjan paluuta And Just Like That, jonka kaksi ensimmäistä jaksoa on juuri julkaistu HBO Max -palvelussa.

Me kriitikot emme saaneet jaksoja ennakkokatseluun, kuten yleensä, joten olen samalla viivalla muiden kanssa. Sarja tulee jatkumaan kymmenen jakson ajan, jakso per viikko.

Alkuperäisen Sinkkuelämää-sarjan jälkeen on nähty kaksi melko heppoista elokuvaa, joten oli oikeastaan yllätys, että sitä haluttiin vielä jatkaa. Odotukset eivät ole olleet korkealla.

Kuulun siihen ikäluokkaan, jolle alkuperäinen tv-sarja ensisijaisesti tehtiin 1990-luvun lopulla, ja olen siis vanhentunut samaa tahtia newyorkilaisen naisnelikon kanssa. Annan harmaiden hiusten näkyä, kuten Miranda. Lapset ovat kasvaneet ja sarjan liitot kestäneet ihmeen hyvin siihen nähden, miten paljon tuskaa niiden alkuaikoina saatiin kärsiä.

Tai ehkä sarja haluaa kertoa, että ne ovat kestäneet juuri siksi.

Epäluuloa paluussa herättää jo se lähtöasetelma, että ystävysten elämä ei ole juuri muuttunut. Charlotte (Kristin Davis) on uskollinen pikkuporvarilliselle tyylilleen, jota on pedattu alusta lähtien. Miranda (Cynthia Nixon) valitsi lopulta luotettavimman miehen, joka on pysynyt rinnalla. Ja Carrie (Sarah Jessica Parker), päähenkilö, elää onnellisessa suhteessa iänikuisen Kihonsa kanssa.

Niin siinä vain kävi, just like that, että keski-ikäistyminen on tehnyt naisista tylsiä. Media-alan murros näkyy siinä, että Carrie on mukana podcast-ohjelmassa. Samalla hänestä on tullut arka puhumaan aiheesta, jonka varaan koko sarja alun perin tehtiin: seksistä. Miranda mokailee akateemisessa maailmassa, koska ei ole muka tottunut ympäröivään moninaisuuteen. Charlotte paapoo lapsiaan.

Vaan miten on käynyt Samanthan? Hän on poistunut, koska näyttelijä Kim Cattrall ei tullut toimeen Sarah Jessica Parkerin kanssa. Viittauksia riitoihin on ripoteltu alkujaksoihin, liikaakin.

Elokuvissa Samantha oli piristysruiske, joka rohkeni puhua jopa vaihdevuosista. Kiinnostavaa muuten nähdä, mainitaanko niitä ollenkaan. Naisethan ovat nyt viisikymppisiä.

Alkuperäisen sarjan älykkyydestä ei ole enää mitään jäljellä, vaan elokuvista lähtien on tyydytty pintapuoliseen pikkunokkeluuteen. Tässä vaiheessa voisi olla esimerkiksi raikasta, jos Carrie olisi kyllästynyt luksusbrändeihin.

Alkuun valittu tunnelmakaan ei houkuttele, mutta pelihän ei ole menetetty, sillä sarja saattaa vielä yllättää.

Ehkä naiset kulkevatkin kohti aivan uusia oivalluksia ja pääsevät vielä näyttämään, että juuri he ovat kaupungin cooleimmat ja fiksuimmat tyypit, jälleen.

And Just Like That, HBO Max.

Carrie tekee nykyään podcastia.

