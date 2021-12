Tietokirja kertoo kylmääviä tositarinoita naisista, joita lääketiede on kohdellut kaltoin vuosisatoja – viikon suosituksissa myös salatieteiden suomalaista historiaa, hieno sukellus romantiikan aikaan ja Nobel-juhlaa.

Viime vuonna ilmestyi suomeksi Caroline Criado Perezin teos Näkymättömät naiset – Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille. Tuore tietokirja Sairas ja viallinen jatkaa teemaa lääketieteen näkökulmasta ja on omiaan aiheuttamaan tunteiden vuoristoradan sekin, raivosta turhautumiseen. Feministinen kulttuurintutkija, tohtori Elinor Cleghorn on syventynyt historiaan pieteetillä ja tarjoaa kirjassaan loputtomasti esimerkkejä siitä, miten naisten kokemaa kipua ja sairauksia on kautta aikojen vähätelty ja naiset nähty viallisina ja puutteellisena miehen ollessa normi. Naisille tyypillisiä vaivoja jätetään yhä helposti tutkimatta, ja ”ailahteleva” hormonitoiminta on sulkenut naiset monista lääketieteellisistä tutkimuksista, Cleghorn toteaa, runsaaseen aineistoon nojaten.

Cleghorn on britti, ja hänen valitsemansa esimerkit ovat useimmiten Britanniasta ja Yhdysvalloista. Löytyy lontoolaiskirurgi Isaac Baker Brown, suuri klitoriksenpoiston ystävä, joka 1800-luvulla määräsi vammauttavan toimenpiteen mielellään erilaisista hermostollisista vaivoista kärsiville naisille, koska ajatteli vaivojen juurisyyksi liiallisen masturboinnin. Amerikkalaisen neurologit Walter Freeman ja James Watts puolestaan pitivät lobotomiaa (”psykoleikkauksia”) toimivana ratkaisuna “käytöshäiriöihin” 1930–40-luvuilla. ”Käytöshäiriöiksi” katsottiin helposti kaikki perinteisestä äidin ja kodinhengettären roolista poikkeava käyttäytyminen. Cleghornin lähteiden mukaan 75 prosenttia Freemanin ja Wattsin vuoteen 1942 mennessä lobotomisoimista potilaista oli naisia. Lobotomian onnistumista mitattiin sillä, miten avuliaasti nainen jatkoi kotiaskariaan, kirjoittaa Cleghorn.

Kirja näyttää, miten sidoksissa lääketieteen historia on yhteiskunnan kehitykseen ja kulttuuriin. Cleghorn avautuu kirjan lopussa myös omasta autoimmuunitaudistaan (lupus eli punahukka), jonka diagnosointiin meni vuosia ja kannustaa naisia puhumaan avoimesti vaivoistaan.

Koronapandemia on tuonut sairauden päivittäiseksi puheenaiheeksi.Liekö kohtalon ivaa, että koronavirustauti tuntuu kohtelevan ainakin hedelmällisessä iässä olevia naisia armeliaammin kuin miehiä, kuolleisuustilastojen mukaan – ja tämä saattaa johtua hormoneista.

Elinor Cleghorn: Sairas ja viallinen (Unwell Women, suom. Veli-Pekka Ketola). Bazar.

Uteliaiden etsijöiden kulttuurihistoriaa

Monivuotinen, laajan tutkijajoukon Uuden etsijät -hanke on kaivanut ansiokkaasti salatieteen ja okkultismin suomalaista kulttuurihistoriaa, josta yleisemmät kulttuurihistorialliset hankkeet tuntuvat mieluusti vaienneen. Tulokset on nyt pantu kansien väliin. Kirja on yksi 12:sta Vuoden historiateos -ehdokkaasta.

Uutta tietoa on tarjolla paljon.Työväenliikkeen ja esoterian voisi esimerkiksi äkkiseltään ajatella olevan etäällä toisistaan, mutta Antti Harmainen, Juuso Järvenpää ja Mikko Kemppainen näyttävät artikkelissaan, miten työväenliikkeen monet hahmot Matti Kurikasta Hilja Pärssiseen ja Yrjö Kalliseen olivat ajan hengen mukaan kiinnostuneita henkisistä asioista, eritoten teosofiasta. “Erityisen kiinnostavalta vaikuttaa Sosialidemokraattisessa puolueessa toimineiden ja siinä verrattain keskeisiin asemiin kohonneiden naisten suhtautuminen esoteeristen liikkeiden aatteisiin”, tutkijat kirjoittavat. Kansanedustaja Pärssisen (Sdp) ja kansakoulunopettaja Helmi Jalovaaran toiminta korosti sitä, että sosialismin ja esoterian sekoituksessa oli kyse kansainvälisestä ilmiöstä.

