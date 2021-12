Romaani

Sally Rooney: Kaunis maailma, missä olet (Beautiful World, Where Are You). Suom. Cristina Sandu. Otava. 313 s.

Mitä tapahtuu, kun nuoresta kirjailijasta tulee yhtäkkiä rikas ja kuuluisa, rakastettu ja vihattu?

Irlantilaisen kirjailijan Sally Rooneyn, 30, kolmannessa romaanissa pyytämättä ja yllättäen tullut kuuluisuus suistaa päähenkilön elämän raiteiltaan.

Kirjallisuusmaailman pinnallisuuksia ja menestyksen kiroja ruotivaa romaania on vaikea olla lukematta suhteessa Rooneyn omaan julkisuuskuvaan.

”Miksi niin monet vihaavat Sally Rooneyta?”, pohtii Independent. ”Sally Rooneyn kultista” puolestaan kirjoittaa Vox ja kysyy otsikossa: ”Miten Sally Rooneyn lukemisesta tuli statussymboli?” Jos Googleen kirjoittaa ”Is Sally Rooney” hakukone täydentää kysymyksen ”a marxist?” (Vastaus: kyllä. Hän on puhunut paljon marxilaisuudestaan haastatteluissa ja siitä, miten yrittää tuoda kirjallisuuteen esimerkiksi luokan ja pääomien jakautumisen teemoja.)

Rooneyn kaksi aiempaa romaania Normaaleja ihmisiä (2018, suom. 2020) ja Keskusteluja ystävien kesken (2017, suom. 2019) ovat nousseet kansainvälisiksi ilmiöiksi, julkkisten Instagram-suosikeiksi ja sovituksiksi televisioon.

”Mikä on sitä paitsi kuuluisan kirjailijan suhde kuuluisiin kirjoihinsa? - - Ja mitä hyötyä kirjoille on siitä, että ne liitetään minuun, minun kasvoihini, tapoihini, kaikessa masentavassa pikkutarkkuudessaan? Ei mitään. Joten miksi, miksi tämä tapahtuu?”

Näin pohtii teoksen toinen päähenkilö Alice, kolmeakymmentä lähestyvä kirjailija, jonka kaksi edellistä romaania ovat olleet kansainvälisiä menestysteoksia. Hermoromahduksen jälkeen hän vetäytyy Irlannin maaseudulle ja tutustuu varastossa työskentelevään Felixiin. Miehen halveksuva asenne kiehtoo Alicea.

Yhteiskunnallisen ja yksilöllisen yhteenkietouttaminen on ollut Sally Rooneyn vahvuuksia.

Dublinissa hänen paras ystävänsä Eileen puolestaan yrittää toipua erosta ja haikailee Simonin perään, miehen, jonka tämä on tuntenut lapsesta saakka. Eileen on kirjallisuuslehden toimittaja, jolla on surkeat vuositulot, eikä hän siksi aina jaksaisi kuunnella Alicen etuoikeutettua valitusta menestyksestään.

Kuten Rooneyn aiemmissakin romaaneissa, päähenkilöt ovat kauniita, älykkäitä ja herkkiä, rikkinäisiä millenniaaleja rikkinäisessä maailmassa.

Eileen ja Alice vaikuttavat melkein samalta ihmiseltä. He ovat tutustuneet yliopistossa ja elävät kumpikin kirjallisuuden maailmassa. Heidän mielestään maailmasta on tullut ruma ja sivilisaation loppu häämöttää.

He pohtivat kirjeenvaihdossaan, onko ”viimeisessä valaistussa huoneessa ennen maailmanlopun pimeyttä” jäljellä mitään merkityksellistä. Miksi rakastaa? Miksi kirjoittaa romaaneja? Missä Jumala tässä kaikessa on?

Yhteiskunnallisen ja yksilöllisen yhteenkietouttaminen on ollut Rooneyn vahvuuksia. Tässäkin romaanissa hän pukee hienosti sanoiksi oman sukupolvensa kipukohtia ja eksistentiaalista kriisiä, vaikka huomioissa ei ole sinänsä mitään uutta. Ne myös jäävät pitkälti kirjeenvaihdon teemoiksi.

Alicen kohdalla yksi teoksen kiinnostavista ajatuksista kuitenkin myös eletään läpi: se miten tyhjältä menestys hänestä tuntuu. Onko kirjallisuudella poliittista tai moraalista painoarvoa, jos ihmisiä kiinnostavat vain tekijät romaanien taustalla?

Kirjoista on tullut statussymboleita ja kirjallisuuskulttuurista pinnallisten ja omahyväisten ihmisten peili: ”- - ihmisiä, jotka eivät harrasta lukemista, karsastetaan moraalisesti alempiarvoisina, ja mitä enemmän kirjoja lukee, sitä parempi on muihin verrattuna”.

Rooneyn teos hipaisee myös pieneltä osin nykyistä kulttuurista ilmapiiriä liittyen väärin tekemiseen, katumiseen ja anteeksi antamiseen:

”Mutta mitä ihmisten, jotka ovat tehneet kamalia asioita menneisyydessään, pitäisi oikeasti tehdä? Spontaanisti mainostaa omia syntejään ennalta-ehkäistäkseen julkista paljastumista? - - Ehkä olen väärässä, mutta minä uskon että todella pahoja asioita tehneitä ihmisiä ei ole mitenkään vähän”, Alice kirjoittaa Eileenille, kun Felix on tunnustanut hänelle vanhoja syntejään.

Ennen kaikkea Rooneyn teos on silti jälleen viihdyttävä ja koskettava rakkausromaani, joka tutkii harvinaislaatuisella tarkkuudella ihmisten välisiä suhteita, intiimiyttä ja rakkauteen liittyviä riskejä.

Tuttuun tapaan hän hallitsee myös luonnollisesti soljuvan dialogimuodon, josta lukija voi hahmottaa senkin, mitä jätetään sanomatta ja miksi. Näiden dialogien kääntäminen suomeksi lienee haastavaa.

Nuorten aikuisten hittikirjojen kohdalla suomenkielinen käännös on tärkeä, koska niiden potentiaalinen yleisö ahmii teoksen myös nopeasti alkukielellä. Rooneyn kaksi aiempaa teosta on suomentanut Kaijamari Sivill, kun taas Kaunis maailma, missä olet -romaanin on kääntänyt kirjailija Cristina Sandu.

Käännös on onnistunut. Esimerkiksi Sandun päätös kirjoittaa aiemmista Rooney-käännöksistä poiketen dialogien persoonapronominit yleispuhekieliseen ”minä”-muotoon puhelikielisen ”mä”-muodon sijaan tekee kokonaisuudesta mielestäni sulavamman.

Kaunis maailma, missä olet on lukuromaanien aatelia, koska Rooney on näkemyksellinen kirjailija, joka onnistuu virittämään henkilöhahmojensa välille sellaisen jännitteen, joka kivistää juuri oikealla tavalla.

En silti ole täysin häikäistynyt. Ehkä se johtuu tavasta, jolla esseemäisyyttä hakeva kirjemuoto puhkiselittää asioita ja samalla vesittää kerrontaa. Merkityksettömyyden tunteessa ja maailman ankeudessa piehtarointi pukee sanoiksi tietynlaista zeitgeistia, mutta ei tarjoa mitään kovin tuoretta ja oivaltavaa.