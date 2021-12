Intialainen taiteilija Raja Ravi Varma on kuvannut erityisesti Malabarin mausterannikon ihmisiä ja kulttuuria. Maalaus Nainen peilin ääressä on vuodelta 1896. Se on kirjassa kardemumman esittelyn yhteydessä. Kardemummaa on käytetty Intiassa vuosituhansien ajan ayerveda-hoidoissa muun muassa vahvistamaan hiuksia.