Valokeilaan nousee uudella tavalla myös esimerkiksi kirjallinen etsijä, runoilija Aarni Kouta, jonka jäämistön tutkijat ovat saaneet haltuunsa. Jäämistön keskeisen aineiston muodostavat puolison Elsa Roschierin ottamat valokuvat, varsinainen kulttuuriaarre.

Ida Moberg (1859– 1947) oli säveltäjä ja musiikinopettaja. Kuva on skannattu kirjasta Sulho Ranta: Suomen säveltäjiä puolentoista vuosisadan ajalta (WSOY, 1945)

Säveltäjä-antroposofi Ida Mobergin henkinen elämä nousee esiin Susanna Välimäen ja Juha Torvisen artikkelissa aiempaa laajemmasta näkökulmasta. Tekijät hahmottavat suomalaisen musiikin varhaismodernismissa kaksi esoteerisuuden linjaa: romanttisen ja ekspressionistisen.

Kahdeksaan lukuun jakautuvasta yli 300-sivuisesta teoksesta muodostuu kiinnostava vaihtoehtoinen suomalainen kulttuurihistoria.

Uuden etsijät, Salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria 1880-1930. Toim. Maarit Leskelä-Kärki & Antti Harmainen. Teos.

Romantiikka vaikuttaa vahvasti edelleen

Uuden etsijät -hankkeen fokuksessa on 1800–1900-lukujen taite monine uusine keksintöineen, jotka mullistivat elämän. BBC:n osittain tuottama kolmiosainen sarja kääntää kaukoputken hiukan kauemmas zoomaten romantiikan kauteen ja osoittaa silloin syntyneiden ajatusten yhteyksiä omaan aikaamme.

Kirjailija Victor Hugo (1802--1885) teki myös kuvataidetta, suorastaan vimmaisesti. – Kuvakaappaus dokumentista.

Kiehtovan sarjan kakkososa vie alitajunnan syövereihin. Erityisesti Kurjat-romaanistaan tunnettu ranskalaiskirjailija Victor Hugo oli myös kokeileva ja ennakkoluuloton taiteilija, joka teki yli tuhat teosta.

Sarjan juontaja, taidehistorioitsija Simon Schama tutkii Hugon synkkiä, usein omakuviksi tulkittavia näkyjä tämän kotimuseossa Guernseyn saarella.

Victor Hugo (1802– 1885) kuvattuna 1880-luvulla.

Hugo työsti kuvien kautta elämänsä suurinta traumaa: Tytär Léopoldine hukkui 19-vuotiaana. Léopoldinen veti aaltojen syvyyksiin tämän vaatteiden paino.

Tietoisuuden syvimpiin kerroksiin sukeltaminen on tuottanut ainutlaatuista taidetta, mutta siinä on myös riskinsä, Schama osoittaa. Sarja on vaikuttavasti kuvitettu, ja kakkososa päättyy Schumannin musiikin ja kirjallisten esimerkkien kautta romantiikan ajan ajatuksiin luonnosta, eräänlaiseen ”oodiin yhteydellemme alati laajenevan maailmankaikkeuden kanssa”.

Simon Schama ja romantiikan aika (The Romantics and Us, Oxford Films/BBC, 2020). Yle Areena.

Nobel-juhliin kotisohvalta

Victoria Dyring (vas.), Jessika Gedin, Pernilla Månsson Colt ja Cecilia Gralde johdattelevat luonnikkaasti Nobel-illan teemasta toiseen.

Yleisradio ei tänä vuonna välittänyt suorana Nobel-päivän juhlallisuuksia 10. joulukuuta. Mutta ei hätää, mukaan pääsee netin välityksellä, peräti vuoden ajan.

Nobel-palkintoja voittaneiden alansa huippujen haastattelut ovat ohjelman varsinainen pihvi, ja ne on toteutettu kiinnostavasti kuten ennenkin. Upea banketti jäi koronapandemian takia toista vuotta peräkkäin väliin, ja ensi vuodeksi kaavaillaankin kaikkien aikojen juhlaa kolmen vuoden voittajineen jos pandemia suo. Iltapukuloistoa oli nytkin riittämiin, ei vähiten illan juontajien Jessika Gedinin, Cecilia Gralden, Victoria Dyringin ja Pernilla Månsson Coltin ansiosta. Kulinaristinen anti on tällä kertaa poikkeuksellinen: kokki Niclas Ekstedt on kuvitellut, millainen olisi vuoden 2071 juhlamenu, kun ilmastonmuutos ei salli enää nykyisenkaltaista juhlintaa. Lautasella on paljon metsän antimia ja erilaisia leväsortteja. Juontaja-maistelija väittää uskottavan tuntuisesti, että hyvää on.

Ohjelma käy ruotsin tunnista: tekstitys on saatavilla, mutta vain ruotsiksi. Voittajahaastattelut ovat englanniksi, ja ne löytyvät palvelusta myös erillisinä.

En kväll för Nobel. SVT Play.

