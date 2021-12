Paavo Talvela oli lahjakas organisaattori, joka hallitsi sodan kaaosta huutamalla.

Elämäkerta

Antti Tuuri: Paavo Talvelan elämä. Siltala. 350 s.

Paavo Talvela (1897–1973) lienee itsenäisen Suomen historian maineikkain sotapäällikkö heti marsalkka Mannerheimin jälkeen.

Saksassa jääkärinä aloittanut Talvela osallistui sisällissotaan, heimosotiin, talvisotaan ja jatkosotaan. Näistä kolmeen viimeiseen hyvin keskeisessä roolissa.

Siksi monille voi tulla yllätyksenä, että Talvela teki pidemmän uran siviilinä kuin sotilaana. Olipa hän usein täysin kyllästynyt sotilaselämään ja halusi siitä aktiivisesti pois.

Talvelan siviiliuralle mahtui useita työnantajia, kuten Suomi-Filmi ja Alkon edeltäjä Alkoholiliike, jonne hän palkkasi töihin vanhoja armeijakavereitaan. Hänellä oli lisäksi eri tehtäviä Suomen puunjalostusteollisuudessa.

Kokeilipa Talvela myös politiikkaa. Hän oli mukana Lapuan liikkeessä ja sodan jälkeen jopa Helsingin valtuustossa.

Ei siis ihme, että sota-aiheista kiinnostunut Antti Tuuri on tarttunut kuuluisan kenraalin elämään.

Paavo Talvela kävi työmatkalla Ateenassa vuonna 1952.

Tuuri on nimennyt kirjansa kertomukseksi. Se ei ole historiantutkimus, vaikka arkistoissa on käyty. Kirjasta puuttuvatkin lähdeviitteet.

Suomalaisten tuntema sankari Talvelasta tuli kaksi viikkoa talvisodan syttymisen jälkeen. Hänen alaisenaan taistellut everstiluutnantti Aaro Pajari vei tuolloin joukkonsa ensimmäiseen suureen suomalaisvoittoon Tolvajärvellä.

Jatkosodassa Talvelan maine kasvoi, kun hänen johtamansa armeijakunta hyökkäsi Laatokan pohjoispuolella Syvärille.

Jotain enteellistä oli siinä, että jo 1920-luvulla Sotakorkeakoulussa silloinen everstiluutnantti Talvela teki tutkielman suomalaisten hyökkäysmahdollisuuksista Laatokan pohjoispuolella.

Talvela oli hyökkäävän, aggressiivisen ja aloitteen tempaavan sotimisen puolestapuhuja, kuten useat hänen jääkäriaikaiset toverinsakin. Se johti onnistuessaan suuriin voittoihin, mutta se kävi myös kalliiksi. Hinta maksettiin suomalaisten sotilaiden verellä.

Erityisesti Tolvajärven hyökkäystaistelujen aikana komentajan paine oli hirveä. Se näkyi Talvelan jatkuvana sairasteluna. Milloin häntä vaivaisi flunssa, milloin reumatismi ja välillä oli selkä kipeä.

Talvelan kohutut kaksiosaiset muistelmat Sotilaan elämä ilmestyivät hänen kuolemansa jälkeen 1970-luvulla. Vilho Tervasmäen ja Sampo Ahdon toimittamat teokset on koottu Talvelan muistiinpanoista, raporteista ja muista teksteistä. Muistelmat ovat suomalaisen sotakirjallisuuden klassikko.

Muistelmista ilmeni hyvin Talvelan luonteen armottomuus. Kun jatkosodan hyökkäysvaiheessa alkoi joukoissa ilmetä kieltäytymisiä, hän vaati ankaria rangaistuksia.

”Olisi välttämättömiä panna toimeen muutamia kuolemantuomioita, jolloin kieltäytymiset loppuisivat kerta kaikkiaan”, hän vaati.

Tuuri päästää tässä suhteessa Talvelan helpolla. Hän ei myöskään juuri pohdi Talvelan tunnetusti vaikeaksi koetun luonteen syitä ja seurauksia.

Talvelan tapaisia ihmisiä on ollut tapana kutsua kohteliaasti lujatahtoisiksi. Päättäväisyys on sotapäällikölle välttämätön ominaisuus, mutta päättäväisyyden, itsepäisyyden ja sietämättömyyden rajankäynti on kiistanalainen.

Tuuri ei myöskään mieti syitä sille, miksi aikuinen mies ihaili koko ikänsä niin paljon Mannerheimia ja eräitä muita johtajia. Talvelan kuvaukset esimerkiksi Adolf Hitleristä ovat anakronismiin suuremmin sortumatta merkillistä luettavaa.

Talvelalla oli omintakeinen käsitys sotilashierarkiasta. Hän itse vaati alaisiltaan lojaalisuutta mutta vastaavaa palvelusta ylemmilleen hän ei aina tahtonut tehdä – pois lukien hänen palvomansa Mannerheim.

Talvelan johtamisen osana olivat myös valitut suosikkialaiset, joita hän arvosti yli kaiken. Näistä tunnetuin oli jatkosodan hyökkäysvaiheessa Ruben Lagus, joka Talvelan ehdotuksesta sai ensimmäisen Mannerheim-ristin. Toisen sai Talvela itse.

Talvelan uran kiintoisimmat vuodet eivät liity kuitenkaan hänen soturikunniaansa rintamalla vaan vuosiin 1942–1944, jolloin hän toimi Mannerheimin silminä ja korvina Saksassa.

Siellä hän tapasi säännöllisesti Saksan sotilasjohtoa mukaan lukien kaikki natsi-Saksan korkeimmat johtajat Hitleriä, Heinrich Himmleriä ja Hermann Göringiä myöten.

Kirjasta käy hyvin ilmi Talvelan lahjakkuus, johon kuului suunnaton tarmo, organisointitaito ja kyky hallita kaoottisia tilanteita.

Vain jatkosodan vetäytymisvaiheessa Aunuksessa oli hetkiä, jolloin tilanne tuntui karkaavan Talvelan hyppysistä, mutta siitäkin hän selvisi lopulta kunnialla.

Talvela oli kuuluisa häpeämättömästä raivoamisestaan, mutta Tuuri ymmärtää kenraalia. Hänen mukaansa Talvelan johtaminen oli ”hyvä esimerkki vanhasta huutamalla ja kiroilemalla johtamisesta”.

Talvelan tarina etenee jouhevasti. Joskus jännittävät anekdootit tuntuvat vieneen kirjoittajaa eikä päinvastoin.

Teksti on tuurimaisen toteavaa, ja siinä on ammattikirjoittajan kynänjälki. Välillä lukiessa tulee tosin tunne kuin se olisi kirjoitettu päähenkilön osalta sordiino päällä, mutta turhaa isänmaallista paatosta ei löydy.

Tuuri ei ole päässyt kovin syvälle Talvelan pään sisälle, mutta tokkopa se on ollut edes ensisijainen tarkoitus.