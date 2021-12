Suomalaiselokuva Hytti nro 6 nappasi Golden Globe -ehdokkuuden – gaala on kuitenkin peruttu

Golden Globe -palkinnon ehdokkuus on suomalaiselokuvalle ja suomalaisille elokuvantekijöille harvinaista herkkua.

Juho Kuosmasen ohjaama suomalaiselokuva Hytti nro 6 on napannut Golden Globe eli Kultainen maapallo -ehdokkuuden kansainvälisten elokuvien sarjassa. Ehdokkuudet julkistettiin Yhdysvaltain aikaa varhain maanantai-aamuna Los Angelesissa.

Ehdokkuus on suomalaisittain harvinainen, sillä Golden Globe -palkintojen historiassa suomalaisia on ollut ehdolla vain muutamia kertoja. Tuorein ehdokkuus on vuodelta 2016, jolloin ohjaaja Klaus Härön vetämän työryhmän Miekkailija oli ehdolla.

Golden Globe -ehdokkuuden merkittävyyttä himmentää palkintoa jakavaan yhdistykseen liittyvät isot kiistat, jotka ovat tänä vuonna johtaneet koko gaalan perumiseen.

Palkintoa jakaa Hollywoodin ulkomaalaisten toimittajien yhdistys HFPA, jonka toimintaa on vuosien ajan arvosteltu epämääräiseksi ja persoksi korruptiolle. Tuoreeltaan HFPA on joutunut vastaamaan myös rasismisyytöksiin.

Juhlagaala on ollut useina vuosina palkinnon ”se juttu”, sillä kyse on ollut seurapiiritapahtumasta, jossa televisio- ja elokuva-alan tunnetut nimet ovet olleet esillä.

Kansainvälisen elokuvan sarjassa on kaikkiaan viisi ehdokasta ja joukossa on muutama alan huippunimi.

Suomalaiselokuvan lisäksi ehdolla ovat japanilainen Ryusuke Hamaguchin ohjaama Drive My car, italialaisen Paolo Sorrentinon ohjaama The Hand of God, iranilaisen Asghar Farhadin A Hero sekä espanjalaisen Pedro Almodócarin ohjaama Parallel Mothers.

Uutinen päivittyy.

