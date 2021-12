Kristen Stewart on kuin onkin loistovalinta prinsessan rooliin unenomaisessa elokuvassa, jonka tarinan kaikki tuntevat.

Draama

Spencer, ohjaus Pablo Larraín. Päärooleissa Kristen Stewart, Timothy Spall, Sally Hawkins, Sean Harris, Jack Farthing. 116 min. K12 ★★★★

Miksi prinsessa Dianan elämästä piti tehdä vielä yksi elokuva? Tämä on väistämättä päällimmäinen ajatus uudesta Spencer-elokuvasta. Netflixin The Crown -sarjassa on jo ehditty Dianaan saakka, ja viimeisimpiä keksintöjä on ollut Diana-musikaali.

Chileläissyntyinen ohjaaja Pablo Larraín ajatteli kuitenkin, että hän haluaa tehdä vielä oman näkemyksensä. Se on loogista jatkoa hänen edelliselle kansainväliselle ohjaustyölleen, joka kuvasi Jackie Kennedyn traagisinta elämänvaihetta heti miehensä salamurhan jälkeen. Jackien roolissa näytteli Natalie Portman.

Spencer-elokuva on selkeästi Jackien pari. Nytkin Larraín eläytyy julkisuuden riepotteleman naisen mielentiloihin, vie katseen ulkopuolelta sisälle ja vaimentaa hälyn. Ja myös nyt hän on valinnut rooliin kiinnostavan ja vähän yllättävän tähden, Kristen Stewartin.

Somessa on arvuuteltu, aikooko Larraín ohjata seuraavaksi elokuvan Britney Spearsista (kuulemma ei), mutta jos hän todella hautoo mielessään trilogiaa, Marilyn Monroe voisi pikemminkin olla vahvoilla.

Spencer kuvaa kuninkaallisen perheen joulunviettoa vuonna 1991. Paikka on Sandringhamin kartano, joka sijaitsee Norfolkissa Dianan lapsuudenkodin lähistöllä. Spencerien linna on tyhjillään ja rapistunut.

Diana on tässä vaiheessa jo jäänyt tai jätetty paitsioon, hän liikkuu omin päin ja saapuu aterioille milloin sattuu. He ovat täysin etääntyneet prinssi Charlesin kanssa, eikä Charles enää peittele suhdettaan Camilla Parker Bowlesin kanssa. Vuoden päästä Charles ja Diana ilmoittavat asumuserosta, mutta sitä ei kerrota elokuvassa.

Spencer kuvaa kuninkaallisen perheen joulunviettoa Sandringhamin kartanossa vuonna 1991.

Diana suuntaa neuroottisuuttaan ruokaan, ja – kuten koko maailma nykyään tietää – hän ahmii ja oksentaa. Viimeksi näitä kylpyhuonekohtauksia on nähty The Crown -sarjassa. Diana takertuu omiin poikiinsa, joille äiti on ainoa rento ja luonteva läheinen mutta jonka puolesta pitää usein hävetä.

Spencer ei toisin sanoen kerro Dianasta mitään uutta. Siinä on jopa repliikkejä, jotka on melkein sellaisenaan kuultu juuri The Crownissa tai The Queen -elokuvassa.

Myös Larraín korostaa jäykän, perinteiden vangiksi jääneen perheen ja modernin nuoren naisen välistä dramaattista juopaa. Spencerissä perheenjäsenet muodostavat vaitonaisen muurin, Charlesia (Jack Farthing) lukuun ottamatta.

Tärkeiksi sivuhenkilöiksi nousee palveluskuntaa. Loistavan Timothy Spallin näyttelmä majuri on palkattu vahtimaan mutta myös suojelemaan arvaamatonta prinsessaa. Sally Hawkins on Dianan luottopalvelija Maggie, joka on aina hänen puolellaan. Dianan roolihahmon kannalta he ovat ennen kaikkea hahmoja, joille hän puhuu, selittää omaan tarinaansa.

Rinnastus 1500-luvulla mestattuun Anna Boleyniin menee vähän osoittelun puolelle. Diana saa pitää kaulansa, mutta hän on tukehtumaisillaan helminauhaan.

Paljon jätetään sanomatta ja kuvan varaan. Diana nähdään unenomaisissa näyissä, kartanon käytävillä, utuisilla pelloilla ja lopulta autiossa linnassa. Hienosta kuvauksesta vastaa ranskalainen Claire Mathon, ja surrealistisia sävyjä vahvistaa myös Radiohead-yhtyeen Jonny Greenwoodin säveltämä musiikki.

Kristen Stewart on elämänsä roolissa ja itse asiassa myös olemukseltaan erittäin dianamainen, mitä ei ehkä olisi arvannut. Hän todella sisäistää Dianan lukemattomat ristiriidat mutta yrittämättä liikaa. Ei ole helppo tehtävä asettua mielikuvien leimaamaan ikoniseen rooliin.

Ja kyllä, elokuvassa nähdään myös Dianan tunnetuimmat asut, hääpuvusta alkaen.

Spencer saa Suomen ensi-iltansa 25.12.