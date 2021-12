Kanadanvietnamilaisen Kim Thúyn kolmas romaani on fragmentaarinen kuten esikoisromaanikin – mutta poliittisempi.

Romaani

Kim Thúy: Em – rakasta (Em). Suom. Marja Luoma. 123 s. Gummerus.

Kirjailija Kim Thúyn esikoisromaani Ru suomennettiin keväällä 2019, kymmenen vuotta ranskankielisen alkuteoksen ilmestymisen jälkeen. Syksyllä 2019 saatiin käännös romaanista Vi (2016) ja nyt tulee tuoreeltaan viime vuonna Kanadassa ilmestynyt Em – rakasta.

Käännösten saaminen on kovin onnellista, sillä Thúyn romaaneissa on kosolti vähäeleistä mutta magneettisen voimakasta viehätysvoimaa.

Kaikki kolme teosta on kääntänyt ranskasta taidokkaasti Marja Luoma. Heti alkuun on kehuttava myös suomenkielisten laitosten kannet suunnitellut graafikko Sanna-Reeta Meilahti, jonka terveiset löytyivät Emin välistä. Kortti oli osa Grafian ry:n kampanjaa, jossa kirjasuunnittelijat avasivat suunnittelutyötään. Meilahti kertoo viestissään, että hänellä on Thúyn kirjojen visuaalisessa ilmeessä ollut kantavana voimana kahden eri kuvan yhdistäminen terävällä leikkauksella. Ratkaisu on kaunis ja sopii myös temaattisesti hyvin romaaneihin, joissa siirtyillään Pohjois-Amerikan ja Vietnamin välillä.

Saigonissa Vietnamissa vuonna 1968 syntynyt Kim Thúy oli kymmenen, kun hän pakeni perheensä mukana veneellä Vietnamista Malesiaan. Neljän kuukauden pakolaisleirillä asumisen jälkeen perhe sai turvapaikan Quebecistä Kanadasta.

Ennen kuin ryhtyi kirjoittamaan Thúy työskenteli tulkkina ja ompelijana sekä juristina ja ravintoloitsijana. Vieraillessaan Helsingissä kesällä 2019 hän kertoi HS:n haastattelussa alkaneensa kirjoittaa, koska oli ravintolan perustamisesta ja sulkemisesta niin väsynyt, ettei ollut pysyä muuten hereillä.

Thúyn kolmas romaani on esikoisromaanin tapaan fragmentaarinen. Eri pituiset tiiviit tekstikappaleet, välissään tyhjä rivi, liittyvät yhteen eri mittaisiksi luvuiksi, jotka on nimetty muutamin sanoin.

Thúy itse vertaa romaaninsa muotoa kanadalaisen alkuteoksen kannessa olleeseen, taiteilija Louis Boudreaultin silkkilankateokseen. ”Langat karkailivat eivätkä suostuneet pysymään paikoillaan, ne halusivat liikkua riippumattomasti, irtonaisesti, vapaina.”

Omalta osaltaan tuo irtonaisuus korostaa tarinan totuudellisuutta. Ru ja Vi olivat autofiktiivisiä, Em ei niinkään. Tarina, jonka pisimpänä silkkilankana on kumipuuplantaasilla Etelä-Vietnamissa syntyvän ja Kanadaan eri vaiheiden jälkeen päätyvän Tâmin tarina, on yleismaailmallisempi, raaempi, poliittisempi.

Tâmin lisäksi tarinalangat kuljettavat Saigonin kaduille hylättyjä orpolapsia, joiden paikallisväestöstä poikkeava ulkonäkö – vaaleat hiukset, pisamat tai tumma iho – kertovat heidän saaneen alkunsa amerikkalaisten sotilaiden ja tyttöbaarien vietnamilaisten työntekijöiden kohtaamisista.

Esiin, osaksi tarinaa, tuodaan myös Vietnamin sodan kasvimyrkyt, My Lai ja operaatio Babylift, jossa huhtikuussa 1975 evakuoitiin noin 2 600 etelävietnamilaista orpolasta Yhdysvaltoihin. Operaatiota, jolla oli näkyvä tuki presidentti Fordilta, kritisoitiin aikoinaan sen poliittisista tarkoitusperistä.

Juuri esimerkiksi Babyliftin yhteydessä Thúyn toteava, tunteellisuudesta pidättäytyvä kerronta on omiaan särkemään lukijan sydämen.

”Valokuvissa näkyy vapaaehtoisia ja sotilaita kiinnittämässä lapsia parhaansa mukaan. Kuvat osoittavat, että sodista syntyy myös viatonta elämää. Jotkut isommista lapsista itkivät tuntemattoman edessä istuessaan selkä seinää vasten. Muut orvot seurasivat herkeämättä aikuisten liukuhihnamaista toimintaa, kun nämä siirtelivät vauvoja kädestä toiseen, ja sillä aikaa kaikkein nuorimmat nukkuivat syvää unta sotakoneen uumenissa.”

Mutta, vaikka lukija kuinka särkisi sydämensä, ei teksti edetessään tunne armoa. Noin se oli, noin tapahtui, sille ei kukaan enää voi mitään.

Armottomien tarinoiden ja tosiasioiden seasta nousee kuitenkin myös toivo. Romaanin nimi Em on vietnamia, sana tarkoittaa ensisijaisesti pikkusiskoa tai pikkuveljeä perheen jäsenenä. Alkusanoissa Thúy kirjoittaa: ”Uskon mielelläni, että sana em on ranskan sanan ’aimer’ käskymuodon ’aime’ homonyymi, samoin ääntyvä sana. Aime. Aimons. Aimez. Rakasta. Rakastakaamme. Rakastakaa.”

Pahuudesta, hirmutöistä ja väkivallasta huolimatta ihmiset ovat sittenkin niitä, joista yksilöinä ja yksilöiden muodostamina verkostoina syntyy myös ihmeen kaltaisia yllätyksiä, hyvyyttä. Rakkautta.